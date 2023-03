Verbeter de mogelijkheden voor remote support met Splashtop SOS

Na 7 jaar lang hun IT-activiteiten te hebben uitgevoerd met een oude Franse RMM, waren de IT-infrastructuurbehoeften van Groupe Delta deze technologie ontgroeid - en dat gold ook voor de kernactiviteiten. Julien Boissat, technisch directeur bij Groupe Delta, legt uit hoe en waarom zijn bedrijf besloot zijn technologiestack te upgraden met Splashtop SOS om te voldoen aan de behoefte van hun groeiende IT-infrastructuur.

De uitdaging: Een verouderde RMM vervangen zonder failliet te gaan

"Toen we 33 jaar geleden met het bedrijf begonnen, verkochten we kopieermachines, dus we hadden geen fancy technologie nodig", zegt Julien. "Later begonnen we meer diensten toe te voegen, zoals serviceverlening voor internet- en mobiele aanbieders. Zeven jaar geleden begonnen we de RMM van RG Systems te gebruiken om onze groei te ondersteunen."

Toen Groupe Delta nog verder groeide, had het team een krachtigere tech stack nodig om meer dan 5.000 Windows apparaten te ondersteunen. "Veel van onze nieuwe services vereisten de nieuwste technologie en verbindingen tussen apparaten die onze 7 jaar oude gedateerde RG Systems RMM niet meer efficiënt kon ondersteunen."

Julien en zijn 40 medewerkers beschouwden eerst Solar Winds, Atera, NinjaOne, LogMeIn en TeamViewer als mogelijke vervangers. Na het testen van de meeste van deze RMM's en softwaretools voor ondersteuning op afstand, ontdekte het team dat ze niet uitgebreid genoeg, niet gebruiksvriendelijk voor het team of gewoon te duur waren.

Maar terwijl de zoektocht doorging, legt Julien uit dat de kosten niet de belangrijkste factor waren. "Ninja bood ons een zeer concurrerende prijs, maar kwam met enkele beperkingen, waardoor we uiteindelijk hebben besloten om voor Datto te gaan, waarvan we dachten dat het uitgebreider was", zegt Boissat.

Maar na de overstap naar Datto realiseerde het team van Groupe Delta zich dat de remote supportfunctionaliteit van Datto een aantal beperkingen had, aangezien het alleen remote support toestond voor onbeheerde apparaten.

Julien besloot deskundige hulp te zoeken en wendde zich tot de Franse MSP-expert BeMSP. BeMSP raadde Splashtop SOS aan, wat de perfecte oplossing bleek te zij, zowel qua kosten als functionaliteit.

De oplossing: Splashtop SOS voor beheerde support

Hoewel Datto met Splashtop was geïntegreerd om enige remote supportfunctionaliteit te bieden, was dit beperkt tot alleen de support van onbeheerde apparaten. Om te profiteren van de volledige supportfunctionaliteit van Splashtop, wendde Groupe Delta zich tot Splashtop SOS voor beheerde (on-demand) support.

Met Splashtop SOS kunnen supportmedewerkers:

Snel remote access krijgen op computers en mobiele apparaten die niet worden beheerd onder hun Datto RMM-account

Snel ondersteuning bieden, omdat er geen voorafgaande installatie nodig is op apparaten van eindgebruikers. Supportmedewerkers kunnen eindgebruikers eenvoudig de Splashtop SOS-app laten installeren, waarmee een 9-cijferige code kan worden gegenereerd, die ze kunnen gebruiken om op afstand toegang te krijgen

Ad-hoc remote support uitvoeren voor een onbeperkt aantal apparaten

Op afstand toegang tot en ondersteuning van diverse besturingssystemen, inclusief maar niet beperkt tot Windows, Mac, iOS en Android apparaten computers, tablets en smartphones

Integreer de SOS-app met ticketing-/PSA-systemen, waaronder ServiceNow, Freshservice en Zendesk

"Splashtop SOS was het missende puzzelstukje in onze Datto RMM," aldus Julien. "We hebben vergelijkbare oplossingen getest, zoals AnyDesk en LogMeIn, maar mijn medewerkers waren er niet zo blij mee als met SOS. Naast de technologie, is voor mij belangrijk wat mijn team gelukkig maakt. En dat was SOS."

Het team van Groupe Delta ontdekte ook dat de optie voor het kopiëren en plakken van een wachtwoord aan het begin van een sessie heel handig was. Het stelde technici in staat om tijd te besparen door wachtwoorden niet opnieuw te typen en standaard gecodeerde en ingewikkelder wachtwoorden te gebruiken.

Julien legt uit dat de supportmedewerkers het meest blij waren met de efficiëntie van de software voor het bieden van support en het reactievermogen van het team. "Mijn technici hoeven alleen maar gebruikers uit te nodigen om verbinding te maken met hun apparaten en SOS is zo gebruiksvriendelijk dat zelfs niet-technische personen het kunnen gebruiken", zegt Julien. "Het Splashtop-team reageert ook erg goed op vragen, wat belangrijk is voor mijn team."

De resultaten: Groupe Delta Upgradet Tech Stack efficiënt met Splashtop SOS

Na de succesvolle implementatie van Splashtop SOS in hun tech-stack, kan Groupe Delta nu niet alleen de 5000 door Windows beheerde eindgebruikersapparaten ondersteunen, maar ook on-demand apparaten die niet onder hun Datto RMM-account worden beheerd – en dat alles tegen aanzienlijk lage kosten.

"Splashtop SOS stelde ons in staat om alles te doen wat we misten in onze Datto RMM. Het is eenvoudig te gebruiken en compatibel met wat onze klanten nodig hadden," aldus Julien. "SOS was ook de helft goedkoper dan vergelijkbare oplossingen, zodat we het aantal licenties bijna konden verdubbelen."