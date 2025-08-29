Als je IT-team achterloopt, kan je hele bedrijf daaronder lijden. IT-modernisering is essentieel om concurrerend en flexibel te blijven in een steeds digitalere wereld, omdat het helpt de operationele efficiëntie te verbeteren en bedrijven in staat stelt om bij te blijven met de nieuwste technologie.
Toch verwaarlozen bedrijven maar al te vaak hun IT-afdelingen en laten ze hun legacy-systemen stagneren. Dus, het is tijd om eens te kijken naar IT-modernisering, waarom het belangrijk is en hoe Splashtop bedrijven kan helpen modern te blijven.
Wat is IT-modernisering?
IT-modernisering is het proces van het upgraden van legacy-systemen, applicaties en infrastructuur naar nieuwere, efficiëntere technologie. Het is bekend dat elke technologie uiteindelijk verouderd raakt, dus een goede IT-moderniseringsstrategie zorgt ervoor dat organisaties hun infrastructuur en tech stack kunnen updaten voordat het dat punt bereikt.
Met de juiste IT-modernisering kunnen bedrijven concurrerend blijven in een evoluerende digitale wereld en ervoor zorgen dat hun teams profiteren van de nieuwste tools. Zonder dit riskeren ze achterop te raken en vertraagd te worden door verouderde systemen.
Soorten IT-modernisering
IT-modernisering is geen enkel pad of checklist voor IT-teams. Het kan verschillende vormen aannemen, waaronder netwerk-, applicatie- en apparaatmodernisering.
Netwerkmodernisering houdt in dat de netwerkstructuur van een bedrijf wordt geüpgraded, inclusief het implementeren van software, tools en cloudgebaseerde netwerkoplossingen om schaalbaarheid en flexibiliteit te verbeteren terwijl de afhankelijkheid van fysieke hardware wordt geminimaliseerd. Dit richt zich ook op netwerkbeveiliging om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan zijn IT-compliance vereisten en robuuste cybersecurity maatregelen heeft.
Application modernization is het proces van het updaten en, indien nodig, vervangen van legacy-applicaties. Oudere apps missen vaak de functies en prestaties van modernere versies en kunnen compatibiliteitsproblemen hebben met nieuwere technologieën, dus het identificeren van wat moet worden bijgewerkt of wat moet worden vervangen is een belangrijke stap in elke IT-moderniseringsstrategie.
Apparaatmodernisering vereist het updaten van hardware en verouderde apparaten. Oudere computers, mobiele apparaten en andere randapparatuur kunnen na verloop van tijd slijten en achterblijven bij nieuwere, snellere en krachtigere apparaten, dus weten wanneer te updaten is belangrijk. Dit betekent niet dat je de nieuwste versie van een apparaat moet kopen zodra het op de markt komt, maar wel dat je moet identificeren wanneer een apparaat verouderd is en vervangen moet worden. Dit kan vaak aansluiten bij Bring Your Own Device (BYOD) beleid, waarmee medewerkers de apparaten kunnen gebruiken die ze het prettigst vinden voor hun werk.
Modernisering omvat ook meestal cloudmigratie, het proces van het verplaatsen van digitale activa naar de cloud, inclusief gegevens, applicaties en IT-bronnen. Dit verplaatst de IT-infrastructuur van een on-premises datacenter naar een gehoste infrastructuur, waardoor schaalbaarheid, flexibiliteit, beveiliging en betaalbaarheid worden verbeterd.
Cloudmigratie kan inhouden dat er wordt gemigreerd naar een enkele cloud, hybride cloud of multicloud-omgeving, afhankelijk van de behoeften van het bedrijf.
Hybride cloud combineert cloud- en on-premises oplossingen, waardoor bedrijven het beste van beide werelden krijgen. Hoewel dit bedrijven nog steeds in staat stelt om digitale middelen naar de cloud te verplaatsen, geeft het hen ook betere controle over hun data en middelen door gevoelige data on-premises op te slaan.
Multicloud-omgevingen daarentegen maken gebruik van diensten van verschillende cloudproviders binnen dezelfde IT-infrastructuur. Dit stelt hen in staat om de sterke punten van verschillende providers te benutten, afhankelijkheid van één enkele leverancier te vermijden en de operationele veerkracht te verbeteren, waardoor uiteindelijk effectiever wordt voldaan aan regelgeving en data-soevereiniteitsvereisten.
Belangrijke principes die IT-modernisering aandrijven
Als je bedrijf een IT-moderniseringsstrategie nodig heeft, zijn er enkele belangrijke principes om in gedachten te houden. Door goed op deze kernconcepten te letten, kun je de efficiëntie, schaalbaarheid en beveiliging verbeteren terwijl je je IT-bronnen moderniseert:
Cloud Adoptie
Cloudtechnologie is een belangrijk element van IT-modernisering, gezien de alomtegenwoordigheid en flexibiliteit van de cloud. Cloudtechnologie en gehoste oplossingen bieden databeveiliging en schaalbaarheid, terwijl het voor werknemers gemakkelijker wordt om op afstand te werken.
Het gebruik van gehoste oplossingen kan ook de last voor IT-teams verlichten, aangezien de provider doorgaans updates en onderhoud van cloudoplossingen beheert. Of een bedrijf nu een enkele cloud, multicloud of hybride omgeving gebruikt, cloudadoptie is een belangrijk onderdeel van IT-modernisering.
Automatisering
Repetitieve, handmatige taken zijn enkele van de grootste tijdverspillers in elk bedrijf. Automatiseringstools helpen tijd te besparen en frustratie te verminderen door deze taken automatisch te beheren, zodat werknemers en IT-agenten zich kunnen concentreren op belangrijkere zaken.
Dit omvat het automatiseren van gegevensinvoer en -extractie, automatisch loggen van oproepen en klantinteracties, en het bieden van begeleide zelfhulp-ondersteuningstools, die allemaal kunnen helpen om het werk soepel te laten verlopen terwijl tijd wordt bespaard op essentiële maar tijdrovende taken.
Digitale Transformatie
Naarmate de technologie vordert, moeten bedrijven bijblijven met de nieuwste ontwikkelingen om concurrerend te blijven. Een digitale transformatie is een belangrijk onderdeel van dit proces en omvat het integreren van digitale technologieën zoals machine learning, het Internet of Things (IoT), cloud computing, enzovoort.
Deze tools kunnen helpen bedrijfsprocessen en innovatie te versnellen, de betrokkenheid van werknemers en klanten te verbeteren, en succesvolle zakelijke beslissingen te informeren, wat leidt tot groter succes en een uitzonderlijke IT-moderniseringsstrategie.
5 Stappen voor het Implementeren van een IT-Moderniseringsstrategie
Als je een IT-moderniseringsstrategie succesvol wilt implementeren, zijn er een paar belangrijke stappen die je kunt volgen. Deze richtlijnen zullen helpen om een effectieve, volledige modernisering in je bedrijf te waarborgen:
Evalueer je systemen: Begrijp eerst je IT-omgeving en identificeer wat verbetering nodig heeft. Dit zal je helpen je te concentreren op de belangrijkste gebieden voor modernisering en de grootste impact te creëren.
Kies de juiste technologie: Onderzoek de technologie en tools die je teams nodig hebben om hun dagelijkse werk te verbeteren, en identificeer de tools die je organisatie het beste helpen om je moderniseringsdoelen te bereiken.
Plan je migratieproces: IT-modernisering vereist meer dan alleen het loskoppelen van een systeem en het vervangen door een nieuw systeem. Zorg ervoor dat je het proces plant, inclusief het stellen van doelen, het testen van de nieuwe technologie en het zorgvuldig migreren van gegevens en applicaties naar je nieuwe platforms.
Train je teams: Overschakelen naar nieuwe technologie en applicaties kan een schokkende verandering zijn voor werknemers, dus training en ondersteuning van eindgebruikers is cruciaal. Werknemers moeten niet alleen begrijpen hoe ze de nieuwe tools moeten gebruiken, maar ook de voordelen ervan, en IT-teams moeten getraind zijn om werknemers deskundig te assisteren.
Monitor en pas aan: IT-modernisering is een proces en, net als elk ander proces, vereist het monitoring en bijsturing. Houd je KPI's in de gaten, monitor je beveiliging en let op de prestaties van gebruikers om verbeterpunten te identificeren en pas aan waar nodig om efficiëntie en medewerkerstevredenheid hoog te houden.
4 Belangrijke factoren voor effectieve IT-modernisering
Een succesvolle IT-moderniseringsstrategie bestaat niet in een vacuüm. Deze vier factoren kunnen helpen om effectieve modernisering te stimuleren en de implementatie soepel en efficiënt te maken:
1. IT-strategieën afstemmen op bedrijfsdoelstellingen
Begin met het richten van je moderniseringsinspanningen op de gebieden die het meest in lijn zijn met je bedrijfsdoelstellingen. Dit zal je helpen de grootste voordelen te behalen en ervoor te zorgen dat je je richt op verbeteringen die het meest van belang zijn.
2. IT-omgevingen stroomlijnen en optimaliseren
IT-modernisering gaat niet alleen over het toevoegen van meer aan je tech stack – het vereist ook het identificeren van manieren om je systemen te vereenvoudigen. Zoek naar oplossingen die je processen kunnen stroomlijnen en vereenvoudigen, zoals automatiseringstools. Dit zal ervoor zorgen dat je processen soepel en efficiënt verlopen, zonder onnodige technologie die je netwerk vervuilt.
3. Applicaties en Gegevens Transformeren voor Modernisering
Overweeg waar je gegevens en applicaties zullen leven in je gemoderniseerde IT-omgeving. Als je naar de cloud verhuist of naar een nieuw systeem migreert, moet je ervoor zorgen dat al je gegevens correct worden verplaatst en opgeslagen, en dat applicaties ofwel worden gemigreerd of vervangen. Dit zal je helpen je moderniseringsproces en besluitvorming te begeleiden.
4. Beveiligen en Schalen van Hybride IT-operaties
Moderne hybride IT-omgevingen stellen organisaties in staat hun activa te beheren en te schalen, met de voordelen van zowel cloud- als on-premises oplossingen. Het beheren van hybride architectuur kan echter een uitdaging zijn, vooral als het gaat om ervoor te zorgen dat cloud- en on-premises tools en gegevens kunnen samenwerken.
Het vinden van de juiste balans voor hybride IT-operaties en ervoor zorgen dat alles correct wordt geïmplementeerd, kan een lange weg gaan naar een succesvolle IT-moderniseringsstrategie.
Welke impact heeft IT-modernisering op kostenreductie en wendbaarheid?
Nu we de stappen en principes voor een IT-moderniseringsstrategie begrijpen, kunnen we de impact van goede IT-modernisering onderzoeken. Een goede moderniseringsstrategie kan organisaties helpen up-to-date, flexibel en responsief te blijven voor marktveranderingen, dankzij voordelen zoals:
Verbeterde productiviteit: IT-modernisering biedt nieuwe manieren om productiviteit en efficiëntie te verbeteren, zoals het automatiseren van tijdrovende handmatige taken en het stroomlijnen van procedures. Bovendien biedt het updaten van applicaties en apparaten werknemers de nieuwste tools en technologie die ze nodig hebben om efficiënter dan ooit te werken.
Kostenreducties: Hoewel IT-modernisering een investering is, betaalt het zich snel terug. Verouderde systemen hebben doorgaans hoge onderhouds- en upgradekosten, evenals bijbehorende hardware- en infrastructuurkosten. Moderniseringsstrategieën moeten moderne tools zoals cloud computing en gehoste oplossingen omvatten, die deze kosten vervangen door voorspelbare, betaalbare terugkerende kosten (om nog maar te zwijgen van de ROI van de andere voordelen die ze bieden).
Grotere schaalbaarheid: Gemoderniseerde systemen, vooral gehoste, zijn ontworpen om uitzonderlijk schaalbaar te zijn. De mogelijkheid om op aanvraag stoelen toe te voegen en te verwijderen maakt het gemakkelijk voor de technologie van een bedrijf om gelijke tred te houden met zijn groei en verstoringen te voorkomen, wat kostenbesparingen en flexibiliteit verbetert.
Verbeterde beveiliging: Naarmate technologie vordert, groeien ook de beveiligingsfuncties die het beschermen. Moderne systemen bevatten beveiligingsfuncties zoals end-to-end encryptie, multi-factor authenticatie, realtime dreigingsdetectie en meer, die bescherming bieden tegen cyberaanvallen en naleving van beveiligingsnormen handhaven.
Belangrijkste uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben bij IT-modernisering
Voor alle voordelen van IT-modernisering, is het niet zonder uitdagingen. Er zijn obstakels die organisaties kunnen tegenkomen tijdens het moderniseringsproces, maar deze kunnen worden overwonnen met de juiste voorbereiding.
Veelvoorkomende uitdagingen zijn:
Hoge initiële kosten: Hoewel moderne oplossingen doorgaans een hoge ROI bieden en lagere doorlopende kosten hebben dan veel legacy-oplossingen, kunnen ze nog steeds hogere initiële investeringen vereisen. Het is belangrijk om goed te budgetteren en geld opzij te zetten voor softwarelicenties, werknemersopleiding, infrastructuurupgrades en soortgelijke uitgaven.
Complexiteit tijdens de overgang: Overstappen van een legacy-systeem naar een nieuw systeem kan een gecompliceerd proces zijn, vooral bij het overstappen van verouderde technologie. Bovendien kan IT-modernisering vaak vereisen dat er met verschillende leveranciers en serviceproviders wordt gewerkt, dus bedrijven die vastzitten aan één leverancier zullen meer moeite hebben met de overgang. Goede planning en onderzoek zijn noodzakelijk om compatibiliteit tijdens en na het moderniseringsproces te waarborgen.
Weerstand tegen verandering: Verandering kan zenuwslopend zijn, zelfs als het een verbetering is. Werknemers kunnen vaak weerstand bieden tegen veranderingen in hun processen, systemen en workflows, dus het is van vitaal belang om met belanghebbenden te communiceren over de voordelen van de verandering en werknemers op de hoogte te houden.
Leercurves: Het leren van nieuwe technologie kan tijd kosten, vooral wanneer er een kenniskloof is om te overbruggen. Het is essentieel om tijd vrij te maken om werknemers en IT-teams te trainen, evenals ervoor te zorgen dat je over inhoudelijke experts beschikt.
Versnel IT-modernisering met Splashtop: Geautomatiseerde Oplossingen voor Verbeterde Efficiëntie & Beveiliging
Als IT-modernisering als een complexe uitdaging klinkt, wees gerust: dat hoeft niet zo te zijn. Investeren in de juiste oplossingen kan helpen je IT-infrastructuur up-to-date te brengen en nieuwe tools te bieden om je werknemers efficiënter dan ooit te laten werken, en Splashtop is een geweldige keuze voor bedrijven van elke omvang.
Splashtop biedt bedrijven remote access, endpoint management, IT-automatisering en meer, ontworpen om werknemers te helpen overal te werken op de apparaten van hun keuze.
Splashtop’s remote access software stelt werknemers in staat om toegang te krijgen tot hun werkcomputers, projecten en bestanden vanaf hun favoriete apparaat, wat ongekende flexibiliteit en toegankelijkheid biedt wanneer ze onderweg werken. Bovendien laat Splashtop’s remote support software IT-agenten op afstand verbinding maken met eindgebruikersapparaten voor probleemoplossing en ondersteuning vanaf elk apparaat, of ze nu thuis werken of een medewerker aan de andere kant van de wereld helpen.
Met Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) kunnen IT-teams hun operaties stroomlijnen, taken automatiseren en endpoints up-to-date en veilig houden. Het geeft IT-teams de kracht om endpoints te monitoren, proactief problemen aan te pakken en hun werklast te verminderen met functies zoals:
Geautomatiseerde patching voor OS, third-party en aangepaste apps.
AI-gestuurde, CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Voorraadtracking en -beheer over alle eindpunten.
Waarschuwingen en herstel om automatisch kleine problemen op te lossen voordat ze grote problemen worden.
Dit alles leidt tot verbeterde bedrijfsflexibiliteit, beveiliging en operationele efficiëntie, terwijl je IT-infrastructuur up-to-date en veilig blijft.
Wil je Splashtop zelf ervaren? Begin vandaag nog met een gratis proefperiode en zie hoe het je bedrijf kan moderniseren: