Hoe op afstand toegang krijgen tot een computer

Wilt u thuis toegang tot uw werkcomputer of tot uw pc wanneer u onderweg bent? Hier leest u hoe u met Splashtop verbinding kunt maken met een externe computer.

Zou het niet fijn zijn als u altijd toegang zou hebben tot uw computer, zelfs zonder hem overal mee naartoe te nemen?

Met Splashtop is uw computer altijd maar een paar klikken verwijderd! Met elke andere computer, tablet of mobiel apparaat kunt u uw computer op afstand bekijken en bedienen en het gevoel hebben alsof u er echt achter zit.

Het krachtige remote access platform van Splashtop geeft u onbeperkte toegang tot uw externe computers. Alles wat u nodig heeft is een internetverbinding en u kunt de controle over uw computer overnemen, uw scherm bekijken, uw bestanden openen en al uw applicaties gebruiken.

In deze blog laten we u zien hoe gemakkelijk het is om met Splashtop toegang te krijgen tot uw externe computer vanaf een andere computer, tablet en smartphone.

Welke apparaten en platforms ondersteunt Splashtop?

Splashtop ondersteunt externe toegang tot computers die op Windows- en Mac-besturingssystemen draaien.

Wat betreft apparaten die u kunt gebruiken om verbinding te maken, kunt u elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat gebruiken om toegang te krijgen tot uw externe computer.

Hoe werkt Splashtop Remote Access tot computers?

Splashtop werkt door een streamer-app te installeren op de computers waartoe u toegang nodig heeft. De streamer-applicatie kan zo worden ingesteld dat deze altijd op de achtergrond actief is wanneer uw computer aan staat. De streamer-app is gekoppeld aan uw Splashtop-account. Zolang de computer en de streamer-app actief zijn, kunt u op elk moment een externe verbinding met uw computer tot stand brengen.

Op een ander apparaat hebt u toegang tot de externe computer met de Splashtop Business-app of met behulp van een Chrome-webbrowser. De Splashtop Business-app is gratis beschikbaar voor Windows-, Mac-, iOS- en Android- apparaten (je kunt de mobiele app downloaden in de iTunes Store of de Google Play Store). Met een Chrome-webbrowser kunt u de Splashtop Business Chrome-extensie gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot uw computer.

Door de Splashtop Business-app en Splashtop Streamer te gebruiken, kunt u met slechts een paar klikken eenvoudig een remote sessie starten! Het is niet nodig om computernamen of ip-adressen te onthouden. Het enige dat u hoeft te doen is de Splashtop-app openen en op verbinden klikken om toegang te krijgen tot uw computer.

Dus om aan de slag te gaan remote access tot uw computer, moet u Splashtop installeren. Klik op de onderstaande knop om Splashtop Business Access Pro gratis te gebruiken. Deze gratis proefperiode van 14 dagen geeft u volledige toegang tot Splashtop Business Access Pro en vereist geen verplichting of creditcard om aan de slag te gaan.

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u de Splashtop Streamer downloaden op de computers waartoe u op afstand toegang wilt hebben en de Splashtop Business-app op de apparaten waarvan u vanaf afstand remot. Houd er rekening mee dat u met Splashtop Business-toegang op afstand kunt werken vanaf een onbeperkt aantal apparaten!

Hoe start ik een remote access-sessie naar mijn computer?

Zorg ervoor dat Splashtop Streamer is geïnstalleerd op de computer waartoe u op afstand toegang wilt. Als dat is gedaan, kunt u als volgt op afstand toegang krijgen tot uw computer:

Remote access met behulp van de Splashtop Business-app

Open de Splashtop Business-app op uw computer, tablet of smartphone. U wordt automatisch aangemeld bij uw Splashtop-account nadat u de app de eerste keer heeft ingesteld. Wanneer de app wordt geopend, ziet u een lijst met uw externe computers waarop Splashtop Streamer is geïnstalleerd.

Klik gewoon op de computer waarmee u verbinding wilt maken en dat is alles! Binnen enkele seconden ziet u uw externe computerscherm verschijnen op uw lokale apparaat. Vanaf daar heeft u volledige controle over uw computer.

Remote access met behulp van een webbrowser

Open een Google Chrome-webbrowser. Zorg ervoor dat u de gratis Splashtop Business Chrome-extensie heeft geïnstalleerd. Open de extensie en zorg ervoor dat u bent ingelogd op uw Splashtop-account.

Vanaf dat punt is het net zo eenvoudig als met de Splashtop Business-app. Selecteer gewoon de gewenste computer en klik om remote access te starten. U bent direct verbonden met uw externe pc.

Waarom Splashtop de beste Toegang op Afstand-software is

Wanneer u Splashtop heeft, voelt u zich nooit meer ver verwijderd van uw computer. Remote access geeft u de vrijheid om vanuit huis of waar ook ter wereld te werken.

Splashtop geeft u high-definition kwaliteit, zodat u uw scherm in realtime ziet en het gevoel heeft dat u er echt achter zit, zelfs als u een iPad, iPhone of Android-apparaat gebruikt. Bovendien heeft u toegang tot veel geweldige functies, zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, schermdeling en meer.

Splashtop houdt bovendien uw verbindingen veilig met 256-bits AES-codering, twee-factor-authenticatie en meer securityfuncties. Uw informatie is veilig bij Splashtop en u voldoet aan het beleid van uw bedrijf.

Splashtop Business-toegang geeft u onbeperkt toegang tot uw computers. Geen tijdslimieten voor sessies en geen limieten voor het aantal keren dat u toegang tot uw computer krijgt. Je komt ook op afstand vanaf een onbeperkt aantal apparaten.

Bij het vergelijken van Splashtop Business-toegang met andere externe desktopsoftwareproducten , lijdt het geen twijfel dat Splashtop de beste waarde biedt. Bij het vergelijken van pakketten met vergelijkbare functies, kan Splashtop u honderden, zelfs duizenden dollars per jaar besparen in vergelijking met LogMeIn, TeamViewer en GoToMyPC .

Splashtop Business Access begint bij slechts €4.58 per maand. Vergelijk dat eens met LogMeIn Pro dat begint bij €29.16 per maand en TeamViewer dat begint bij €32.90 per maand*. (TeamViewer heeft wel een gratis versie, maar uw sessies kunnen worden geblokkeerd als u wordt verdacht van commercieel gebruik. U kunt de volledige vergelijking tussen Splashtop en TeamViewer hier bekijken).

Splashtop is ook een geweldig alternatief voor VPN en Microsoft RDP. Met Splashtop krijgt u betrouwbaardere en veiligere externe toegang tot uw computer.

Start nu uw gratis proefperiode en probeer nu remote access tot uw computer!

Wilt u op afstand toegang krijgen tot computers voor supportdoeleinden? Lees meer over Splashtop Remote Support voor onbeheerde toegang of Splashtop SOS voor beheerde, on-demand remote support.

* Bron: Amerikaanse TeamViewerwebsite $49 per maand ($ 588/jr) prijs voor abonnement voor één gebruiker, februari 2019.