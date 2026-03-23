Hoe op afstand toegang krijgen tot een computer

Inleiding tot het op afstand toegang krijgen tot computers
In de huidige onderling verbonden wereld is de mogelijkheid om computers op afstand te benaderen een game-changer voor zowel individuen als bedrijven. Of je nu problemen aan het oplossen bent, toegang zoekt tot bestanden onderweg, of samenwerkt met teamleden op verschillende locaties, remote access-technologie biedt ongeëvenaarde flexibiliteit en efficiëntie.
Deze gids onderzoekt de basisprincipes van het op afstand toegang krijgen tot computers, belicht de belangrijkste voordelen ervan en laat u kennismaken met de beste tools die beschikbaar zijn om uw ervaring met remote access te stroomlijnen.
Met Splashtop remote access software is je computer altijd maar een paar klikken van je verwijderd! Vanaf elke andere computer, tablet of mobiel apparaat kun je op afstand je computer bekijken en bedienen alsof je ervoor zit.
Het krachtige remote access platform van Splashtop geeft u onbeperkte toegang tot uw externe computers. Alles wat u nodig heeft is een internetverbinding en u kunt de controle over uw computer overnemen, uw scherm bekijken, uw bestanden openen en al uw applicaties gebruiken.
In deze blog laten we u zien hoe u met Splashtop op afstand toegang krijgt tot een computer.
Hoe een computer op afstand te benaderen
Het instellen en gebruiken van remote access met Splashtop is eenvoudig en veilig. Volg deze stappen om vanaf elke locatie verbinding te maken met je computer:
Meld je aan voor Splashtop: Maak een Splashtop-account aan en kies een plan dat bij je behoeften past, of het nu voor persoonlijk gebruik, zakelijk of IT-ondersteuning is.
Installeer de Splashtop Software: Download en installeer de Splashtop Streamer op de computer die je op afstand wilt benaderen. Installeer de Splashtop-app op het apparaat dat je wilt gebruiken om verbinding te maken.
Stel beveiligingsfuncties in: Schakel multi-factor authenticatie (MFA) in, definieer toegangsrechten en configureer beveiligingsinstellingen om je remote verbindingen te beschermen.
Start een remote sessie: Open de Splashtop-app op je apparaat, log in en selecteer de remote computer die je wilt benaderen. Klik om een veilige sessie te starten.
Bedien en werk op afstand: Gebruik je remote computer alsof je er fysiek aanwezig bent, met volledige toegang tot bestanden, applicaties en meerdere monitoren.
Splashtop maakt remote access naadloos, of het nu gaat om remote werk, IT-ondersteuning of het beheren van onbeheerde computers.
Welke platforms worden ondersteund door Splashtop remote access-software?
Splashtop ondersteunt remote access tot computers die draaien op Windows-, Mac- en Linux-besturingssystemen. U kunt elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat gebruiken om toegang te krijgen tot uw externe computer.
Hoe Splashtop veiligheid garandeert terwijl u op afstand toegang krijgt tot uw computer
Splashtop geeft prioriteit aan beveiliging om gemoedsrust te bieden bij remote access tot uw computer. Het maakt gebruik van toonaangevende versleutelingsprotocollen, waaronder TLS en 256-bit AES-encryptie, om uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen. Multi-factor authenticatie (MFA) voegt een extra beveiligingslaag toe door van gebruikers te eisen dat ze hun identiteit via aanvullende methoden verifiëren. Splashtop ondersteunt ook apparaatauthenticatie, zodat alleen vertrouwde apparaten verbinding kunnen maken met uw account.
Regelmatige beveiligingsaudits en naleving van normen zoals AVG en SOC 2 tonen verder aan dat Splashtop zich inzet voor het beschermen van gebruikersgegevens. Bovendien biedt Splashtop configureerbare beveiligingsinstellingen, waardoor gebruikers wachtwoordbeleid, sessie time-out en automatische schermvergrendeling kunnen afdwingen.
Met deze robuuste beveiligingsmaatregelen zorgt Splashtop ervoor dat uw sessies voor remote access privé en veilig blijven, zodat u zich kunt concentreren op uw werk zonder u zorgen te hoeven maken over ongeautoriseerde toegang of datalekken.
Best practices voor veilige remote access
Volg deze best practices om veilige remote access te garanderen:
Gebruik sterke wachtwoorden: Maak complexe, unieke wachtwoorden voor uw accounts voor remote access en wijzig deze regelmatig.
Schakel Multi-Factor Authenticatie (MFA) in: Voeg een extra beveiligingslaag toe door extra verificatiestappen te vereisen tijdens het inloggen.
Houd software bijgewerkt: Update uw remote access-software en besturingssystemen regelmatig om u tegen kwetsbaarheden te beschermen.
Toegang beperken: Verleen machtigingen voor remote access alleen aan vertrouwde gebruikers en beperk de toegang tot gevoelige gegevens en systemen.
Toegangslogs controleren: Controleer regelmatig de toegangslogs om ongeoorloofde toegangspogingen te detecteren en erop te reageren.
Gebruik encryptie: Zorg ervoor dat alle gegevens die worden verzonden tijdens remote access-sessies versleuteld zijn om te beschermen tegen onderschepping.
Veilige endpoints: Bescherm de apparaten die worden gebruikt voor remote access met antivirussoftware en firewalls.
Leid gebruikers op: Train gebruikers over het belang van beveiliging en best practices voor het onderhouden van veilige remote access.
Veelvoorkomende problemen met remote access oplossen: connectiviteit en prestaties
Bij remote access kunnen er af en toe connectiviteits- en prestatieproblemen optreden. U kunt als volgt problemen oplossen:
Connectiviteitsproblemen:
Controleer netwerkverbinding: Zorg ervoor dat zowel lokale als externe apparaten stabiele internetverbinding hebben. Start de routers indien nodig opnieuw op.
Controleer de firewall-instellingen: Zorg ervoor dat firewalls op beide apparaten de toepassing voor remote access niet blokkeren.
Software bijwerken: Zorg ervoor dat uw remote access-software en netwerkstuurprogramma's up-to-date zijn om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.
Test verschillende netwerken: Schakel indien mogelijk over naar een ander netwerk om te bepalen of het probleem netwerkspecifiek is.
Prestatieproblemen:
Optimaliseer het bandbreedtegebruik: Sluit onnodige applicaties en browsertabbladen op zowel lokale als externe apparaten om bandbreedte vrij te maken.
Weergave-instellingen aanpassen: Verlaag de resolutie en kleurkwaliteit in de software-instellingen voor remote access om de prestaties te verbeteren.
Hardware upgraden: Zorg ervoor dat beide apparaten voldoen aan de hardware-eisen voor optimale prestaties. Overweeg indien nodig een upgrade.
Beperk achtergrondprocessen: Schakel achtergrondprocessen en updates uit of beperk deze die mogelijk bronnen verbruiken op beide apparaten.
Ervaar naadloze en krachtige remote access met Splashtop
Wanneer u Splashtop heeft, voelt u zich nooit meer ver verwijderd van uw computer. Remote access geeft u de vrijheid om vanuit huis of waar ook ter wereld te werken.
Splashtop geeft u high-definition kwaliteit, zodat u uw scherm in realtime ziet en het gevoel heeft dat u er echt achter zit, zelfs als u een iPad, iPhone of Android-apparaat gebruikt. Bovendien heeft u toegang tot veel geweldige functies, zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, schermdeling en meer.
Splashtop houdt bovendien uw verbindingen veilig met 256-bits AES-codering, twee-factor-authenticatie en meer securityfuncties. Uw informatie is veilig bij Splashtop en u voldoet aan het beleid van uw bedrijf.
Splashtop geeft u onbeperkte toegang tot uw computers. Geen tijdslimieten voor sessies en geen limieten voor het aantal keren dat u toegang heeft tot uw computer. U kunt ook op afstand werken vanaf een onbeperkt aantal apparaten.
Wanneer u Splashtop vergelijkt met andere remote desktop software producten, dan staat het buiten kijf dat Splashtop de meeste waarde biedt. Wanneer u pakketten vergelijkt met dezelfde functies, kan Splashtop u honderden, zelfs duizenden euro's per jaar besparen in vergelijking met LogMeIn, TeamViewer en GoToMyPC.
Splashtop Remote Access begint bij slechts € 5,50 per maand. Vergelijk dat met LogMeIn Pro dat begint bij € 29,16 per maand en TeamViewer dat begint bij € 34,90 per maand*. (TeamViewer heeft een gratis versie, maar uw sessies kunnen worden geblokkeerd als u wordt verdacht van commercieel gebruik. U kunt de volledige vergelijking tussen Splashtop en TeamViewer hier bekijken).
Splashtop is ook een geweldig alternatief voor VPN en Microsoft RDP. Met Splashtop krijgt u betrouwbaardere en veiligere externe toegang tot uw computer.
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