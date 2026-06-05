Hoe krijg ik toegang tot een externe computer op een ander netwerk?

Wilt u toegang tot een externe computer op een ander netwerk? Gebruik Splashtop om van overal op afstand toegang te krijgen tot uw computer. Tenmiste...overal met een internetverbinding.
Het kan om verschillende redenen nodig zijn om toegang te krijgen tot een computer op een ander netwerk. Misschien bent u niet op kantoor, of niet thuis, maar moet u wel verbinding maken met uw computer.
Met Splashtop remote desktop-software is dat geen probleem! Het maakt niet uit op welk netwerk de externe computer of uw lokale apparaat zich bevindt. Alles wat u nodig heeft is Splashtop en een internetverbinding om toegang te krijgen tot uw computer op een ander netwerk.
Eenvoudige remote access: Splashtop voor elk apparaat, elk netwerk
Splashtop is een remote accessoplossing waarmee u elke computer, tablet of mobiel apparaat kunt gebruiken om op afstand uw desktopcomputer te bedienen. Uw apparaten hoeven zich niet op hetzelfde netwerk te bevinden. Stel Splashtop gewoon in op al uw apparaten en u bent klaar!
Belangrijkste verschillen in remote access: hetzelfde netwerk versus een ander netwerk.
Als het gaat om remote access, speelt de netwerkomgeving een cruciale rol bij het bepalen van de complexiteit, prestaties en beveiliging van de installatie.
Hetzelfde netwerk: Wanneer zowel uw lokale apparaat als de doelcomputer zich op hetzelfde lokale netwerk bevinden, is remote access doorgaans eenvoudig. De verbinding is direct, vereist minimale configuratie, en de prestaties zijn over het algemeen sneller met weinig latency. U hoeft zich geen zorgen te maken over extra beveiligingslagen, aangezien de verbinding binnen uw interne netwerk blijft.
Verschillend Netwerk: Toegang tot een remote desktop vanaf een ander netwerk, zoals van thuis naar een kantoor pc, brengt meer complexiteiten met zich mee. Om te beginnen moet de verbinding via internet gaan, wat potentiële vertragingen en veiligheidsrisico's introduceert. Echter, het gebruik van een oplossing zoals Splashtop vereenvoudigt dit proces aanzienlijk. Splashtop beheert deze verbindingen veilig zonder dat er een uitgebreide technische installatie nodig is. Het zorgt ervoor dat je gegevens versleuteld zijn en je sessies beschermd zijn, waardoor het eenvoudig is om overal toegang tot je desktop te krijgen zonder in te boeten aan prestaties of veiligheid.
Splashtop overbrugt effectief de kloof tussen verschillende netwerkomgevingen en biedt een naadloze en veilige remote desktopervaring, of u nu op hetzelfde netwerk zit of aan de andere kant van de wereld. Deze flexibiliteit is van vitaal belang voor moderne workflows, zodat u de productiviteit en controle kunt behouden, waar u ook bent.
[5 stappen] Hoe krijgt u met Splashtop veilig toegang tot een externe computer op een ander netwerk
Stap 1: Voorbereiden op remote access
Het juiste Splashtop-abonnement kiezen: Voordat u begint, is het essentieel om het Splashtop-abonnement te kiezen dat het beste bij u behoeften past. Of u nu een particulier, klein bedrijf of onderneming bent, Splashtop biedt verschillende abonnementen die verschillende toegangsniveaus en functies bieden, zodat u zeker weet dat u de juiste tools heeft voor uw remote werk.
Stap 2: Splashtop software installeren
Op de computer waartoe u op afstand toegang wilt hebben: De hostcomputer is het apparaat waartoe u op afstand toegang wilt hebben. Begin met het downloaden en installeren van Splashtop Streamer op deze computer. De Streamer-software maakt de externe verbinding mogelijk en moet correct worden geconfigureerd.
Op de lokale computer: Installeer vervolgens de Splashtop Business app op de lokale computer, het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de hostcomputer. Deze app dient als uw controlecentrum voor het beheren van remote sessies en is compatibel met een breed scala aan apparaten, waaronder pc's, Macs en mobiele apparaten.
Stap 3: Splashtop configureren voor remote access
Een Splashtop-account maken: Om Splashtop te kunnen gebruiken, moet u een Splashtop-account aanmaken. Dit account koppelt uw apparaten, beheert uw abonnementen en biedt toegang tot uw externe computers. Nadat u zich heeft aangemeld, logt u in op zowel de host als de lokale apparaten.
Apparaten aansluiten: Als u Splashtop-account is ingesteld, maakt u verbinding met uw apparaten door in te loggen op de Splashtop-app op uw lokale computer en de hostcomputer te selecteren in de lijst met beschikbare apparaten. Zorg ervoor dat beide apparaten met internet zijn verbonden en dat de Splashtop Streamer op de hostmachine draait.
Stap 4: Een externe verbinding tot stand brengen
Een remote sessie starten: Om een remote sessie te starten, opent u de Splashtop app op uw lokale apparaat, selecteert u de hostcomputer en klikt u op 'Verbinden'. Splashtop zal een beveiligde verbinding tot stand brengen, waardoor u de hostcomputer kunt bedienen alsof u fysiek aanwezig bent.
Overzicht van de belangrijkste functies van Splashtop: Eenmaal aangesloten kunt u profiteren van de robuuste functies van Splashtop, zoals ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht, printen op afstand en HD-videostreaming. Deze functies verbeteren uw remote werkervaring, waardoor deze productiever en efficiënter wordt.
Stap 5: Zorgen voor veiligheid en betrouwbaarheid
Beveiligingsinstellingen: Splashtop geeft prioriteit aan beveiliging met functies zoals 256-bits AES-encryptie, multifactor-authenticatie en apparaatauthenticatie. Zorg ervoor dat u deze instellingen configureert om uw externe sessies te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
Ontdek Splashtop remote desktop-oplossingen: Perfect voor elk scenario
Splashtop biedt verschillende remote desktop-oplossingen op basis van uw behoeften:
Externe en hybride werkcomputertoegang – stel uzelf, uw team of uw hele organisatie in staat om vanaf waar dan ook toegang te krijgen tot werkcomputers.
IT-remote support – IT- en helpdesks kunnen verbinding maken met een computer om onbeheerde of beheerde support te bieden.
Afstands- en hybride leren – leerlingen hebben toegang tot schoolcomputers om op afstand te leren.
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