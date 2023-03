Wilt u toegang tot een externe computer op een ander netwerk? Gebruik Splashtop om van overal op afstand toegang te krijgen tot uw computer. Tenmiste...overal met een internetverbinding.

Het kan om verschillende redenen nodig zijn om toegang te krijgen tot een computer op een ander netwerk. Misschien bent u niet op kantoor, of niet thuis, maar moet u wel verbinding maken met uw computer.

Met Splashtop remote desktop-software is dat geen probleem! Het maakt niet uit op welk netwerk de externe computer of uw lokale apparaat zich bevindt. Alles wat u nodig heeft is Splashtop en een internetverbinding om toegang te krijgen tot uw computer op een ander netwerk.

Wat is Splashtop?

Splashtop is remote access-software waarmee u elke computer, tablet of mobiel apparaat kunt gebruiken om uw computer overal vandaan op afstand te bedienen. Uw apparaten hoeven zich niet in hetzelfde netwerk te bevinden. Stel Splashtop in op uw apparaten en u kunt aan de slag!

Hoe krijg ik toegang tot een externe computer op een ander netwerk met Splashtop?

Stap 1 – uw apparaten instellen

Het instellen van Splashtop remote desktop-software duurt slechts een paar minuten. Stel eerst uw Splashtop-account in (u kunt de uwe gratis maken door nu een gratis proefperiode te starten). Voltooi de installatie van de Splashtop-apps op de computers waartoe u toegang wilt krijgen en de apparaten waarvan u op afstand verbinding wilt maken

Stap 2 – open de Splashtop-app op uw lokale apparaat

Splashtop instellen en ervoor zorgen dat uw apparaten verbonden zijn met het internet is de enige voorbereiding die u moet treffen! Wanneer u toegang tot uw computer nodig heeft, opent u de Splashtop-app op uw device en ziet u uw persoonlijke lijst van externe computers.

Stap 3 – klik op de computer die u wilt benaderen om de remote verbinding te starten

Voila! U bent verbonden met uw externe computer op een ander netwerk. Vanaf hier kunt u uw computer op afstand bedienen alsof u er zelf achter zit.

Welke Splashtop-oplossing is de beste voor u?

Splashtop biedt verschillende remote desktop-oplossingen op basis van uw behoeften: