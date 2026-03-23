Hoe kunt u met Splashtop op afstand toegang krijgen tot QuickBooks Desktop

Het belastingseizoen is al stressvol genoeg, met accountants die gemiddeld 50 tot 70 uur per week werken. En het is nog erger wanneer u alle reistijd erbij telt. Er is niets zo vermoeiend als uren reistijd om bij uw klanten te komen terwijl er bergen met werk liggen te wachten. Veel bedrijven zijn overgestapt op een meer virtuele omgeving om de reistijd te verkorten en de werkdruk dit belastingseizoen te verminderen. Hiervoor heeft men echter wel de juiste software nodig.
Stelt u zich eens voor dat u toegang heeft tot alle QuickBooks en belangrijke documenten van uw klanten via uw computer, tablet of zelfs smartphone. Stel u nu eens voor dat u dat altijd en overal ter wereld kunt doen. Duizenden belastingbetalers en accountants gebruiken daar nu remote access-software voor.
Met Splashtop heeft u binnen enkele seconden op afstand toegang tot QuickBooks (en belangrijke documenten) op alle computers van uw klanten.
QuickBooks Remote Access: een overzicht
Het op afstand beheren van uw QuickBooks-boekhoudsoftware biedt flexibiliteit en gemak, vooral voor bedrijven die hun financiën vanaf meerdere locaties moeten beheren. Met Splashtop heeft u overal veilig toegang tot QuickBooks, zodat uw financiële gegevens altijd binnen handbereik zijn.
Wat is QuickBooks?
QuickBooks is veelgebruikte boekhoudsoftware die is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het helpt bij het beheren van financiën door inkomsten, uitgaven, salarisadministratie en meer bij te houden. QuickBooks biedt desktop- en online versies, elk gericht op verschillende zakelijke behoeften.
Inzicht in QuickBooks Remote Desktop Access
Externe desktoptoegang tot QuickBooks stelt je in staat om de desktopversie van de software vanaf elke locatie te gebruiken. Dit betekent dat je rapporten kunt maken, transacties kunt beheren en alle nodige boekhoudkundige taken kunt uitvoeren alsof je op kantoor bent, maar dan vanaf elke plek. Splashtop verbetert deze mogelijkheid door beveiligde, hoogwaardige externe toegang te bieden, waardoor je QuickBooks-gegevens veilig en gemakkelijk toegankelijk zijn.
Belangrijkste voordelen van QuickBooks Remote Desktop Access
Met remote access-software kunt u het aantal uren dat u per week werkt verminderen, stress vermijden en toch al uw werk gedaan krijgen. Bovendien kunt u:
Toegang krijgen tot de computers van uw klanten buiten de reguliere werkuren
Naast een computer ook een mobiel apparaat gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot QuickBooks
Productief blijven, zelfs onderweg
Reistijd verminderen
Comfortabel vanuit huis werken
Boekhoudprofessionals hebben behoefte aan een betrouwbare, veilige tool die flexibiliteit en toegankelijkheid biedt. Hulpprogramma's voor remote access zijn echter niet allemaal hetzelfde, vooral als het gaat om remote access tot QuickBooks Desktop, dus kies verstandig.
Splashtop Remote Access voldoet aan alle eisen, waardoor het de beste tool is voor belastingprofessionals die beveiligde toegang tot klantdocumenten nodig hebben.
Hoe u op afstand toegang krijgt tot QuickBooks vanaf uw pc of telefoon
Zodra u aan de slag gaat met Splashtop Remote Access, heeft u onbeperkte remote access tot de Windows- en Mac-computers van uw klanten, vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. U heeft binnen enkele seconden toegang tot de QuickBooks van uw klant.
4 stappen om op afstand toegang te krijgen tot QuickBooks
Open de Splashtop Business-app op uw apparaat.
Kijk in uw lijst met computers voor degene die u wilt gebruiken.
Klik om de remote sessie te starten – dan wordt het externe computerscherm op uw apparaat geopend. U kunt de computer nu in realtime op afstand bedienen.
Open QuickBooks op de externe computer.
Dat is alles! U kunt letterlijk binnen enkele seconden verbinding maken vanaf AL uw apparaten, op elk moment en overal ter wereld. Dus ook remote access tot QuickBooks vanaf uw iPhone, iPad of Android-apparaat.
Stroomlijn uw routinetaken met QuickBooks Remote Access
Eenmaal verbonden met QuickBooks, kunt u met eenvoudig reguliere taken uitvoeren.
Bedien QuickBooks en andere apps alsof u achter de computer van uw klant zit
Druk op afstand cheques, bonnen, belastingformulieren en andere documenten af
Zet belangrijke bestanden over van de computers van uw klanten naar die van u, zodat u belangrijke informatie lokaal kunt opslaan
Train uw klanten - ze zien uw scherm en terwijl u ze in realtime vertelt hoe ze bepaalde apps, best practices, enz. kunnen gebruiken
Bovendien biedt Splashtop remote access u en uw klanten robuuste beveiliging. Dankzij versleutelde verbindingen, apparaatverificatie, tweestapsverificatie en meer, heeft u veilig toegang tot de computers van uw klanten.
Blijf productief en bespaar tijd met Splashtop's remote access software voor belastingadviseurs en accountants.
Maximale beveiliging voor remote access tot QuickBooks met Splashtop
Splashtop is ontworpen om een veilige omgeving te bieden voor remote access tot QuickBooks, zodat uw financiële gegevens beschermd blijven. Dit is hoe Splashtop de beveiliging maximaliseert:
256-bits AES-encryptie: Splashtop versleutelt alle gegevens die worden verzonden tijdens remote sessies, waardoor gevoelige financiële informatie wordt beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.
Multi-factor-authenticatie (MFA): Door aanvullende verificatie te vereisen, zorgt MFA ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers op afstand toegang hebben tot uw QuickBooks.
Apparaatverificatie: Met Splashtop kunt u bepalen welke apparaten verbinding kunnen maken met uw QuickBooks, zodat ongeautoriseerde toegang van onbekende apparaten wordt voorkomen.
Sessie loggen: Splashtop logt alle remote sessies, zodat u de activiteit kunt controleren en ongewoon gedrag in realtime kunt detecteren.
Regelmatige updates: Splashtop biedt regelmatige software-updates om mogelijke kwetsbaarheden aan te pakken, zodat uw remote accessomgeving veilig blijft.
Door deze geavanceerde securityfuncties te integreren, zorgt Splashtop ervoor dat uw QuickBooks-gegevens in elke fase van remote access worden beschermd, zodat u met een gerust hart uw financiële activiteiten op afstand kunt beheren.