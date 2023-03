Hoe kunt u met Splashtop op afstand toegang krijgen tot QuickBooks Desktop

Het belastingseizoen is al stressvol genoeg, met accountants die gemiddeld 50 tot 70 uur per week werken. En het is nog erger wanneer u alle reistijd erbij telt. Er is niets zo vermoeiend als uren reistijd om bij uw klanten te komen terwijl er bergen met werk liggen te wachten. Veel bedrijven zijn overgestapt op een meer virtuele omgeving om de reistijd te verkorten en de werkdruk dit belastingseizoen te verminderen. Hiervoor heeft men echter wel de juiste software nodig.

Stelt u zich eens voor dat u toegang heeft tot alle QuickBooks en belangrijke documenten van uw klanten via uw computer, tablet of zelfs smartphone. Stel u nu eens voor dat u dat altijd en overal ter wereld kunt doen. Duizenden belastingbetalers en accountants gebruiken daar nu remote access-software voor.

Met Splashtop heeft u binnen enkele seconden op afstand toegang tot QuickBooks (en belangrijke documenten) op alle computers van uw klanten.

De voordelen van remote access tot QuickBooks

Met remote access-software kunt u het aantal uren dat u per week werkt verminderen, stress vermijden en toch al uw werk gedaan krijgen. Bovendien kunt u:

Toegang krijgen tot de computers van uw klanten buiten de reguliere werkuren

Naast een computer ook een mobiel apparaat gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot QuickBooks

Productief blijven, zelfs onderweg

Reistijd verminderen

Comfortabel vanuit huis werken

Boekhoudprofessionals hebben behoefte aan een betrouwbare, veilige tool die flexibiliteit en toegankelijkheid biedt. Hulpprogramma's voor remote access zijn echter niet allemaal hetzelfde, vooral als het gaat om remote access tot QuickBooks Desktop, dus kies verstandig.

Splashtop Business Access voldoet aan alle eisen, waardoor het de beste tool is voor belastingprofessionals die veilige toegang tot klantdocumenten nodig hebben.

Remote access tot QuickBooks

Zodra u aan de slag gaat met Splashtop Business Access, heeft u vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat onbeperkte externe toegang tot de Windows- en Mac-computers van uw klanten. U heeft binnen enkele seconden toegang tot de QuickBooks van uw klant.

Met deze 4 eenvoudige stappen bent u snel op weg:

Open de Splashtop Business-app op uw apparaat. Kijk in uw lijst met computers voor degene die u wilt gebruiken. Klik om de remote sessie te starten – dan wordt het externe computerscherm op uw apparaat geopend. U kunt de computer nu in realtime op afstand bedienen. Open QuickBooks op de externe computer.

Dat is alles! U kunt letterlijk binnen enkele seconden verbinding maken vanaf AL uw apparaten, op elk moment en overal ter wereld. Dus ook remote access tot QuickBooks vanaf uw iPhone, iPad of Android-apparaat.

Wat u kunt doen terwijl u op afstand toegang heeft tot QuickBooks

Eenmaal verbonden met QuickBooks, kunt u met eenvoudig reguliere taken uitvoeren.

Bedien QuickBooks en andere apps alsof u achter de computer van uw klant zit

Druk op afstand cheques, bonnen, belastingformulieren en andere documenten af

Zet belangrijke bestanden over van de computers van uw klanten naar die van u, zodat u belangrijke informatie lokaal kunt opslaan

Train uw klanten - ze zien uw scherm en terwijl u ze in realtime vertelt hoe ze bepaalde apps, best practices, enz. kunnen gebruiken

Bovendien biedt Splashtop remote access u en uw klanten robuuste beveiliging. Dankzij versleutelde verbindingen, apparaatverificatie, tweestapsverificatie en meer, heeft u veilig toegang tot de computers van uw klanten.

Blijf productief en bespaar tijd met Splashtop's remote access software voor belastingadviseurs en accountants.

Klaar om Splashtop Business Access zelf te proberen? Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode.

