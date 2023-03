Remote Access tot Chromebook voor Remote Support

Splashtop ondersteunt externe desktopverbindingen met Chromebooks. Krijg op afstand toegang tot Chromebooks vanaf een andere computer om remote support te bieden. Probeer het gratis.

De ondersteuningshulpmiddelen op afstand van Splashtop zijn de oplossing bij uitstek voor IT-teams en MSP's die op afstand toegang tot Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten nodig hebben om ondersteuning te bieden.

IT-professionals die Splashtop gebruiken, kunnen nu ook op afstand verbinding maken met het scherm van een Chromebook device en deze in realtime bekijken om ondersteuning te bieden.

IT- en ondersteuningsprofessionals verlangen al lang naar de mogelijkheid om externe verbindingen met Chromebook-apparaten te starten. Tot voor kort waren er geen effectieve tools die externe toegang tot Chromebooks ondersteunden. Dat is nu verleden tijd door Splashtop.

Splashtop's nieuwe externe desktop voor Chromebook-ondersteuning komt op een moment dat Chromebooks steeds meer en wereldwijd worden gebruikt, vooral in het onderwijs, waar studenten van 12 jaar tot in het hoger onderwijs Chromebooks gebruiken tijdens hun studie.

Hier vind u alles wat u moet weten over externe toegang tot Chromebooks en hoe u dit gratis kunt proberen.

Welke Splashtop-pakketten ondersteunen remote access tot Chromebooks?

Remote access tot Chromebooks is beschikbaar in Splashtop Enterprise, Splashtop SOS (gebruikt de SOS-app met een 9-cijferige sessiecode om verbinding te maken) en Splashtop Remote Support Premium (gebruikt de geïmplementeerde Splashtop Streamer voor Android om verbinding te maken).

Splashtop Enterprise en Splashtop SOS zijn de beste softwareoplossingen voor remote support voor IT-afdelingen. Met SOS heeft u op afstand toegang tot elke computer, tablet of mobiel apparaat (inclusief Chromebooks) om support te bieden op het moment dat uw gebruiker hulp nodig heeft. U kunt direct verbinding maken met de apparaten van uw gebruikers met een eenvoudige sessiecode. Daarnaast is Enterprise een alles-in-één oplossing voor remote access en remote support voor grote bedrijven.

Splashtop Premium Ondersteuning op Afstand werkt het beste voor MSP's die op afstand de eindpunten van hun klanten willen ondersteunen, bewaken en beheren.

Remote support bieden aan Chromebooks met Splashtop

Een 9-cijferige sessiecode gebruiken

Ondersteuning bieden aan Chromebooks met Splashtop is een eenvoudig proces. Wanneer uw gebruiker om hulp vraagt, dan geef je hem opdracht de Android-versie van de Splashtop SOS-app te openen op zijn Chromebook-apparaat. De app biedt de gebruiker een unieke sessiecode van 9 cijfers die u vervolgens voor uw eigen apparaat kunt gebruiken om de externe verbinding te starten.

Eenmaal verbonden, kunt u het scherm van de externe Chromebook-computer in realtime op afstand bekijken, zodat u de gebruiker kunt begeleiden bij het oplossen van het probleem.

Probeer het zelf door een gratis proefperiode van Splashtop SOS te starten. Of kom meer te weten over Splashtop SOS. Of kijk eens naar Splashtop Enterprise en neem contact met ons op voor meer informatie.

De Android Splashtop Streamer gebruiken

Splashtop Remote Support Premium-gebruikers kunnen de Android-versie van de Splashtop Streamer op hun beheerde Chromebook-apparaten implementeren. Na installatie kunt u op elk gewenst moment een remote access-sessie met uw beheerde Chromebooks starten. Eenmaal verbonden, kunt u het scherm in realtime op afstand bekijken.

U kunt ook gratis aan de slag met Splashtop Remote Support Premium en het zelf proberen. Of leer meer.

Meer informatie over remote access van Splashtop tot Chrome OS

Toegang tot ChromeOS

Wilt u remote access van een Chromebook naar een andere computer?

De Splashtop Business App kan het! Professionele professionals gebruiken hun Chromebooks om op afstand toegang te krijgen tot werkcomputers dankzij Splashtop. En studenten hebben het gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot computerlokalen!

Wanneer u toegang heeft tot een Mac of pc vanaf een Chromebook, kunt u die computer in realtime op afstand bedienen en de software van die externe computer gebruiken alsof u er daadwerkelijk achter zit. Met Splashtop kunnen gebruikers die op afstand werken op een Chromebook met aangesloten monitoren, de multi-monitorconfiguratie van hun kantoor-pc's op hun lokale monitoren bekijken.

Ga gratis aan de slag met Splashtop Business Access en download vervolgens de Splashtop Business Android-app op uw Chromebook voor de beste ervaring op afstand.