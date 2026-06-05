Remote Access tot Chromebook voor Remote Support

Splashtop ondersteunt externe desktopverbindingen met Chromebooks. Krijg op afstand toegang tot Chromebooks vanaf een andere computer om remote support te bieden. Probeer het gratis.
De ondersteuningshulpmiddelen op afstand van Splashtop zijn de oplossing bij uitstek voor IT-teams en MSP's die op afstand toegang tot Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten nodig hebben om ondersteuning te bieden.
IT-professionals die Splashtop gebruiken, kunnen nu ook op afstand verbinding maken met het scherm van een Chromebook device en deze in realtime bekijken om ondersteuning te bieden.
IT- en supportprofessionals hebben al lang verlangd naar de mogelijkheid om externe verbindingen naar Chromebook-apparaten op te starten. Tot voor kort waren er geen effectieve tools die remote access tot Chromebooks ondersteunden. Dat is nu verleden tijd met Splashtop.
Splashtop's nieuwe externe desktop voor Chromebook-ondersteuning komt op een moment dat Chromebooks steeds meer en wereldwijd worden gebruikt, vooral in het onderwijs, waar studenten van 12 jaar tot in het hoger onderwijs Chromebooks gebruiken tijdens hun studie.
Hier vind u alles wat u moet weten over externe toegang tot Chromebooks en hoe u dit gratis kunt proberen.
Waarom IT-teams Externe Toegang tot Chromebooks Nodig Hebben
Naarmate Chromebooks blijven groeien in onderwijs- en bedrijfsomgevingen, staan IT-teams voor unieke uitdagingen bij het bieden van ondersteuning. In tegenstelling tot traditionele Windows- of macOS-apparaten, beperkt ChromeOS de diepgaande systeemcontrole en opties voor derdenbeheer. Wanneer gebruikers problemen ondervinden, hebben IT-professionals nog steeds een snelle en veilige manier nodig om in real-time te zien wat er op het apparaat gebeurt.
Remote access tot Chromebooks maakt het mogelijk om begeleide, alleen-weergave sessies te starten waarbij technici eindgebruikers visueel kunnen begeleiden bij probleemoplossingsstappen. Deze aanpak minimaliseert downtime, verbetert de respons van de helpdesk, en ondersteunt hybride leer- of werkomgevingen waar apparaten vaak off-site zijn.
Welke Splashtop-pakketten ondersteunen remote access tot Chromebooks?
Met Splashtop Remote Support of Splashtop Enterprise kunnen IT-medewerkers veilig verbinding maken met een Chromebook zodra de eindgebruiker toestemming verleent, het live scherm bekijken, en hen door oplossingen leiden zonder fysieke toegang nodig te hebben. De sessiegegevens zijn end-to-end versleuteld, waardoor privacy en naleving worden gewaarborgd, terwijl een intuïtieve ervaring voor zowel technicus als gebruiker behouden blijft.
Remote support bieden aan Chromebooks met Splashtop
Ondersteuning bieden aan Chromebooks met Splashtop is een eenvoudig proces. Wanneer uw gebruiker om hulp vraagt, dan geef je hem opdracht de Android-versie van de Splashtop SOS-app te openen op zijn Chromebook-apparaat. De app biedt de gebruiker een unieke sessiecode van 9 cijfers die u vervolgens voor uw eigen apparaat kunt gebruiken om de externe verbinding te starten.
Eenmaal verbonden, kunt u het scherm van de externe Chromebook-computer in realtime op afstand bekijken, zodat u de gebruiker kunt begeleiden bij het oplossen van het probleem.
Systeemeisen voor Chromebook Cross-Platform Connecties
Om op Chromebooks gebaseerde externe sessies met Splashtop mogelijk te maken, moeten zowel de technicus als de eindgebruiker aan enkele basisinstallatievereisten voldoen. Deze zorgen voor stabiele, veilige en compatibele kijkverbindingen over apparaten heen.
Chromebook apparaat: Moet ChromeOS versie 80 of later draaien.
Splashtop Streamer voor ChromeOS: Geïnstalleerd vanuit de Chrome Web Store door de eindgebruiker op de Chromebook.
Sessie type: Begeleid, alleen-weergave toegang. De eindgebruiker moet aanwezig zijn om de verbinding goed te keuren en te starten.
Ondersteunde kijkerplatforms: Windows, macOS, iOS, Android en Chromebook-apparaten met behulp van de Splashtop Business App.
Netwerktoegang: Stabiel breedbandinternet met uitgaande verbindingen toegestaan op poorten 443 en 6783.
Op zoek naar Remote Access van een Chromebook naar een andere computer?
De Splashtop Business App kan het! Professionele professionals gebruiken hun Chromebooks om op afstand toegang te krijgen tot werkcomputers dankzij Splashtop. En studenten hebben het gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot computerlokalen!
Wanneer u toegang heeft tot een Mac of pc vanaf een Chromebook, kunt u die computer in realtime op afstand bedienen en de software van die externe computer gebruiken alsof u er daadwerkelijk achter zit. Met Splashtop kunnen gebruikers die op afstand werken op een Chromebook met aangesloten monitoren, de multi-monitorconfiguratie van hun kantoor-pc's op hun lokale monitoren bekijken.
Begin gratis met Splashtop Remote Access en krijg daarna de Splashtop Business Android app op uw Chromebook voor de beste remote access-ervaring.
Meer informatie over remote desktop voor Chromebook.