Als je een Managed Service Provider (MSP) bent, vertrouwen je klanten hun systemen en netwerken aan jou toe. Als ze pas informatie over een probleem krijgen nadat het hen al heeft beïnvloed, is het te laat.
MSP's moeten proactief de netwerken en eindpunten van hun klanten monitoren om problemen vroegtijdig te detecteren, inclusief prestatieproblemen, patching, en veiligheidskwesties. Het niet doen kan leiden tot onverwachte downtime, een overvloed aan IT-tickets en escalaties.
Met dat in gedachten, laten we eens kijken hoe MSP's gebruik kunnen maken van remote monitoring, wat ze zouden moeten monitoren, en hoe Splashtop AEM helpt om meldingen om te zetten in snellere remediëring, patching, en remote oplossing doorheen klantomgevingen.
Wat Proactieve Remote Monitoring Betekent voor MSP's
Remote monitoring geeft MSP's doorlopende zichtbaarheid in de gezondheid van endpoints, systeemprestaties, patchstatus, beschikbaarheid van services, beveiligingssignalen en andere operationele problemen over klantomgevingen heen. Wanneer het goed wordt gebruikt, helpt het technici om problemen vroegtijdig te identificeren en actie te ondernemen voordat die problemen uitmonden in downtime, gebruikersverstoring of escalaties.
Proactieve monitoring moet problemen vroegtijdig identificeren, zodat technici kunnen handelen en ze aanpakken voordat ze storend worden. Dit is anders dan reactieve ondersteuning, die wacht tot gebruikers een probleem opmerken voordat technici kunnen ingrijpen. Wanneer proactieve monitoring goed wordt uitgevoerd, zullen eindgebruikers niet eens merken dat je iets hebt gedaan.
Voor MSP's is proactieve remote monitoring belangrijk om meerdere klanten en verspreide endpoints snel en effectief te ondersteunen. Het is een krachtig hulpmiddel voor het nakomen van Service Level Agreements (SLA's) en het optimaal benutten van de beperkte tijd van hun technici, omdat het hen helpt snel problemen bij de bron aan te pakken in plaats van brandjes te blussen zodra ze opduiken.
Kortom, pro-actieve, remote monitoring is essentieel voor schaalbare, betrouwbare dienstverlening.
Waarom MSP's Meer Nodig Hebben dan Basiszichtbaarheid
Hoewel MSP's altijd ten minste basiszichtbaarheid hebben in de systemen van hun klanten, is dat niet hetzelfde als proactieve remote monitoring. Als de meldingen vertraagd, losgekoppeld van reactie workflows, of zelfs overreactief en lawaaierig zijn, vormen ze obstakels die het moeilijker maken voor MSP's om hun klanten te ondersteunen.
Soms worden problemen pas ontdekt nadat klanten een ticket indienen. Andere keren zorgen meldingen van lage waarde voor alarmmoeheid en verdringen wat prioriteitskwesties zouden moeten zijn. Technici kunnen worstelen met gefragmenteerde context en beperkte informatie, of meer tijd besteden aan routinematige controles dan aan werk met hogere waarde. Al deze problemen kunnen en moeten worden aangepakt met een goed remote monitoringtool.
Het doel moet verder gaan dan alleen het identificeren van problemen en zich richten op het prioriteren en oplossen ervan, inclusief geautomatiseerde oplossingen waar mogelijk.
Wat MSP's Moeten Monitoren om Problemen Vroegtijdig te Onderscheppen
Met dat in gedachten, waar moeten MSP's op letten? Met remote monitoring kunnen MSP's eindpunten in de gaten houden voor meerdere tekenen van potentiële problemen, maar het is belangrijk om te weten waar je op moet letten.
Monitor het volgende om problemen vroeg te herkennen:
1. Endpointprestaties en apparaatgezondheid
Wanneer een klant meerdere verspreide eindpunten heeft, kan het een uitdaging zijn om ze allemaal te monitoren. Met de juiste oplossing voor eindpuntbeheer kun je echter effectief een groot aantal eindpunten monitoren vanaf een enkel console, inclusief informatie over:
CPU-, geheugen- en schijfgebruik.
Uptime van het apparaat en onverwachte herstarts.
Falende of gedegradeerde hardware-signalen.
Weinig schijfruimte, wat tot applicatie- of updatefouten kan leiden.
2. Systeem- en servicebeschikbaarheid
Het monitoren van belangrijkste diensten en systemen is net zo belangrijk als individuele eindpunten. MSP's moeten letten op beschikbaarheid en stabiliteit om ervoor te zorgen dat deze essentiële diensten beschikbaar blijven wanneer nodig, dus zorg ervoor dat je let op:
Kritieke diensten en of deze stoppen met draaien.
Applicatiecrashes of terugkerende fouten kunnen wijzen op aanhoudende problemen.
Backup-taken of geplande taken die mislukken en handmatige interventie vereisen.
Tekenen van instabiliteit die eindgebruikers beïnvloeden, wat een voorbode kan zijn van een volledige storing.
3. Patch- en Update Status
Het bijhouden van actuele patches is essentieel voor het verminderen van beveiligingsrisico's en het ondersteunen van IT-compliance-inspanningen, dus MSP's moeten duidelijk zicht hebben op of klantapparaten volledig gepatcht zijn. Daarom is het belangrijk om de patch- en updatestatus te monitoren, inclusief:
Ontbrekende kritieke OS- en derdepartijpatches die zo snel mogelijk moeten worden geïnstalleerd.
Mislukte update-uitrollen, zodat ze kunnen worden aangepakt en opnieuw geprobeerd.
Eindpunten die achterlopen op de patchbeleidseisen, zodat ze up-to-date kunnen worden gebracht.
Apparaten die een herstart nodig hebben om de patch-installatie te voltooien.
4. Beveiligings- en Beleidgerelateerde Signalen
MSP's moeten ook letten op veiligheids- en beleid-gerelateerde kwesties die het risico kunnen verhogen of aangeven dat een apparaat is afgeweken van de verwachte baselines. Dit soort inzicht helpt veiligheidscontroles, beleidsuitvoering en audit-gereedheid te ondersteunen, dus let op tekenen zoals:
Uitgeschakelde antivirus- of eindpuntbescherming.
Apparaten die afwijken van beleidsbaselines.
Ongeautoriseerde software of ongebruikelijke systeemwijzigingen.
Indicatoren dat een kwetsbaar endpoint aandacht nodig kan hebben, zodat het snel kan worden aangepakt.
5. Connectiviteit en gereedheid voor externe toegang
Het behouden van connectiviteit en externe toegang tot gedistribueerde eindpunten is ook essentieel voor remote support en probleemoplossing. Daarnaast kan het moeilijk hebben van toegang tot externe apparaten een teken zijn van grotere problemen die aandacht vereisen. Let op tekenen zoals:
Remote eindpunten die onverwachts offline gaan.
Machines die online verschijnen maar niet meer normaal beheerd kunnen worden.
Apparaten die interventie of ondersteuning nodig hebben, maar moeilijk handmatig te bereiken zijn en remote support en probleemoplossing vereisen.
Beste Praktijken voor MSP's bij het Schaalbaar Gebruik van Remote Monitoring
Met de juiste tools en processen is het gemakkelijk om potentiële problemen te monitoren en aan te pakken voordat ze kunnen escaleren, zodat het werk voor klanten soepel blijft verlopen zonder de technici te overbelasten.
Stap 1: Stel Monitoring Baselines Vast
De eerste stap is het instellen van je basislijnen. MSP's hebben drempels, normale operationele reeksen, en client-specifieke verwachtingen nodig om te weten waar ze naar moeten zoeken en wat ze in de gaten moeten houden.
De details zullen variëren afhankelijk van het type client, de rol van het apparaat en de werktijden, maar MSP's moeten nog steeds definiëren wat als dringend wordt beschouwd en wat binnen een acceptabele marge valt. Dit helpt om ruis uit te filteren en zorgt ervoor dat belangrijke veranderingen niet onopgemerkt blijven.
Stap 2: Geef prioriteit aan de waarschuwingen die echt tellen
MSP's moeten meldingen routeren op basis van ernst, zakelijke impact en apparaatbelang, zodat de juiste technici de meest kritieke problemen als eerste kunnen aanpakken. Dit helpt teams sneller te reageren zonder dat meldingen van lagere waarde de prioriteitsproblemen overheersen.
Stap 3: Automatiseren van Veilige, Herhaalbare Oplossingen
Automatisering is een krachtig hulpmiddel voor het efficiënt ondersteunen en beheren van eindpunten en de meest schaalbare MSP-werkstromen gebruiken automatisering om voorspelbare, terugkerende problemen te beheren. Dit kan taken omvatten zoals het herstarten van mislukte services, het opruimen van tijdelijke bestanden, het starten van update-deployments of het uitvoeren van scripts voor veelvoorkomende problemen, zodat technici zich op meer dringende zaken kunnen concentreren.
Het doel van automatisering is om eenvoudige, herhaalbare taken uit te voeren die anders de tijd van technici zouden innemen. Dit helpt technici hun tijd effectiever te beheren en prioriteit te geven aan uitzonderingen of meer kritieke problemen boven routine schoonmaak en basisproblemen oplossen.
Stap 4: Gebruik Remote Access voor snelle onderzoek en oplossing
Wanneer een probleem menselijke tussenkomst vereist, zouden MSP-technici niet naar de klant hoeven te reizen om het ter plaatse te beheren. Remote support stelt technici in staat om toegang te krijgen tot het getroffen apparaat, waar ze ook zijn, waardoor praktische probleemoplossing en onderhoud mogelijk zijn.
Met remote support, zodra een probleem wordt gesignaleerd, kunnen de technici snel contact maken met het getroffen eindpunt. Van daaruit kunnen ze het probleem onderzoeken, oplossen en het resultaat verifiëren zonder te wachten op de eindgebruiker of te reizen, wat tijd bespaart en de efficiëntie van hun service verbetert.
Stap 5: Resultaten verifiëren en documenteren
Proactieve monitoring is niet compleet totdat de MSP bevestigt dat het probleem is opgelost en het resultaat documenteert. Dat moet duidelijke verslagen omvatten van de uitgevoerde oplossing, verificatiestappen en eventuele uitzonderingen of vervolgstappen die nodig zijn.
Een sterke workflow voor remote monitoring moet logs en records bevatten die de activiteit van de technicus, remediëringsstappen en statusveranderingen van endpoints documenteren. Deze records ondersteunen rapportage, SLA-tracking en auditgereedheid, terwijl ze ook helpen MSP's waarde te tonen aan huidige en potentiële klanten.
Veelvoorkomende Problemen die MSP's Proactief Kunnen Aanpakken met Remote Monitoring
MSP's hebben meestal hun handen vol met het aanpakken van veelvoorkomende uitdagingen en problemen, dus elke tool die hen helpt hun klanten effectief te ondersteunen, kan nuttig zijn. Remote monitoring stelt MSP's in staat om deze veelvoorkomende problemen proactief aan te pakken, waardoor het gemakkelijker wordt om klanten te ondersteunen en te voldoen aan hun SLA's.
Bijvoorbeeld, weinig schijfruimte is een veelvoorkomend probleem bij bedrijven dat ervoor kan zorgen dat back-ups mislukken of zakelijke apps crashen. Proactieve monitoring kan automatisch MSP's waarschuwen wanneer de schijfruimte bijna op is, zodat ze het kunnen aanpakken voordat er iets misgaat.
Op dezelfde manier kunnen update-mislukkingen apparaten blootstellen en kwetsbaar maken voor aanvallen, of updates kunnen ervoor zorgen dat services stoppen met draaien. In deze gevallen kan remote monitoring problemen detecteren zodat MSP's de patch opnieuw kunnen installeren of de service kunnen herstellen, waardoor alles soepel achter de schermen blijft draaien.
Als een apparaat offline is tijdens een geplande update, kan het nieuwe patches of beleidsafdwinging missen. Soms ontvangt een endpoint de update, maar moet het nog opnieuw opstarten om deze volledig toe te passen. Zonder remote monitoring zou het gemakkelijk zijn deze apparaten te missen en onbedoeld endpoints bloot te stellen, maar met het kanalen MSP's kwetsbare apparaten identificeren en ervoor zorgen dat ze de benodigde updates en reboots krijgen.
Hoe Proactieve Monitoring de Dienstverlening van MSP Verbeterd
Proactieve monitoring helpt MSP's betere service te leveren door problemen te identificeren en aan te pakken voordat ze escaleren tot storingen, tickets of gebruikersonderbreking. Het biedt technici ook een duidelijker zicht op de gezondheid van endpoints en maakt de dienstverlening consistenter, in plaats van teams in een reactieve cyclus van probleemoplossing te dwingen nadat de schade al is aangericht.
Dit leidt tot verbeterde diensten, waaronder:
Minder downtime van klanten, omdat problemen worden aangepakt voordat ze downtime kunnen veroorzaken.
Snellere reactie en oplossing, omdat technici kunnen onderzoeken en handelen voordat problemen zich verspreiden.
Minder verrassende escalaties, omdat problemen proactief worden opgelost.
Betere efficiëntie van technici, omdat ze bedreigingen gemakkelijk kunnen prioriteren en aanpakken.
Sterkere SLA-prestaties door de verminderde problemen en downtime.
Een consistenter klantervaring, zonder onverwachte onderbrekingen.
Waar Splashtop past in een proactieve MSP-werkstroom
Het beheren van meerdere verspreide endpoints vereist meer dan alleen zichtbaarheid. MSP's hebben een manier nodig om apparaten te monitoren, snel actie te ondernemen, en gebruikers op afstand te ondersteunen zonder tussen niet-verbonden tools te springen. Splashtop ondersteunt die werkstroom door endpoint management-mogelijkheden te combineren met remote support, waardoor MSP-technici efficiënter kunnen werken binnen klantomgevingen.
MSP's halen de meeste waarde uit remote monitoring wanneer het direct tot actie leidt. Met Splashtop AEM kunnen ze endpoints in klantomgevingen monitoren en beheren met proactieve alerts, geautomatiseerd patchbeheer, realtime zichtbaarheid van inventaris en geautomatiseerde remediëringsworkflows. Wanneer een probleem handmatige aandacht nodig heeft, stellen de remote support mogelijkheden van Splashtop technici in staat om snel verbinding te maken, het apparaat te onderzoeken en problemen op te lossen zonder te wachten op een bezoek ter plaatse.
Splashtop helpt MSP's met:
Endpoint zichtbaarheid door klantapparaten en omgevingen heen.
Geautomatiseerd OS en patchbeheer van derden met beleidsgebaseerde controles.
Smart Actions en automatisering voor herhaalbare remediëringstaken.
Toegang op afstand voor handen-on onderzoek en probleemoplossing vanaf elke locatie.
Snellere verificatie na oplossing met inventaris, statuszichtbaarheid en rapportage-ondersteuning.
Samen helpen deze mogelijkheden MSP's om sneller van probleemdetectie naar probleemoplossing te gaan, met minder handmatige inspanning en beter inzicht in wat is opgelost, wat nog aandacht nodig heeft, en hoe de service wordt geleverd in klantomgevingen.
Remote monitoring en proactieve ondersteuning eenvoudig gemaakt
Remote monitoring helpt MSP's problemen te signaleren voordat ze gebruikers beïnvloeden, maar de echte waarde komt van wat er daarna gebeurt. Wanneer MSP's monitoring combineren met prioritering, automatisering, remote remediëring en verificatie, kunnen ze problemen sneller oplossen, handmatig werk verminderen en klantomgevingen consistenter op schaal ondersteunen.
Met Splashtop kunnen MSP's clientendpoints monitoren, sneller op problemen reageren en problemen op afstand oplossen of verhelpen vanuit dezelfde werkstroom. Door endpointzichtbaarheid, patching, automatisering en remote support te combineren, helpt Splashtop MSP's om downtime te verminderen, de efficiëntie van technici te verbeteren en de proactieve servicekwaliteit te leveren die klanten verwachten.
Wil je zien hoe Splashtop MSP's helpt endpoints te monitoren, problemen op afstand op te lossen en sneller op problemen te reageren? Begin vandaag met een gratis proefversie.