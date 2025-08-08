Software voor remote support heeft een revolutie teweeggebracht in de IT-support industrie. IT-, servicedesk-, MSP- en helpdeskprofessionals zien allemaal de vele voordelen van het gebruik van een remote support tool, zoals verbeterde klanttevredenheid, snellere doorlooptijden en zelfs lagere kosten.
Dus wat is remote support software precies? Hoe werkt het? En wat is de beste oplossing voor uw organisatie? Lees verder om alle antwoorden te krijgen die u nodig heeft.
Wat is Remote Support?
Remote support is een technologie waarmee IT-technici op afstand toegang kunnen krijgen tot een andere computer of apparaat om ondersteuning te bieden. Dankzij de externe verbinding kan de technicus het scherm van het externe apparaat in realtime op zijn eigen scherm zien en in de meeste gevallen de controle over het externe apparaat overnemen om problemen op te lossen en andere taken uit te voeren.
Remote support maakt gebruik van software voor remote access (of remote desktop) om technici overal en altijd direct toegang te geven tot externe apparaten. Dit betekent dat ze hulp op afstand kunnen bieden zonder bij het apparaat aanwezig te hoeven zijn.
Tijdens een remote sessie kan de technicus de controle over het apparaat overnemen en de benodigde taken uitvoeren. Ze kunnen updates installeren, problemen oplossen en onderhoud uitvoeren. De meeste remote support oplossingen zijn uitgerust met extra functies die IT-professionals helpen productiever te zijn tijdens het bieden van remote support. Voorbeelden zijn bestandsoverdracht, remote printen, chat, sessie-opname, scherm delen en meer.
Door op afstand toegang te hebben tot een apparaat en support te kunnen bieden, kunnen IT-supportafdelingen, helpdesks en managed service providers sneller supporttickets oplossen. Dit betekent dat ze tijd kunnen besparen en meer kunnen doen. Eindgebruikers die support ontvangen, krijgen een snellere service, wat altijd prettig is.
Soorten remote support
Remote supportsoftware kan over het algemeen in drie categorieën worden ingedeeld:
Onbemande ondersteuning op afstand
Bemande ondersteuning op afstand
Remote support via schermweergave
Het verschil tussen beheerd en onbeheerd wordt bepaald door het feit of een eindgebruiker aanwezig is op het externe apparaat terwijl de IT-technicus hulp op afstand verleent. Ook de functionaliteit van elk type oplossing verschilt.
1. Onbeheerd: remote support zonder eindgebruiker
Onbeheerde toegang betekent dat de technicus op afstand verbinding kan maken met het endpoint-apparaat, zelfs zonder dat een eindgebruiker aanwezig is. Remote supportplatforms maken dit mogelijk door het IT-team een agent-app te laten installeren op alle computers die ze beheren. Nadat de agent is geïnstalleerd, kan een lid van het IT-team verbinding maken met de externe computer waartoe ze toegang willen.
Door de agent op externe computers te laten installeren, kunnen IT-technici op elk moment toegang krijgen tot de apparaten, of nu iemand de computer actief gebruikt of niet. Dit maakt het mogelijk om buiten kantooruren computers te ondersteunen of op momenten dat de computer niet in gebruik is.
2. Beheerd: remote support met een eindgebruiker
Ook bekend als on-demand support of ad-hoc support, biedt beheerde support technici toegang tot een apparaat op het moment dat de eindgebruiker om hulp vraagt. Eenmaal verbonden, kan de technicus support bieden en het probleem oplossen.
In tegenstelling tot onbeheerde toegang, is er geen installatie van software vooraf nodig voor beheerde toegang. Als er een eindgebruiker aanwezig is, kan deze de technicus helpen een externe verbinding met zijn apparaat tot stand te brengen. Dit kan op verschillende manieren. Een veelgebruikte methode is om de eindgebruiker een unieke sessiecode te laten genereren in een app van de remote support tool. Met die code kan de technicus verbinding maken met het apparaat en support bieden.
Dankzij beheerde access kunnen helpdeskmedewerkers support bieden aan elk apparaat, zolang de eindgebruiker aanwezig is. Dit geldt voor zowel apparaten die ze in onderhoud hebben als voor persoonlijke devices.
3. Remote support via schermweergave
Remote support via schermweergave stelt supporttechnici in staat het scherm van het apparaat van de gebruiker te bekijken zonder er directe controle over te hebben. Deze methode is vooral handig voor het bieden van begeleiding en het oplossen van problemen op apparaten waarop bediening op afstand beperkt of niet mogelijk is. Een prominent voorbeeld is het bieden van remote support voor iOS-apparaten.
Technici kunnen gebruikers visueel door de stappen leiden om problemen op te lossen, waardoor duidelijke communicatie en effectieve probleemoplossing worden gegarandeerd. Omdat technici geen controle over het apparaat hebben, is er een lager risico op ongeautoriseerde acties of datalekken.
Deze methode houdt zich aan platformbeperkingen, zoals die op iOS-apparaten, waar bediening op afstand niet is toegestaan Vanwege het beveiligingsbeleid van Apple is de bediening op afstand van iOS-apparaten beperkt. Door schermweergave op afstand kunnen supporttechnici echter het scherm van de gebruiker zien en realtime hulp bieden. Dit kan met name nuttig zijn bij het oplossen van softwareproblemen, het configureren van instellingen en het geven van training over app-gebruik.
Door remote support via schermweergave op te nemen in uw supportstrategie, kunt u uw mogelijkheden uitbreiden naar een breder scala aan apparaten en ervoor zorgen dat alle gebruikers de hulp krijgen die ze nodig hebben, ongeacht het platform dat ze gebruiken.
10 belangrijkste kenmerken van remote supportsoftware
Bij het selecteren van remote supportsoftware is het van cruciaal belang om te zoeken naar functies die de efficiëntie, veiligheid en gebruikerstevredenheid verbeteren. Hier zijn tien belangrijke kenmerken waarmee u rekening moet houden:
Ondersteuning op meerdere platforms: Mogelijkheid om remote support te bieden voor verschillende besturingssystemen, waaronder Windows, MacOS, Linux, iOS en Android. Dit zorgt ervoor dat supportteams gebruikers kunnen helpen, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken.
Onbeheerde toegang: Hiermee kunnen technici toegang krijgen tot externe apparaten, zelfs als de gebruiker niet aanwezig is. Deze functie is essentieel voor onderhoud, updates en probleemoplossing buiten kantooruren.
Realtime scherm delen: Dit stelt technici in staat het scherm van de gebruiker in realtime te bekijken en ermee te communiceren. Deze functie is van cruciaal belang voor het bieden van nauwkeurige ondersteuning en het snel oplossen van problemen.
Bestandsoverdracht: Zet veilig bestanden over tussen de apparaten van de supportmedewerker en de gebruiker. Dit is handig voor het verzenden van patches, updates of het ophalen van logbestanden voor diagnostische doeleinden.
Chat- en communicatiemiddelen: Geïntegreerde chatfunctionaliteit zorgt voor duidelijke communicatie tussen de technicus en de gebruiker.
Sessieopname: Neem supportsessies op voor training, kwaliteitscontrole en auditdoeleinden. Deze functie zorgt ervoor dat interacties worden gedocumenteerd en indien nodig kunnen worden beoordeeld.
Afhandeling van meerdere sessies: Mogelijkheid om meerdere supportsessies tegelijkertijd te beheren. Dit is met name handig voor supportteams die een groot aantal verzoeken verwerken.
Aanpasbare branding: Aanpassingsopties om bedrijfslogo toe te voegen aan de remote supportinterface. Dit helpt bij het behouden van een professionele uitstraling en wekt vertrouwen bij gebruikers.
Beveiliging en compliance: Robuuste beveiligingsfuncties, waaronder encryptie, twee-factor-authenticatie en naleving van industriestandaarden (zoals AVG en HIPAA). Dit zorgt ervoor dat gebruikersgegevens worden beschermd en dat de privacy wordt gehandhaafd.
Bekijken op afstand voor iOS-apparaten: Vanwege iOS-beperkingen is bediening op afstand niet mogelijk. Dankzij de mogelijkheid om het scherm te bekijken, kunnen technici gebruikers echter effectief door de stappen voor probleemoplossing leiden.
Deze functies dragen gezamenlijk bij aan een uitgebreide remote supportoplossing waarmee verschillende technische problemen efficiënt en veilig kunnen worden aangepakt. Door remote supportsoftware met deze mogelijkheden te kiezen, kunnen bedrijven ondersteuning van hoge kwaliteit garanderen en de algehele gebruikerstevredenheid verbeteren.
IT-remote support: Het vereenvoudigen van probleemoplossing en onderhoud van externe computers
Remote IT-support heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop bedrijven met technische problemen en onderhoud omgaan, waardoor supportteams gebruikers overal en altijd kunnen helpen. Deze aanpak zorgt ervoor dat probleemoplossing en systeemonderhoud niet langer beperkt blijven tot fysieke locaties, waardoor problemen snel en efficiënt kunnen worden opgelost.
De voordelen van IT-remote support zijn talrijk:
Verhoogde efficiëntie: Technici kunnen problemen sneller oplossen zonder dat er bezoeken ter plaatse nodig zijn.
Kosteneffectief: Reduceert reiskosten en uitvaltijd, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.
Flexibiliteit: Supportteams kunnen vanaf elke locatie hulp bieden, waardoor een ononderbroken service wordt gegarandeerd.
Verbeterde gebruikerservaring: Gebruikers krijgen snel hulp, waardoor frustratie wordt verminderd en de tevredenheid toeneemt.
24/7 beschikbaarheid: Remote support kan 24 uur per dag worden aangeboden, gericht op wereldwijde teams en verschillende tijdzones.
Door gebruik te maken van remote IT-support kunnen bedrijven een soepele bedrijfsvoering handhaven, de productiviteit verhogen en uitzonderlijke service aan hun gebruikers leveren.
Selecteer de ideale remote supportsoftware voor uw organisatie
Het kiezen van de juiste remote supportsoftware is cruciaal voor het garanderen van efficiënte en effectieve IT-support. Hier zijn de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden:
Gebruiksgemak
Kies voor software die een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface biedt. Dit minimaliseert de leercurve voor ondersteunend personeel en zorgt ervoor dat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot de supportfuncties en deze kunnen gebruiken. Eenvoudige installatie en navigatie zijn essentieel voor het maximaliseren van de productiviteit en het verminderen van downtime.
Kostenefficiëntie
Evalueer de prijsstructuur om ervoor te zorgen dat deze aansluit bij het budget van uw organisatie. Houd rekening met de totale eigendomskosten, inclusief abonnementskosten, installatiekosten en potentiële besparingen door minder reiskosten en downtime. Kosteneffectieve oplossingen moeten robuuste functies bieden zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
Ondersteuning voor meerdere platforms
Zorg ervoor dat de software een breed scala aan besturingssystemen en apparaten ondersteunt, waaronder Windows, MacOS, Linux, iOS en Android. Deze veelzijdigheid is essentieel voor het bieden van uitgebreide ondersteuning aan alle gebruikers, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken.
Door deze factoren prioriteit te geven, kunt u remote supportsoftware selecteren die voldoet aan de behoeften van uw organisatie en de algehele efficiëntie van de IT-ondersteuning verbetert.
Splashtop Remote Support-oplossingen
Uw gebruikssituatie is bepalend voor welk type oplossing u nodig heeft. Hier zijn de beste remote support softwaretools van Splashtop, de beste in betrouwbare en veilige remote support-oplossingen voor de beste prijs.
Voor IT, helpdesks & MSP's – Splashtop Remote Support
Voor ondernemingen - Splashtop Enterprise
1. Beste remote supportsoftware voor MSPs – Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support is in de eerste plaats een oplossing voor beheerde en onbeheerde support, met extra remote monitoring en managementfuncties die essentieel zijn voor MSP's. Dit is de ideale remote supporttool voor IT, helpdesks en MSP's omdat:
U betaalt alleen voor het aantal onbeheerde apparaten dat u wilt ondersteunen. Onbeperkt aantal technici.
Geen gedwongen upgrades of prijsverhogingen.
Eenvoudige implementatie en makkelijk schaalbaar.
Externe toegang vanaf elk apparaat (Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook).
Snelle verbindingen aangedreven door een krachtige engine
Sterke security en end-to-end-encryptie die alle sessies veilig houden.
Beheerconsole voor gebruikers en computers waar u groepen kunt beheren, beheerders kunt toevoegen, machtigingen kunt instellen en meer.
Handige functies zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten, op afstand wekken en meer.
Extra monitoring- en managementsfuncties, zoals eventlogs, remote commands, 1-op-veel acties, instelbare alerts en meer.
Lees meer over Splashtop Remote Support en probeer het vandaag nog gratis!
2. Beste remote supportsoftware voor ondernemingen - Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise is een alles-in-één remote access en supportoplossing. Hiermee kan uw IT-team uw apparaten op afstand ondersteunen met onbeheerde remote access. Bovendien kunt u uw interne gebruikers de mogelijkheid geven om op afstand toegang te krijgen tot hun kantoorcomputers, zodat ze zowel op afstand als thuis kunnen werken.
Splashtop Enterprise is hierom ideaal:
U krijgt één oplossing die al uw behoeften op het gebied van remote access oplost.
SSO/SAML-integratie (single sign-on) is beschikbaar.
Zowel onbeheerde als beheerde access mogelijkheden beschikbaar.
Eenvoudig in te zetten en op te schalen. Zeer veilig met end-to-end-encryptie en geavanceerde beveiligingsfuncties.
On-premise optie beschikbaar.
Lees meer over Splashtop Enterprise en neem contact met ons op voor meer informatie!
Ga vandaag nog aan de slag met Splashtop remote support computersoftware
Splashtop is al meer dan 10 jaar actief in de remote access-branche en heeft vanaf het begin de nadruk gelegd op het betrouwbaar, toegankelijk en veilig maken van remote access en remote support tegen de beste prijs. Dat is de reden waarom meer dan 30 miljoen mensen Splashtop gebruiken en waarom Splashtop-oplossingen steeds weer als beste worden beoordeeld door derden en peer-to-peer reviewsites.
Bekijk alle Splashtop-oplossingen.