Remote access, bekijk en bedien Android-telefoons en -tablets

Met Splashtop SOS kunt u nu de schermen van Android-apparaten in realtime op afstand bekijken en Android-apparaten met Android 8 of hoger op afstand openen/bedienen, evenals andere Android-telefoons en -tablets van Samsung, LG en Lenovo. SOS is remote access en supportsoftware voor IT-, helpdesk- en supportprofessionals, waarmee snelle, beheerde support kan worden geboden op Android, Windows en Mac. Met SOS kunt u:

Toegang op afstand/weergave van Android-telefoons en Android-tablets met Android versie 5 of hoger

Android-apparaten met Android 8.0 of hoger op afstand bedienen, zoals Asus, Essential, Google Pixel, OnePlus, HTC, Huawei, Honor, Motorola, Nokia, OPPO, Sony, Xiaomi en ZTE

Bedien op afstand enkele extra Samsung-, Lenovo TAB 2 & 3-, Yoga- en LG Android-apparaten, zelfs als ze geen Android 8 of hoger hebben

Remote access tot Windows- en Mac-computers vanaf uw Android-apparaten

Op zoek naar een onbemande Android-toegangsoplossing of om Splashtop-technologie in uw product te integreren? Zie de links onderaan deze pagina voor onbemande en OEM-opties. Ga anders door met het leren van bemande externe Android-toegang met Splashtop SOS.

Hoe u Android-tablets en Android-telefoonschermen op afstand kunt bekijken

Neem Splashtop SOS

Meld u aan voor SOS om op afstand een Android-apparaat te bekijken met uw Windows- of Mac-computer of vanaf een ander Android-apparaat. U kunt de service gebruiken tijdens een gratis proefperiode of met een voordelig abonnement.

SOS biedt veel waar voor uw geld en kost veel minder dan andere beheerde supporttools. Het is gebaseerd op de bewezen remote accesstechnologie van Splashtop, die wereldwijd door meer dan 20 miljoen gebruikers wordt gebruikt.

De toegangsfuncties voor mobiele apparaten zijn niet inbegrepen in de gratis niet-commerciële versie van SOS, de originele versie van SOS of Splashtop Remote Support. U moet Splashtop SOS aanschaffen als u mobiele apparaten op afstand wilt gebruiken.

Download de SOS-app op het apparaat dat u wilt bekijken of bedienen

Leid uw klanten op hun Android-device naar de downloadlink van de SOS-app (zoals weergegeven in uw Splashtop-app).

Wanneer u (of uw klant) de SOS-app op het Android-apparaat start, wordt er een sessiecode weergegeven die u op uw scherm invoert om dat apparaat op afstand te bekijken. Gebruikers met apparaten met Android 8 of hoger worden gevraagd om toegankelijkheid in Android in te schakelen om remote access mogelijk te maken.

Gebruikers met bepaalde apparaten (LG, Lenovo) kunnen worden gevraagd om ook een add-on te downloaden van de Google Play Store om remote access toe te voegen aan bepaalde Android-apparaatfamilies.

Voer de code in uw Splashtop Business-app in en begin met het op afstand bekijken van het Android-scherm

Start de Splashtop Business-app op uw computer en klik op het SOS-icoon (plusteken) bovenaan de app om het SOS-verbindingsscherm te openen. Voer de negencijferige code in die wordt weergegeven in de SOS-app op het Android-apparaat van uw klant. Wanneer u op de pijl klikt, begint de sessie.

Vanaf dit moment kunt u hun Android-scherm live bekijken in een venster op uw computerscherm.

De onderstaande afbeelding toont een weergave van het Android-scherm van de eindgebruiker, de interface van de technicus en het hoe het Android-scherm te zien is in een venster op het computerscherm met de uitgeklapte bedieningsknoppen.

De knoppen voor weergave gebruiken

Klik op de pijl bovenaan het gedeelde scherm van het apparaat om toegang te krijgen tot de bedieningsknoppen. De knoppen zijn:

Loskoppelen

Terug (apparaatbeheer)

Thuis (apparaatbeheer)

Menu (apparaatbesturing)

FPS-streamingkwaliteit

Schakelen tussen geschaald/origineel formaat

Volledig scherm

Bestandsoverdracht

U kunt ook print screens van het Android-scherm maken met behulp van de standaard print screen toetscombinaties voor uw Windows- of Mac-computer.

De sessie verbreken

Wanneer de sessie is afgelopen, kunt u het viewervenster op uw computer sluiten. De sessie kan worden gesloten op het apparaat dat u bekijkt door op de knop X verbinding verbreken te klikken.

Lees meer en ga aan de slag met Splashtop SOS

Wat kunt u nog meer doen met Splashtop SOS?

Splashtop SOS is uw bemande ondersteuningsoplossing voor Windows, Mac, Android, iOS en Chrome OS. Het is een geweldige manier voor helpdesk-, ondersteunings- en IT-professionals om op afstand toegang te krijgen tot computers en mobiele apparaten om klanten te helpen. Als u al een ander helpdesksysteem, een beheersysteem voor mobiele apparaten of een onbemande ondersteuningstool gebruikt, is SOS een goedkope add-on waarmee u of uw team snelle ondersteuning kan bieden aan beheerde of onbeheerde computers en mobiele apparaten.

Op afstand toegang krijgen tot en bekijken van Android-telefoons en -tablets met Android 5 of hoger

Android-telefoons en apparaten met Android 8 of hoger op afstand bedienen

Ook andere Android-apparaten op afstand bedienen (Samsung, LG, Lenovo)

Op afstand toegang krijgen tot en beheren van Windows- en Mac-computers met extra functies zoals bestandsoverdracht, chatten en het bekijken vanaf mobiele apparaten

Op afstand toegang krijgen tot en bekijken van Chromebook-apparaten

Ga aan de slag met Splashtop SOS!

Nieuw! Extra opties

Heeft u een oplossing voor onbeheerde toegang nodig waarbij de gebruiker niet bij het apparaat aanwezig hoeft te zijn om u een toegangscode te geven? Kijk eens naar onbeheerde Android-access met Splashtop Remote Support. Krijg op afstand toegang tot Android-apparaten via onze remote desktop-app die beschikbaar is voor Windows, Mac en Android.

Wilt u dat we ondersteuning toevoegen voor extra fabrikanten en apparaten zoals Bluebird, CipherLabs, Honeywell, Sonim, Motorola, Panasonic, Seuic, Unitech en Zebra? Meld u aan voor de onbeheerde Android-bèta en noteer de apparaattypes/merken waarvoor u ondersteuning wilt op het formulier. Of, als u een apparaatfabrikant bent, werk dan samen met Splashtop om ondersteuning voor uw apparaten toe te voegen.

Wilt u Splashtop-technologie voor externe toegang integreren in uw MDM-, RMM-, eindpuntbeheer- of andere oplossing? Sluit je aan bij Datto, Ivanti, NinjaOne en anderen die Splashtop integreren in hun oplossingen. Neem contact met ons op voor OEM - en Partnership - oplossingen.

Demo Video: How to View and Control an Android Device with Splashtop SOS

Welke LG- en Lenovo-apparaten worden ondersteund met de plug-ins?