Remote access, bekijk en bedien Android-telefoons en -tablets

In de snelle digitale wereld van vandaag is de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot Android-telefoons en -tablets, deze te bekijken en te bedienen steeds belangrijker geworden. Of u nu problemen oplost, technische ondersteuning biedt of eenvoudigweg uw apparaten op afstand beheert, remote accessoplossingen bieden ongeëvenaard gemak en flexibiliteit.
In deze blog worden de verschillende methoden en tools onderzocht die beschikbaar zijn om u te helpen om op afstand toegang te krijgen tot uw Android-apparaten, zodat u altijd verbonden bent en de controle behoudt, waar u ook bent.
Wat is Android remote control?
Android remote control stelt IT-teams, supporttechnici en bedrijven in staat om Android-apparaten op afstand te bekijken, te benaderen en te bedienen vanaf een computer of een ander mobiel apparaat. Deze mogelijkheid is essentieel voor het bieden van technische ondersteuning, het beheren van bedrijfsapparaten en het oplossen van problemen in realtime met behulp van een betrouwbare remote support-oplossing.
Twee soorten Android remote control: Beheerd versus onbeheerd
Splashtop biedt twee soorten Android remote control voor verschillende situaties: beheerde toegang en onbeheerde Android-toegang:
Feature
Beheerde Toegang
Onbemande toegang
Beschikbaar in
Splashtop Enterprise, Splashtop Remote Support
Splashtop Enterprise
Is er een eindgebruiker nodig op een extern Android-device?
Ja
Nee
Ideaal voor
IT-support, het oplossen van problemen
Apparaten van het bedrijf, kiosken, IoT en het beheer van andere Android-devices
Installatie vereist
Eindgebruiker installeert en start de app en vertelt technicus de toegangscode
Installeer Splashtop Streamer op het Android-device
Voorbeeld van een gebruiksscenario
Medewerker belt IT voor hulp
IT beheert apparaten op meerdere locaties
1. Beheerde toegang (on-demand support)
Beheerde remote access stelt IT-teams in staat om op afstand verbinding te maken met een Android-device terwijl de gebruiker aanwezig is. Dit is ideaal voor helpdesks en IT-supportteams die medewerkers, klanten of cliënten ondersteunen bij technische problemen.
Met zowel de SOS- als de Enterprise-versie van de Splashtop Remote Support-licentie, kunt u op afstand schermen van Android-apparaten in real-time bekijken en op afstand toegang krijgen tot Android-apparaten met Android 8 of hoger en andere Android-telefoons en tablets van Samsung, LG en Lenovo. Splashtop Remote Support is een remote access/supportoplossing voor IT-, helpdesk- en supportprofessionals voor het bieden van snelle ondersteuning op Android, Windows en Mac.
2. Onbeheerde toegang (altijd toegang en beheer)
Onbeheerde remote access stelt IT-teams en bedrijven in staat om Android-apparaten op elk moment te benaderen en te bedienen, zelfs wanneer er niemand bij het apparaat is. Dit is ideaal voor het beheren van door het bedrijf beheerde mobiele apparaten, kiosken, point-of-sale (POS)-systemen en andere onbemand implementaties. Onbeheerde Android-toegang is alleen beschikbaar in Splashtop Enterprise.
De Enterprise Remote Access licentie is ook ideaal om op afstand toegang te krijgen tot uw eigen onbeheerde Android apparaten om op afstand te kunnen werken.
Door zowel beheerde als onbeheerde remote access te bieden, heeft Splashtop flexibele en veilige oplossingen voor het beheer van Android-apparaten, of u nu on-demand hulp nodig heeft of apparaten altijd op afstand moet kunnen bedienen.
Voordelen van het gebruik van Android Remote Control voor bedrijven
Android remote control biedt IT-teams en ondersteunend personeel een praktische manier om apparaten te beheren zonder fysiek aanwezig te hoeven zijn. Voor bedrijven met verspreide teams, frontliniemedewerkers of omgevingen met veel apparaten vermindert deze mogelijkheid direct downtime en supportkosten.
Een belangrijk voordeel is snellere probleemoplossing. Uw IT kan Android-apparaten in realtime bekijken en bedienen om problemen te diagnosticeren, updates te installeren, instellingen aan te passen of gebruikers door oplossingen te begeleiden, wat de tijd verkort om problemen op te lossen en productiviteitsverlies minimaliseert. Remote access vereenvoudigt ook het beheer van apparaten op grote schaal, waardoor het eenvoudiger wordt om kiosken, POS-systemen, rugged devices en door medewerkers beheerde smartphones te ondersteunen vanuit een centrale console.
Vanuit beveiligings- en operationeel oogpunt verbetert Android remote control het toezicht. IT-teams kunnen snel reageren op verloren of verkeerd geconfigureerde apparaten, beleid handhaven en ervoor zorgen dat zakelijke apps naar behoren werken. Het resultaat is een meer consistente werking van devices, betere gebruikerservaringen en minder afhankelijkheid van persoonlijke ondersteuning.
Stappen om op afstand de schermen van Android-telefoons en -tablets te bekijken (beheerde access)
Stap 1: Meld u aan voor Splashtop Remote Support
Meld u aan voor Splashtop Remote Support om een Android-apparaat op afstand te kunnen bekijken met uw Windows- of Mac-computer of vanaf een ander Android-apparaat. U kunt de service gebruiken tijdens een gratis proefperiode of met een goedkoop abonnement.
Of neem een voordelig abonnement.
Splashtop Remote Support biedt veel en kost een stuk minder dan andere beheerde supportsoftware. Het is gebaseerd op de Splashtop remote accesstechnologie, die zich ruimschoots bewezen heeft en wereldwijd door meer dan 20 miljoen gebruikers wordt gebruikt.
Stap 2: Download de Splashtop SOS-app op het Android-apparaat
Laat uw eindgebruiker op hun Android-apparaat naar de Splashtop SOS app downloadlink gaan (zoals u kunt vinden in uw Splashtop app), om de SOS-app te downloaden, te installeren en op te starten.
Wanneer u (of uw klant) de SOS-app op het Android-apparaat start, wordt er een sessiecode weergegeven die u op uw scherm invoert om dat apparaat op afstand te bekijken. Gebruikers met apparaten met Android 8 of hoger worden gevraagd om toegankelijkheid in Android in te schakelen om remote access mogelijk te maken.
Gebruikers met bepaalde apparaten (LG, Lenovo) kunnen worden gevraagd om ook een add-on te downloaden van de Google Play Store om remote access toe te voegen aan bepaalde Android-apparaatfamilies.
Stap 3: Voer de code in in uw Splashtop Business-app en begin met het remote bekijken van het Android-scherm
Start de Splashtop Business-app op uw computer en klik op het SOS-icoon (plusteken) bovenaan de app om het SOS-verbindingsscherm te openen. Voer de negencijferige code in die wordt weergegeven in de SOS-app op het Android-apparaat van uw klant. Wanneer u op de pijl klikt, begint de sessie.
Vanaf dit moment kunt u hun Android-scherm live bekijken in een venster op uw computerscherm.
De onderstaande afbeelding toont een weergave van het Android-scherm van de eindgebruiker, de interface van de technicus en het hoe het Android-scherm te zien is in een venster op het computerscherm met de uitgeklapte bedieningsknoppen.
Stap 4: Gebruik de weergaveopties
Klik op de pijl bovenaan het gedeelde scherm van het apparaat om toegang te krijgen tot de bedieningsknoppen. De knoppen zijn:
Loskoppelen
Terug (apparaatbeheer)
Thuis (apparaatbeheer)
Menu (apparaatbesturing)
FPS-streamingkwaliteit
Schakelen tussen geschaald/origineel formaat
Volledig scherm
Bestandsoverdracht
U kunt ook print screens van het Android-scherm maken met behulp van de standaard print screen toetscombinaties voor uw Windows- of Mac-computer.
Stap 5: De sessie verbreken
Wanneer de sessie is afgelopen, kunt u het viewervenster op uw computer sluiten. De sessie kan worden gesloten op het apparaat dat u bekijkt door op de knop X verbinding verbreken te klikken.
Hoe stelt u onbeheerde remote access in voor Android-apparaten
Met Splashtop kunt u Android-apparaten op afstand benaderen en beheren, zelfs als er niemand fysiek bij het apparaat aanwezig is. Dit is vooral handig voor IT-teams die externe werknemers, kiosken, narrowcasting of gedeelde bedrijfsapparaten ondersteunen.
Onbeheerde remote access instellen voor Android-telefoons en -tablets:
Installeer de Splashtop Streamer voor Android: Download en installeer de Splashtop Streamer-app uit de Google Play Store op het Android-toestel dat u wilt gebruiken. Of u kunt een deelbare link genereren in de my.splashtop-console om het installatieprogramma te downloaden, waarbij de implementatiecode automatisch wordt toegepast wanneer deze is geïnstalleerd.
Apparaatmachtigingen configureren: Verleen de benodigde machtigingen, waaronder accessibility access en remote control support (als de fabrikant van het apparaat dit toestaat). Voor sommige apparaten is mogelijk een add-on nodig voor volledige remote controlmogelijkheden.
Toegang tot het apparaat op afstand: Vanaf uw desktop of mobiele Splashtop-app kunt u het Android-apparaat nu op elk gewenst moment bekijken en, indien ondersteund, ook bedienen. Functies zoals scherm delen, afstandsbediening, bestandsoverdracht en toegang tot apparaatinformatie zijn beschikbaar afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat.
Splashtop's onbeheerde toegang voor Android is veilig, efficiënt en ontworpen voor zakelijke supportscenario's. Het helpt IT-teams bij het stroomlijnen van het op afstand oplossen van problemen, devicemonitoring en applicatieonderhoud, zonder dat eindgebruikers een sessie hoeven te starten.
Ga aan de slag met Splashtop Enterprise voor onbeheerde Android-access.
Beste gebruikssituaties voor onbeheerde Android-toegang
Beheer van mobiele apparaten die eigendom zijn van het bedrijf (zakelijke telefoons, tablets en rugged devices).
Kiosken, digital signage en kassasystemen op afstand onderhouden zonder tussenkomst ter plaatse.
IT-support bieden voor Android-werkapparaten van werknemers op verschillende locaties.
Bewaken en beheren van Android-based IoT-apparaten in industriële en zakelijke omgevingen.
Toegang tot uw eigen Android-apparaten om op afstand te werken.
Met de onbeheerde remote access van Splashtop kunnen IT-teams Android-apparaten op elk moment veilig beheren en problemen oplossen, waardoor de uitvaltijd wordt verminderd en de operationele efficiëntie wordt verbeterd.
Tips om de ervaring met Android remote control te verbeteren
Het verbeteren van uw ervaring met Android remote control kan leiden tot soepeler en efficiënter apparaatbeheer. Hier zijn enkele praktische tips om u te helpen het meeste uit uw remote access-sessies te halen:
Zorg voor een stabiele internetverbinding: Een sterke en stabiele internetverbinding is cruciaal voor naadloze bediening op afstand. Zorg ervoor dat zowel uw Android-apparaat als het remote control-device zijn verbonden met snel internet om vertragingen en onderbrekingen te minimaliseren.
Houd uw apparaten bijgewerkt: Update uw Android-device en Splashtop regelmatig naar de nieuwste versies.
Gebruik toetsenbord- en muisbediening: Maak gebruik van de toetsenbord- en muisbediening van Splashtop. Deze tools kunnen de navigatie en interactie aanzienlijk verbeteren, waardoor het gemakkelijker wordt om uw Android-apparaat op afstand te beheren.
Geef prioriteit aan beveiliging: implementeer krachtige beveiligingsmaatregelen om uw externe sessies te beschermen. Schakel twee-factor-authenticatie in om uw account te beschermen.
Maak uzelf vertrouwd met snelkoppelingen: Leer en gebruik de sneltoetsen en quick commands die beschikbaar zijn in Splashtop
Door deze tips te volgen, kunt u uw ervaring met Android remote control verbeteren, zodat u vanaf elke locatie soepel, veilig en efficiënt apparaatbeheer kunt garanderen.
Beveiliging en privacy aanpakken in Android Remote Access
Gebruik sterke authenticatie: Implementeer multi-factor authenticatie (MFA) en sterke, unieke wachtwoorden om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers op afstand toegang hebben tot uw Android-apparaten.
Toegangscontrole: Beperk remote access tot het noodzakelijke personeel en zorg ervoor dat de machtigingen op de juiste manier zijn ingesteld om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
Activiteit monitoren: Controleer remote access-sessies regelmatig en houd logbestanden bij om verdachte activiteiten of ongeautoriseerde toegangspogingen te detecteren.
Implementeer beveiligingsbeleid: Ontwikkel en handhaaf beveiligingsbeleid dat de beste praktijken voor remote access bevat, inclusief wachtwoordbeheer, authenticatieprotocollen en richtlijnen voor het gebruik van apparaten.
Gebruikers opleiden: Geef gebruikers training over het belang van beveiliging en privacy bij remote access, zodat ze begrijpen hoe ze hun apparaten en gegevens kunnen beschermen.
Door deze best practices te volgen, kunt u de beveiliging en privacy van uw Android remote access-sessies aanzienlijk verbeteren.
Aan de slag met Splashtop voor Android Remote Access
Extra mogelijkheden van Splashtop Remote Support
Splashtop is uw oplossing voor remote IT-support voor Windows, Mac, Android, iOS en Chrome OS. Het is een geweldige manier voor helpdesk-, support- en IT-professionals om op afstand toegang te krijgen tot computers en mobiele apparaten om klanten te helpen. Wanneer u al een ander helpdesksysteem, systeem voor het beheer van mobiele apparaten of onbeheerde supporttool gebruikt, is Splashtop een voordelige add-on waarmee u of uw team snel ondersteuning kan bieden aan beheerde of onbeheerde computers en mobiele apparaten.
Op afstand toegang krijgen tot en bekijken van Android-telefoons en -tablets met Android 5 of hoger
Android-telefoons en apparaten met Android 8 of hoger op afstand bedienen
Ook andere Android-apparaten op afstand bedienen (Samsung, LG, Lenovo)
Op afstand toegang tot en controle over Windows- en Mac-computers met extra functies, zoals bestandsoverdracht, chatten en weergave vanaf mobiele apparaten
Op afstand toegang krijgen tot en bekijken van Chromebook-apparaten
Begin vandaag nog met Splashtop Remote Support
Klik hier voor alle desktop- en mobiele downloads van Remote Support
Geïnteresseerd in Splashtop Enterprise? Neem nu contact met ons op om aan de slag te gaan.
Nieuw! Aanvullende opties voor apparaatondersteuning
Wilt u dat we ondersteuning toevoegen voor meer fabrikanten en apparaten zoals Bluebird, CipherLabs, Honeywell, Sonim, Motorola, Panasonic, Seuic, Unitech en Zebra? Meld u zich dan aan voor onbeheerde Android-access en geef op het formulier aan voor welke apparaattypen en/of merken u ondersteuning zou willen zien. Of als u zelf apparaten fabriceert, werk dan samen met Splashtop om ondersteuning voor uw apparaten toe te voegen.
Wilt u de remote accesstechnologie van Splashtop integreren in uw MDM-, RMM-, endpointmanagement, of andere oplossing? Sluit u aan bij Datto, Ivanti, NinjaOne en anderen die Splashtop in hun oplossingen hebben geïntegreerd. Neem contact met ons op voor OEM en Partnership oplossingen.
Welke LG- en Lenovo-apparaten worden ondersteund met de plug-ins?
LG Android-apparaten - wordt gevraagd om de LG Add-On- app uit de Google Play Store te installeren voor het op afstand bedienen van deze apparaten
Lenovo Android-apparaten, waaronder TAB2 X30, TAB3-730, TAB3-850, TAB3 A8-50, Yoga TAB3 8, Yoga TAB3 10, Yoga TAB3 Pro, Yoga TAB3 Plus, Yoga Book en Tablet A12 - worden gevraagd om ook de gratis SOS Lenovo Yoga Add-On of Lenovo Achilles Add-On apps uit de Google Play Store te installeren voor het op afstand bedienen van deze apparaten.
Andere Android-apparaten - Apparaten met Android 8.0 of hoger kunnen op afstand worden bekeken en bediend. Apparaten met Android versie 5-7 of later zouden op afstand bekeken moeten kunnen worden met Splashtop Remote Support (maar niet op afstand bediend).
Wilt u op afstand toegang krijgen tot een computer vanaf een Android-device? Meer informatie over Android remote desktop software .
Start nu een gratis proefperiode van Splashtop Remote Support!