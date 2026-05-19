5 manieren waarop Splashtop Remote Support Tools kunnen helpen terwijl uw bedrijf groeit in 2020

Splashtop is klaar om IT-teams, supportteams en MSPs te ondersteunen met de voordeligste, veilige en betrouwbare oplossing voor computertoegang op afstand voor het nieuwe jaar.
Of je nu op zoek bent naar manieren om meer omzet te genereren voor je MSP-bedrijf of manieren zoekt om je team en medewerkers in je organisatie te ondersteunen als onderdeel van een IT-team, lees verder om te zien waarom Splashtop Remote Support dit jaar een strategische technologische keuze kan zijn.
1. Wees klaar als zich onverwachte situaties voordoen
Als uw technische teamleden onverwachts het kantoor niet kunnen bereiken vanwege slecht weer of als ze voor een ziek kind moeten zorgen, maakt Splashtop Remote Support het hen gemakkelijk om op afstand vanaf uw thuiscomputer of mobiele apparaat naar uw beheerde computers te gaan dus ze zorgen voor kritieke ondersteuningstaken, zelfs als ze niet op kantoor zijn. Veel bedrijven kiezen Splashtop ook als goedkope secundaire oplossing voor externe toegang in het geval dat hun primaire systeem een storing heeft.
2. Verlaag de gereedschapskosten tot 80% wanneer je overschakelt van een andere oplossing voor toegang op afstandn
Bedrijven die overstappen naar Splashtop kunnen 50% of meer besparen in vergelijking met andere remote access en remote supporttools, zoals TeamViewer, en tot 80% in vergelijking met LogMeIn.
3. Voeg gemakkelijk leden toe en verhoog het aantal computers naarmate je bedrijf groeit
Wanneer je kiest voor Splashtop Remote Support, kun je je account op elk moment bijwerken via je my.splashtop.com online dashboard. Het is altijd gratis om extra technicuslicenties aan je bestaande account toe te voegen. En je kunt eenvoudig van plan wisselen als je meer beheerde computers en apparaten toevoegt, of als je wilt uitbreiden met functies zoals meldingen, Windows Update-beheer, 1-op-veel scripts en massadeployment. Je krijgt een naar rato berekende prijs die je volledige korting geeft voor je huidige abonnement.
Met het Splashtop Remote Support Premium-pakket kunt u ook maximaal 50 van uw eindgebruikers in staat stellen op afstand toegang te krijgen tot hun eigen computers die worden beheerd onder uw account.
4. Splashtop is er om te helpen
Als u hulp nodig heeft bij het kiezen van de beste oplossing voor externe toegang of als u vragen heeft, staat ons verkoopteam voor u klaar. Als u hulp nodig heeft tijdens uw proefperiode of abonnement, is ons ondersteuningsteam slechts één klik of telefoontje verwijderd. En u kunt erop vertrouwen dat u een veilige oplossing en technologie gebruikt die is bewezen met honderden miljoenen gebruikers op afstand en duizenden vijfsterrenbeoordelingen op toonaangevende beoordelingssites en appstores.