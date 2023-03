5 manieren waarop Splashtop Remote Support Tools kunnen helpen terwijl uw bedrijf groeit in 2020

Splashtop is klaar om IT-teams, supportteams en MSPs te ondersteunen met de voordeligste, veilige en betrouwbare oplossing voor computertoegang op afstand voor het nieuwe jaar.

Of je nu meer inkomsten wilt genereren voor je MSP-bedrijf of manieren zoekt om je team en medewerkers van je organisatie te ondersteunen als onderdeel van een IT-team, lees verder om te zien waarom Splashtop Remote Support dit jaar een strategische technologiekeuze kan zijn.

Start een gratis Splashtop Remote Support proefperiodeAbonnementsopties bekijken

1. Wees klaar als zich onverwachte situaties voordoen

Als uw technische teamleden onverwachts het kantoor niet kunnen bereiken vanwege slecht weer of als ze voor een ziek kind moeten zorgen, maakt Splashtop Remote Support het hen gemakkelijk om op afstand vanaf uw thuiscomputer of mobiele apparaat naar uw beheerde computers te gaan dus ze zorgen voor kritieke ondersteuningstaken, zelfs als ze niet op kantoor zijn. Veel bedrijven kiezen Splashtop ook als goedkope secundaire oplossing voor externe toegang in het geval dat hun primaire systeem een storing heeft.

2. Verlaag de gereedschapskosten tot 80% wanneer je overschakelt van een andere oplossing voor toegang op afstandn

Bedrijven die overstappen op Splashtop kunnen 50% of meer besparen in vergelijking met andere tools voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand zoals TeamViewer en tot 80% in vergelijking met LogMeIn.

3. Voeg gemakkelijk leden toe en verhoog het aantal computers naarmate je bedrijf groeit

Wanneer u Splashtop Remote Support kiest, kunt u uw account op elk moment bijwerken via uw my.splashtop.com online dashboard. Het is altijd gratis om extra technicuslicenties toe te voegen aan uw bestaande account. En u kunt gemakkelijk van abonnement wisselen als u meer beheerde computers en apparaten toevoegt of als u functies zoals waarschuwingen, Windows Update-beheer, 1-op-veel scripts en massa-implementatie wilt toevoegen. Je krijgt een evenredig verdeelde prijs die je volledige krediet geeft voor je huidige abonnement.

Met het Splashtop Remote Support Premium-pakket kunt u ook maximaal 50 van uw eindgebruikers in staat stellen op afstand toegang te krijgen tot hun eigen computers die worden beheerd onder uw account.

4. Splashtop is er om te helpen

Als u hulp nodig heeft bij het kiezen van de beste oplossing voor externe toegang of als u vragen heeft, staat ons verkoopteam voor u klaar. Als u hulp nodig heeft tijdens uw proefperiode of abonnement, is ons ondersteuningsteam slechts één klik of telefoontje verwijderd. En u kunt erop vertrouwen dat u een veilige oplossing en technologie gebruikt die is bewezen met honderden miljoenen gebruikers op afstand en duizenden vijfsterrenbeoordelingen op toonaangevende beoordelingssites en appstores.

