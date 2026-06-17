LogMeIn Rescue-prijsvergelijking

U kunt tot 80% of meer besparen op uw abonnementskosten wanneer u Splashtop Remote Support kiest in plaats van LogMeIn Rescue. Splashtop Remote Support is de beste oplossing voor on-demand remote support voor computers, tablets en mobiele apparaten.
LogMeIn Rescue is een on-demand remote supporttool die is ontworpen om u toegang te geven tot de apparaten van uw klanten op het moment dat er hulp nodig is. Splashtop Remote Support geeft u ook on-demand toegang tot de computers en mobiele apparaten van uw klanten, zodat u remote support kunt bieden op het moment dat het nodig is.
Welke oplossing is dan het beste voor u? Hier vindt u een vergelijking van alle functies en prijzen van LogMeIn Rescue en Splashtop Remote Support.
Splashtop Remote Support en LogMeIn Rescue prijzen
Er zijn twee belangrijke zaken die u meteen zullen opvallen in de onderstaande tabel. Ten eerste begint Splashtop Remote Support bij € 21/maand, terwijl LogMeIn Rescue begint bij € 91,58/maand. Dat is een verschil van meer dan 1000 dollar per jaar (beide abonnementen worden jaarlijks gefactureerd - LogMeIn Rescue voor € 1.099 en Splashtop Remote Support voor € 244 per jaar).
Ten tweede ziet u dat remote access tot mobiele apparaten (iOS en Android) gratis is inbegrepen bij Splashtop Remote Support. Met LogMeIn Rescue moet u voor de Mobile Support Upgrade om mobiele apparaten te kunnen ondersteunen € 31,58 extra per maand, of € 379 per jaar betalen.
Splashtop Remote Support vs LogMeIn Rescue: Kenmerken & Waarde
Splashtop Remote Support en LogMeIn Rescue verschillen aanzienlijk in flexibiliteit, prijs en algehele waarde.
Beide oplossingen bieden onbeheerde remote access, ondersteuning voor meerdere monitoren, bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, sessieregistratie en chat tijdens de sessie. Maar waar deze functies standaard zijn in Splashtop Remote Support, vergrendelt LogMeIn Rescue sommige functies, zoals ondersteuning voor mobiele apparaten, achter dure add-ons. Met Splashtop is ondersteuning voor Android- en iOS-apparaten inbegrepen zonder extra kosten.
Splashtop maakt ook granular groepsindelingen van apparaten en gebruikersmachtigingen mogelijk, waardoor het gemakkelijker wordt om grote aantallen endpoints te beheren. Hoewel Rescue sterke tools voor live-ondersteuning biedt, mist het ingebouwde endpointbewaking, patchbeheer en apparaatstatusmeldingen. Daarentegen kunnen Splashtop-gebruikers Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) toevoegen om apparaten proactief te monitoren en te onderhouden.
Voor teams die betrouwbare remote access nodig hebben die zowel flexibel als betaalbaar is, levert Splashtop Remote Support over de hele linie meer veel waarde.
Samenvatting LogMeIn Rescue vs Splashtop Remote Support
De prijzen liggen mijlenver uiteen. Als u de vanafprijzen bekijkt kost Splashtop Remote Support bijna 85% minder dan LogMeIn Rescue. Zoals we hierboven al aangaven, zelfs als u maar één gebruikerslicentie koopt, kost LogMeIn Rescue per jaar meer dan $1.000 meer dan Splashtop Remote Support.
Als u meerdere licenties moet kopen omdat u meerdere gelijktijdige gebruikers heeft, wordt het prijsverschil tussen Splashtop Remote Support en LogMeIn Rescue steeds groter.
En zoals we ook al zeiden, moet u de Mobile Support Upgrade kopen om iOS en Android tablets en smartphones te kunnen benaderen met LogMeIn Rescue. Met Splashtop Remote Support kunt u mobiele apparaten ondersteunen zonder extra kosten. Met de Mobile Support Upgrade inbegrepen is de vanafprijs van Splashtop Remote Support bijna 90% lager dan de vanafprijs van LogMeIn Rescue.
Wat functies betreft, biedt Splashtop Remote Support hetzelfde als LogMeIn Rescue. U kunt bestanden verslepen tussen apparaten, de SOS app een eigen logo geven, uw scherm delen met de eindgebruiker, chatten en nog veel meer.
Om al deze redenen is Splashtop Remote Support het beste LogMeIn Rescue alternatief.
De conclusie:
Zowel LogMeIn Rescue als Splashtop Remote Support zijn remote supportoplossingen.
Splashtop Remote Support kost tot 90% minder dan LogMeIn Rescue
Met Splashtop Remote Support kunt u gratis support bieden voor iOS- en Android-apparaten, LogMeIn Rescue rekent € 379 per jaar voor de Mobile Support Upgrade add-on
Splashtop Remote Support en LogMeIn Rescue hebben dezelfde topfuncties.
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Splashtop Remote Support is voor helpdesks en supportteams die hun klanten op afstand ondersteuning willen bieden op het moment dat er hulp nodig is. Geen voorafgaande installatie vereist. Technici kunnen verbinding maken met het apparaat van de klant met een eenvoudige sessiecode. Ondersteuning voor een onbeperkt aantal Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten. Integreer Remote Support met uw favoriete PSA-ticketingtool. Lees meer of start nu een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard of verplichting vereist.