LogMeIn Rescue-prijsvergelijking

U kunt tot 80% of meer besparen op uw abonnementskosten wanneer u Splashtop SOS kiest in plaats van LogMeIn Rescue. Splashtop SOS is de beste oplossing voor on-demand ondersteuning op afstand voor computers, tablets en mobiele apparaten.

LogMeIn Rescue is een on-demand remote supporttool die is ontworpen om u beheerde toegang te geven tot de apparaten van uw klanten op het moment dat hulp nodig is. Evenzo geeft Splashtop SOS u on-demand, beheerde toegang tot de computers en mobiele apparaten van uw klanten, zodat u remote support kunt bieden zodra dat nodig is.

Dus welke oplossing past het beste bij u? Hier is een prijs- en functievergelijking tussen LogMeIn Rescue en Splashtop SOS.

Er zijn twee grote dingen die je meteen opvallen in de onderstaande tabel. Ten eerste begint Splashtop SOS bij €16 /maand, terwijl LogMeIn Rescue begint bij €91.58 /maand. Dat is een verschil van meer dan $ 1.000 per jaar (beide abonnementen worden jaarlijks gefactureerd – LogMeIn Rescue voor €1,099 versus Splashtop SOS voor €189 per jaar).

Ten tweede ziet u dat remopte access tot mobiele apparaten (iOS en Android) gratis is inbegrepen bij Splashtop SOS. Met LogMeIn Rescue betaalt u €31.58 extra per maand of €379 per jaar voor de Mobile Support Upgrade om mobiele apparaten te kunnen ondersteunen.

Vergelijk LogMeIn Rescue-prijzen en functies met die van Splashtop SOS

LogMeIn Rescue versus Splashtop SOS-samenvatting

De prijzen liggen mijlenver uiteen. Bij de vanafprijzen kost Splashtop SOS bijna 85% minder dan LogMeIn Rescue. Zoals we hierboven hebben laten zien, kost LogMeIn Rescue, zelfs als u slechts één gebruikerslicentie koopt, meer dan $1.000 per jaar meer dan Splashtop SOS.

Als u meerdere licenties moet aanschaffen omdat u meerdere gelijktijdige technici nodig heeft, wordt het prijsverschil tussen Splashtop SOS en LogMeIn Rescue nog veel groter.

En zoals we ook vermeldden, moet u de Mobile Support Upgrade aanschaffen om toegang te krijgen tot iOS- en Android-tablets en -smartphones met LogMeIn Rescue. Met Splashtop SOS kunt u zonder extra kosten mobiele apparaten ondersteunen. Met de Mobile Support Upgrade inbegrepen, is de vanafprijs voor Splashtop SOS bijna 90% lager dan de vanafprijs voor LogMeIn Rescue.

Als het op features aankomt, heeft Splashtop SOS dezelfde topfuncties als in LogMeIn Rescue. U kunt bestanden tussen apparaten verslepen en neerzetten, de SOS-app een eigen branding geven, uw scherm delen met de eindgebruiker, chatten en meer.

Om al deze redenen is Splashtop SOS het beste alternatief voor LogMeIn Rescue.

De conclusie:

Zowel LogMeIn Rescue als Splashtop SOS zijn beheerde remote supportopplossingen.

Splashtop SOS kost tot 90% minder dan LogMeIn Rescue

Met Splashtop SOS kunt u gratis ondersteuning bieden voor iOS- en Android-apparaten, LogMeIn Rescue brengt €379 / jaar in rekening voor een add-on om mobiele ondersteuning te bieden

Splashtop SOS en LogMeIn Rescue hebben dezelfde topfuncties.

OVER SPLASHTOP SOS

Splashtop SOS is voor helpdesks en supportteams die hun klanten op afstand willen ondersteunen op het moment dat hulp nodig is.Geen voorafgaande installatie vereist. Technici kunnen met een simpele sessiecode verbinding maken met het toestel van de klant. Ondersteuning van een onbeperkt aantal Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten. Integreer SOS met uw favoriete PSA-ticketingtool. Lees meer of start nu een gratis proefperiode van 14 dagen. Geen creditcard of verplichting vereist.

