Het beste LogMeIn-alternatief 2023

Beste LogMeIn-alternatief 2026
Bespaar tot 80% wanneer u voor Splashtop kiest
Waarom overwegen om over te stappen van LogMeIn naar Splashtop
Zoekt u het beste alternatief voor LogMeIn Pro, LogMeIn Central of LogMeIn Rescue?
Duizenden bedrijven, MSPs, en particulieren zijn al overgestapt van LogMeIn naar Splashtop, en dat is goed te begrijpen:
Splashtop biedt remote accessoplossingen tegen de beste prijs, waardoor u tot 80% per jaar bespaart in vergelijking met LogMeIn. Bekijk onze prijsvergelijking tussen Splashtop en LogMeIn
Splashtop levert veilige, hoogwaardige remote verbindingen met 4K-streaming en 40 beelden per seconde
Splashtop maximaliseert de productiviteit en ondersteunt moeiteloos meer dan 100.000 endpoints
en biedt een uitgebreide reeks eersteklas tools en functies voor naadloos werken op afstand
Splashtop wordt geleverd met alle toptools & functies voor werken op afstand
Splashtop krijgt de hoogste klanttevredenheidsscores van reviewers en peer-to-peer beoordelingssites
Kies uw LogMeIn-alternatief: ontdek Splashtop-oplossingen
LogMeIn Pro Alternatief
Splashtop Remote Access
Vanaf € 5,50/maand
Krijg op afstand toegang tot uw computers, vanaf elk apparaat. Perfect voor particulieren of bedrijven die thuiswerken voor gebruikers mogelijk willen maken. (Prijsvergelijking LogMeIn Pro)
LOG ME IN RESCUE ALTERNATIEF
Splashtop Remote Support
Vanaf € 21/maand
Software voor remote support met en zonder toezicht. Bied on-demand remote support (QuickSupport) aan op elke computer, tablet of mobiel apparaat.
Alternatief voor LogMeIn Central
Splashtop AEM
Begint bij € 119/maand* voor 100 eindpunten
Remote support en endpoint management software. U kunt de computers en servers van uw klanten altijd en overal openen, bewaken en beheren.
* maandelijkse facturering. Kortingen voor jaarlijkse facturering beschikbaar
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Net als veel andere IT-professionals werd ik verblind door de LogMeIn-prijsbom die me en mijn klanten op zoek naar een alternatief voor die, nu te dure, oplossing heeft doen worstelen. Na mijn plan tijdelijk te hebben getrokken met de gratis oplossingen van andere producten, ben ik eindelijk thuisgekomen bij Splashtop. Behalve dat het eenvoudig te implementeren en te schalen is, geeft Splashtop me uitstekende prestaties, zelfs bij schetsmatige verbindingen.
Micah Barham - Barham Technologies
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Ik wil graag even zeggen wat een geweldig product Splashtop Remote Access is. Ik ben overgestapt van LogMeIn Pro naar Splashtop, omdat ik problemen met de betrouwbaarheid had en hun klantenservice helemaal niet bereid leek om het op te lossen.
Simon White - CTO & Founder, TheYachtMarket.com
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Bij Ultimate IT Guys voeren we het grootste deel van ons werk op afstand uit. We hebben vastgesteld dat Splashtop gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, veilig en kostenbesparend is voor zowel onze technici als voor onze klanten die op afstand werken. We zijn overgestapt van LogMeIn naar Splashtop vanwege de constante prijsstijgingen en de steeds slechtere support van LogMeIn.
Cleatus Davis - Ultimate IT Guys
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Ik heb LogMeIn al eerder gebruikt. Splashtop is veel goedkoper en het is eenvoudiger om gebruikers met gecontroleerde toegang tot machines in te stellen. Ik vind het prettig om de sessie- en historylogs te hebben. Deze zijn uiterst nuttig geweest.
David Bakker - Hendrik’s Greenhouses
Capterra gebruikers geven de voorkeur aan Splashtop boven LogMeIn
Heeft u al een LogMeIn licentie? U hoeft niet te wachten!
Ontvang tot 3 extra maanden met Splashtop: Het toonaangevende LogMeIn-alternatief
Vind de perfecte remote accessoplossing tegen de beste prijs
Elke Splashtop-oplossing is ontworpen met een specifiek gebruik in gedachten, wat betekent dat u de beste tools en functionaliteit krijgt die u nodig heeft tegen de beste prijs. Of u nu een remote control oplossing nodig heeft voor thuiswerken, werken op afstand, remote lab access of remote support, Splashtop heeft de oplossing voor u.
Splashtop biedt remote access en supportoplossingen met functies zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, chatten, remote printen en meer, waardoor naadloze connectiviteit en productiviteit worden gegarandeerd.
Een snel en veilig remote access-alternatief voor LogMeIn voor alle apparaten
Splashtop ondersteunt de besturingssystemen die u gebruikt en biedt platformonafhankelijke remote access. Krijg remote computer accerss tot Windows- en Mac-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. IT heeft toegang tot elke computer, tablet of mobiel apparaat voor remote support.
Snelle remote verbindingen maken het mogelijk om videobewerking, audiomixen, AV-synchronisatie en 3D CAD tekenen uit te voeren tijdens een remote sessie.
Bovendien biedt Splashtop gemoedsrust dankzij toonaangevende securityfuncties en -praktijken (waaronder TLS en 256-bit AES-codering) en compliance van industrie- en overheidsnormen en regelgeving, waaronder ISO 27001, SOC 2, GDPR, CCPA, HIPAA, en FERPA.
Eersteklas klantenondersteuning en flexibele abonnementsopties met Splashtop
Splashtop streeft naar het leveren van customer service excellence. Splashtop heeft serviceteams in Californië, Japan, Taiwan, China, Singapore en Amsterdam om het u gemakkelijk te maken contact op te nemen met een echt persoon. Nieuwe en bestaande klanten kunnen de internationale telefoonlijnen van Splashtop bellen om met een echt persoon te spreken
In tegenstelling tot andere software voor remote access, kunt u eenvoudig uw abonnementsinstellingen wijzigen om seats toe te voegen of te verwijderen, uw abonnement te upgraden of te annuleren.
4 Stappen om over te stappen van LogMeIn naar Splashtop
Overstappen van LogMeIn naar Splashtop is snel, eenvoudig en goed voor uw portemonnee. Volg deze stappen om aan de slag te gaan:
Stap 1: Maak uw Splashtop account aan: Meld u aan voor het Splashtop-abonnement dat bij u past. U kunt beginnen met een gratis proefperiode om alle functies zonder risico te verkennen.
Stap 2: Installeer de Splashtop Streamer op uw apparaten: Download en installeer de kleine Splashtop Streamer app op de apparaten die u op afstand wilt benaderen. Hierdoor kunt u op elk moment veilig verbinding maken.
Stap 3: Stel de Splashtop App in op uw apparaten: Installeer de Splashtop Business app op uw apparaten (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook of webbrowser). Log in met uw account en uw computers verschijnen direct.
Stap 4: Maak direct verbinding en begin te werken: Klik op een computer in de Splashtop app om een veilige, krachtige remote sessie te starten. Geniet van vloeiende 4K streaming, bestandsoverdracht, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer, allemaal voor een fractie van de kosten van LogMeIn.