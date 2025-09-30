Het beste alternatief voor EasyVista EV Reach On-Prem

Een paar jaar geleden kocht IT-servicemanagementbedrijf EasyVista Goverlan. Toen deze overname plaatsvond, beëindigde EasyVista de eeuwigdurende licenties voor het oorspronkelijke on-prem Goverlan-product. Dat product staat nu bekend als EV Reach.
EV Reach maakt momenteel gebruik van een op abonnementen gebaseerd licentiemodel. Dit betekent dat als het team een andere gebruiker aan hun abonnement wil toevoegen, ze een extra maandelijks bedrag moeten betalen.
Het beste EV Reach On-Prem (voorheen Goverlan) alternatief
Als u op zoek bent naar een alternatief voor het EV Reach-product van EasyVista, overweeg dan Splashtop On-Prem.
Splashtop On-Prem biedt robuuste functies en mogelijkheden zoals:
On-prem mogelijkheden
Splashtop On-Prem kan achter een DMZ- of bedrijfsfirewall worden geïnstalleerd. Hierdoor kunnen individuen een remote sessie creëren via peer-to-peer-operations lokaal via routeerbare netwerken, of een bridgen via Splashtop On-Prem Gateway voor cross-network access.
>> Lees meer hierover: Splashtop On-Prem versus Splashtop Enterprise
Flexibele licentiemodellen
Splashtop biedt zowel licentieopties voor gelijktijdige gebruikers als gebruikerslicenties op naam. Hierdoor kunnen onze klanten het soort licentie en model aanschaffen dat het beste bij hun behoeften past. Door deze optie aan te bieden, krijgen gebruikers wat ze nodig hebben, zonder te veel te betalen voor extra licenties en dus alleen voor wat ze gebruiken.
Snelle technische ondersteuning
Ons team in de VS staat klaar om klanten te ondersteunen wanneer ze dat nodig hebben. We garanderen de bereikbaarheid van ons team via meerdere kanalen, of dat nu telefoon, e-mail of chat op de supportsite is.
Ons supportteam heeft vertegenwoordigers over de hele wereld om u ondersteuning te bieden wanneer u die nodig heeft. Hoewel we niet verwachten dat u problemen zult ondervinden met Splashtop On-Prem, staan we voor u klaar als u ons nodig heeft.
Brede apparaatondersteuning
Splashtop kan een breed scala aan verschillende apparaten ondersteunen, zoals Windows-, Mac-, Linux-, iOS- en Android-apparaten. Dit omvat alle smartphones, tablets en rugged Android-devices.
We weten dat teams vaak een grote verscheidenheid aan apparaten hebben die onderhoud nodig hebben, dus Splashtop is gebouwd met die verscheidenheid in gedachten. Ongeacht het soort apparaat of besturingssysteem dat uw team gebruikt, Splashtop kan het ondersteunen.
Hoge prestaties voor tools die veel resources gebruiken
De geavanceerde performance-architectuur van Splashtop On-Prem biedt razendsnelle remote access en interactieve HD-video- en audiosessies met framerates tot 60 fps. Functies zoals 4:4:4 kleurmodus, high-fidelity audio, USB-apparaatomleiding en externe stylus bieden een meeslepende remote accesservaring voor mensen zoals kunstenaars of mensen in de media-industrie.
Beheerde remote access
Eindgebruikers kunnen snel on-demand support krijgen voor Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten door simpelweg een 9-cijferige code te bevestigen bij hun supportmedewerker. Dit helpt de hoeveelheid downtime te verminderen die gebruikers hebben wanneer ze de supportafdeling bellen, zodat ze snel weer aan het werk kunnen.
High Availability Clustering
Technici kunnen downtime elimineren en de prestaties optimaliseren met taakverdeling en high-availability serverclusters.
Security en schaalbaarheid
Splashtop On-Prem biedt uw team fijnmazige beleidscontroles op het gebied van machtigingen en toegangsregels. Bovendien voldoet het team aan de belangrijkste toonaangevende beveiligingsnormen, zoals ISO 27001, SOC-2 Compliance, GDPR, HIPAA, FERPA en meer.
Splashtop Connector
Teams kunnen via de Splashtop Connector veilig RDP- en VNC-verbindingen met Windows-computers en -servers maken zonder een VPN te gebruiken of een remote access-agent te installeren. Dit maakt het voor IT-beheerders gemakkelijker om profielen vooraf te configureren, zodat gebruikers rechtstreeks vanuit de Splashtop Business-app toegang hebben tot RDP- en VNC-bronnen.
Active Directory- en SSO-integratie
Splashtop On-Prem kan naadloos worden geïntegreerd met veel bestaande Active Directory- of LDAP-services. Uw team kan ook gebruikmaken van veilige, gestroomlijnde authenticatie via SSO of SAML.
Splashtop ondersteunt grote SSO-partners zoals Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite en TrustLogin.
Maak de overstap naar Splashtop On-Prem
Waar sectoren blijven veranderen en fusies de wereld van toegankelijkheid veranderen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat uw supportsystemen consistent en efficiënt blijven. Splashtop On-Prem biedt gebruikers een krachtige, zeer veilige remote accessoplossing, een flexibel licentiemodel en een geweldige klantenondersteuning.
Terwijl EV Reach uitblinkt in het opleggen van strikte IT-management controles, neemt Splashtop het voortouw in gebruiksvriendelijke supportmogelijkheden die zijn afgestemd op de zich steeds ontwikkelende digitale werkplek. Wanneer u de oplossingen naast elkaar zet, vinkt Splashtop On-Prem eenvoudigweg meer vakjes aan in kritieke categorieën zoals platformondersteuning, bruikbaarheid, schaalbaarheid, licentieflexibiliteit, prestaties en uitbreidbaarheid.
Wilt u zien hoe Splashtop On-Prem uw team kan helpen? Ga nu aan de slag en spreek een van onze vertegenwoordigers om te zien hoe we u kunnen helpen uw processen te stroomlijnen.