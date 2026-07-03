Splashtop On-Prem versus Splashtop Enterprise

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Splashtop On-Prem versus met Splashtop Enterprise

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Splashtop On-Prem is de best presterende on-premise oplossing voor veilige remote access, remote control en remote support voor elk apparaat. Elimineer downtime en optimaliseer de prestaties met load-balancing en serverclusters. Splashtop On-Prem biedt volledige controle over gegevensopslag en softwaretoegang binnen de IT-infrastructuur van een organisatie. Het maakt ook meer maatwerk en flexibele implementatiemodellen mogelijk.

Splashtop Enterprise is de next-gen alles-in-één remote access, support en managementoplossing in de cloud voor organisaties. Het biedt high-availability bij datacenters over de hele wereld, automatische updates en eenvoudige schaalbaarheid.

Organisaties kunnen een strategische keuze maken tussen een lokale en een cloudgebaseerde oplossing, rekening houdend met factoren als beveiliging, maatwerk, controle, schaalbaarheidsgemak en kosteneffectiviteit om aan hun behoeften te voldoen.

Laten we de verschillen tussen Splashtop On-Prem en Splashtop Enterprise eens bekijken.


Splashtop On-Prem (technicuslicentie) 

Splashtop Enterprise (technicilicentie)

Inzet 

On Premises 

Cloud 

Onbeheerde remote access tot Windows-, Mac- en Linux-computers

Hoge prestatiekenmerken (H.265, 60FPS, YUV444, HD Audio, USB-apparaatomleiding)

Onbeheerde toegang tot Android-apparaten, waaronder smartphones, tablets, rugged Android-devices, POS-devices, kiosken en settopboxen

Plan tijdvakken wanneer individuen of groepen gebruikers toegang hebben tot computers

Functies tijdens de sessie, zoals opnieuw opstarten en opnieuw verbinden, opnemen van sessies, ondersteuning voor meerdere monitoren, chatten, afdrukken op afstand, bestandsoverdracht (inclusief drag-and-drop) en meer

Beheerde Splashtop On-Demand Support (Remote Support) voor computers en mobiele apparaten 

Custom branding van de SOS-app die uw klanten downloaden 

Servicedesk: Geavanceerde on-demand supportervaring: groepering van technici, servicekanaalbeheer en uitnodigingslinks, supportverzoeken via Remote Support Call- en webformulierwidgets, en nog veel meer 

ITSM-integratie met ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira en meer 

Freshservice + Open API's voor aangepaste integraties

Spraakoproep tijdens de sessie naar de eindgebruiker tijdens een remote sessie 

Vereenvoudig en automatiseer endpointbeheer met beleidsafdwinging, OS- en derde partij patchbeheer, proactieve waarschuwingen, geautomatiseerde oplossingen via slimme acties, inventarisrapportage en meer

Inclusief Windows OS-patchbeheer en inventarisrapportage. Binnenkort komen er meer mogelijkheden bij.

Achtergrondacties: Toegang tot diagnostische tools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager zonder een externe sessie te starten.

Single Sign-On (SSO): Verifieer gebruikers via ondersteunde identiteitsproviders zoals Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite en TrustLogin.*

*Alleen cloud

Gecentraliseerde Sessieopname: Neem automatisch externe sessies op en sla ze veilig op in je gecentraliseerde server.

Open API's: Automatiseer je workflows en integreer Splashtop naadloos in bestaande applicaties voor soepelere IT-operaties.

Scripts en Taken: Voer massa-acties uit zoals externe opdracht, scripting, bestandsoverdracht, systeemherstart en Windows-updates voor meerdere eindpunten.

Voorwaardelijke toegang: Zorg ervoor dat apparaten voldoen aan de beveiligingsvereisten voordat gebruikers verbinding mogen maken met externe computers.

Binnenkort beschikbaar

Mogelijkheid om Splashtop Augmented Reality toe te voegen 

Splashtop Connector, SIEM-logintegratie en IP-beperking  

Gratis proefperiode

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Of je Splashtop nu on-premises of in de cloud implementeert, beide opties bieden IT-teams een complete IT-helpdeskoplossing om snelle, veilige support op schaal te leveren.

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