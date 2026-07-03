Splashtop On-Prem versus Splashtop Enterprise

Splashtop On-Prem is de best presterende on-premise oplossing voor veilige remote access, remote control en remote support voor elk apparaat. Elimineer downtime en optimaliseer de prestaties met load-balancing en serverclusters. Splashtop On-Prem biedt volledige controle over gegevensopslag en softwaretoegang binnen de IT-infrastructuur van een organisatie. Het maakt ook meer maatwerk en flexibele implementatiemodellen mogelijk.
Splashtop Enterprise is de next-gen alles-in-één remote access, support en managementoplossing in de cloud voor organisaties. Het biedt high-availability bij datacenters over de hele wereld, automatische updates en eenvoudige schaalbaarheid.
Organisaties kunnen een strategische keuze maken tussen een lokale en een cloudgebaseerde oplossing, rekening houdend met factoren als beveiliging, maatwerk, controle, schaalbaarheidsgemak en kosteneffectiviteit om aan hun behoeften te voldoen.
Laten we de verschillen tussen Splashtop On-Prem en Splashtop Enterprise eens bekijken.
Splashtop On-Prem (technicuslicentie)
Splashtop Enterprise (technicilicentie)
Inzet
On Premises
Cloud
Onbeheerde remote access tot Windows-, Mac- en Linux-computers
Hoge prestatiekenmerken (H.265, 60FPS, YUV444, HD Audio, USB-apparaatomleiding)
Onbeheerde toegang tot Android-apparaten, waaronder smartphones, tablets, rugged Android-devices, POS-devices, kiosken en settopboxen
Plan tijdvakken wanneer individuen of groepen gebruikers toegang hebben tot computers
Functies tijdens de sessie, zoals opnieuw opstarten en opnieuw verbinden, opnemen van sessies, ondersteuning voor meerdere monitoren, chatten, afdrukken op afstand, bestandsoverdracht (inclusief drag-and-drop) en meer
Beheerde Splashtop On-Demand Support (Remote Support) voor computers en mobiele apparaten
Custom branding van de SOS-app die uw klanten downloaden
Servicedesk: Geavanceerde on-demand supportervaring: groepering van technici, servicekanaalbeheer en uitnodigingslinks, supportverzoeken via Remote Support Call- en webformulierwidgets, en nog veel meer
ITSM-integratie met ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira en meer
Freshservice + Open API's voor aangepaste integraties
Spraakoproep tijdens de sessie naar de eindgebruiker tijdens een remote sessie
Vereenvoudig en automatiseer endpointbeheer met beleidsafdwinging, OS- en derde partij patchbeheer, proactieve waarschuwingen, geautomatiseerde oplossingen via slimme acties, inventarisrapportage en meer
Inclusief Windows OS-patchbeheer en inventarisrapportage. Binnenkort komen er meer mogelijkheden bij.
Achtergrondacties: Toegang tot diagnostische tools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager zonder een externe sessie te starten.
Single Sign-On (SSO): Verifieer gebruikers via ondersteunde identiteitsproviders zoals Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite en TrustLogin.*
*Alleen cloud
Gecentraliseerde Sessieopname: Neem automatisch externe sessies op en sla ze veilig op in je gecentraliseerde server.
Open API's: Automatiseer je workflows en integreer Splashtop naadloos in bestaande applicaties voor soepelere IT-operaties.
Scripts en Taken: Voer massa-acties uit zoals externe opdracht, scripting, bestandsoverdracht, systeemherstart en Windows-updates voor meerdere eindpunten.
Voorwaardelijke toegang: Zorg ervoor dat apparaten voldoen aan de beveiligingsvereisten voordat gebruikers verbinding mogen maken met externe computers.
Binnenkort beschikbaar
Mogelijkheid om Splashtop Augmented Reality toe te voegen
Splashtop Connector, SIEM-logintegratie en IP-beperking
Gratis proefperiode
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Of je Splashtop nu on-premises of in de cloud implementeert, beide opties bieden IT-teams een complete IT-helpdeskoplossing om snelle, veilige support op schaal te leveren.