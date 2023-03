Wat u moet weten over alternatieven voor Splashtop

Als je zoekt naar oplossingen voor computertoegang op afstand voor je bedrijf, zul je verschillende oplossingen tegenkomen die lijken op Splashtop. Hoewel het arrogant zou zijn van ons om deze Splashtop alternatieven af te wijzen, willen we wel dat je nadenkt over de nadelen die sommige oplossingen inderdaad hebben. Om je te helpen de beste beslissing voor je bedrijf te nemen, hebben we hieronder alles verzameld wat je moet weten.

Populaire Splashtop alternatieven

Traditionele VPNs – Virtual Private Networks

Een virtual private network, of VPN, creëert een internetverbinding tussen twee locaties, waarmee gebruikers op afstand toegang kunnen krijgen tot computers en bestanden in dat netwerk. Wanneer een VPN voor korte duur wordt gebruikt om specifieke taken uit te voeren, werkt het redelijk goed. Wanneer een VPN echter langdurig en door veel mensen tegelijk wordt gebruikt, kunnen er problemen optreden.

U wilt vast weten hoe dat komt. Eén reden is dat VPNs oorspronkelijk meer voor uitzonderlijke gevallen dan voor algemeen gebruik zijn ontworpen. Wanneer veel medewerkers de hele dag verbonden blijven via VPN, is er sprake van backhauling van traffic. Deze backhauling van traffic is zelfs voor taken die geen VPN nodig hebben, wat resulteert in onbetrouwbare verbindingen en een trage performance. Bovendien, omdat toegang tot een VPN extra stappen tussen u en internet toevoegt, zal het uiteindelijk uw verbinding verslechteren, zelfs als u op dat moment de enige op de VPN bij uw bedrijf bent. Deze slechte performance kan vooral voor gebruikers die elke dag uren aan videoconferenties besteden een behoorlijke nachtmerrie worden.

Extra Nadelen van VPNs voor Remote Access

Bezorgdheid over de veiligheid: Updates van de VPN-infrastructuur zijn voornamelijk handmatig, niet automatisch. Dit kan apparaten op afstand en bedrijfsnetwerken blootstellen aan zijdelingse bedreigingen, zoals ransomware. Andere kritieke beveiligingsfuncties zoals multiple-factor authenticatie en apparaatverificatie zijn niet altijd inbegrepen. En, VPN's zijn niet klaar voor Zero Trust Network Access. Een Zero Trust Network Access (ZTNA) is een verzameling technologieën die werkt op basis van een adaptief vertrouwensmodel. Toegang tot informatie en netwerken wordt alleen verleend op basis van gebruikersmachtigingen. Uiteindelijk biedt ZTNA gebruikers naadloze connectiviteit zonder afbreuk te doen aan de beveiliging of veiligheid van zowel personen als hun gegevens. Door de manier waarop traditionele VPN's werken, kunnen ze geen ZTNA ondersteunen. Voor al deze beveiligingszorgen voorspelt een rapport van Gartner uit 2019 dat tegen 2023 60% van de ondernemingen hun VPN voor toegang op afstand zal uitfaseren ten gunste van veiligere oplossingen. Schaalbaarheid: Omdat een VPN niet gebouwd is om zwaar verkeer en meerdere gebruikers tegelijk aan te kunnen, is het moeilijk om het op schaal in te zetten om te voldoen aan de behoeften van een volledig remote of hybride personeelsbestand. Voor het opschalen van een VPN-netwerk is een upgrade van de VPN CPU/geheugen nodig, wat zich vertaalt in een lang en ingewikkeld proces voor IT. Om een VPN te laten werken in een kantoor op afstand heeft elke werknemer bovendien een door het bedrijf uitgegeven apparaat nodig. Daardoor kunnen BYOD-apparaten (zoals de thuisapparaten van werknemers) niet worden ingezet. Flexibiliteit: Omdat een VPN alleen toegang geeft tot alle mappen, toepassingen en bestanden die op het netwerk worden gedeeld, is het niet ideaal voor een kantoor op afstand of een hybride kantoor. Stel je voor dat je in het veld bent en toegang nodig hebt tot een bestand op je kantoorcomputer dat niet gedeeld wordt op het VPN-netwerk. Je zult er niet bij kunnen omdat VPN alleen toegang geeft tot bestanden op het netwerk. Om ervoor te zorgen dat je volledige toegang hebt tot je kantoorcomputer, moet de IT vooraf alle mappen en bestanden delen waartoe je in het veld toegang nodig hebt. Dit voor elke werknemer doen kan een ontmoedigende taak zijn.

Conclusie over het VPN-alternatief: Als u een VPN gebruikt om uzelf of uw werknemers minimale toegang tot een netwerk van computers te geven, dan kan een VPN werken. Het is echter doorgaans niet ideaal voor gebruik in een volledig externe of hybride werkomgeving, wanneer meerdere gebruikers vaak VPN gebruiken.

Andere Alternatieve Remote Access Software

Er worden andere vergelijkbare oplossingen voor remote access als Splashtop geboden.

U vraagt zich misschien af: "Wat is remote access precies?"

Remote access biedt de mogelijkheid om altijd en overal toegang te krijgen tot een computer of apparaat vanaf een ander apparaat. In tegenstelling tot een VPN is software voor remote access gebouwd om veel verkeer te verwerken en biedt het volledige toegang tot de bestanden en software van externe computers, ongeacht het netwerk. Dit maakt het voor een remote of hybride omgeving, geschikter dan een VPN. Bovendien is remote access eenvoudig te implementeren. Ten slotte wordt remote access-software geleverd met ingebouwde beveiligingsfuncties zoals SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Factor Authentication), apparaatauthenticatie en automatische infrastructuur-updates om up-to-date te blijven met beveiligingsstandaarden.

Met zoveel remote access softwaretools op de markt, vraagt u zich wellicht af wat de verschillen zijn.

We stellen voor de volgende vragen te stellen:

Hoe is het in te stellen? Biedt de oplossing click-and-connect-mogelijkheden of vereist het een meer gecompliceerde installatie? (Tip: als de gegeven oplossing oorspronkelijk voor consumenten is ontworpen, is deze waarschijnlijk supereenvoudig in te stellen en te gebruiken). Ondersteunt het BYOD (Bring Your Own Device)? Tegenwoordig is het heel gewoon dat mensen hun persoonlijke devices, zoals bijvoorbeeld een telefoon, willen gebruiken. U zou dan moeten weten of gebruikers met die oplossing verbinding kunnen maken met het apparaat van hun keuze of dat dit is beperkt tot door het bedrijf uitgegeven apparaten. (Tip: u moet er ook op letten dat de oplossing dezelfde functies heeft voor zowel desktops als Macs, aangezien vele voornamelijk zijn ontworpen voor een Windows-omgeving en niet zo goed werken op Macs) Is Single Sign-On (SSO) mogelijk? SSO helpt ervoor te zorgen dat de wachtwoorden van werknemers voldoen aan de eisen voor naleving en beveiliging. (Tip: Je zult ook de algemene naleving van de beveiliging willen controleren, inclusief multi-factor authenticatie en apparaatverificatie). Vraag naar software-updates - zijn ze automatisch of vereisen ze handmatige updates? Vertrouwen op handmatige updates brengt beveiligingsrisico's met zich mee. Aangezien deze regelmatig moeten worden gepland en uitgevoerd, zijn ze gemakkelijk te vergeten. (Tip: vraag ook hoe vaak handmatige updates moeten worden uitgevoerd, omdat dit ook downtime of compatibiliteitsproblemen kan betekenen). Hoe snel is de verbinding met de middelen waar uw gebruikers toegang toe nodig hebben? (Tip: u wilt een hoogwaardige oplossing met lage latency die indien nodig HD-video (High Definition) streaming ondersteunt, zodat gebruikers nooit hoeven te wachten tot middelen of programma's zijn geladen). Hoe eenvoudig is de oplossing uit te breiden? (Tip: snelle, gemakkelijke schaalbaarheid voor meer dan duizend gebruikers is essentieel). Heeft u op de externe locaties extra hardware nodig, voordat u de gegeven oplossing kunt implementeren? (Tip: eventuele aanvullende hardwarevereisten vertragen een snelle inzetbaarheid van de oplossing en verhogen de last op uw IT). Kun je IT het recht geven om bestandsoverdrachten en afdrukmogelijkheden op afstand te controleren? (Tip: Idealiter zou IT in staat moeten zijn om bestandsoverdracht of afdrukken op afstand uit of in te schakelen). Zijn functies gemakkelijk te begrijpen? (Tip: bij Splashtop zeggen we dat logs 'voor mensen leesbaar' moeten zijn, wat betekent dat ze logisch zijn voor de typische gebruiker of IT-medewerker. Dit moet hetzelfde zijn voor het opnemen, monitoren en rapporteren van sessies.) Als je naar een andere provider wilt overstappen, is dat dan gemakkelijk? (Tip: Blijf uit de buurt van bedrijven die je dwingen met meerdere mensen te praten om je account op te zeggen of die je aan contracten binden). Je zult een en een betrouwbaar technisch ondersteuningsteam.

Nog wat zaken om te overwegen bij de evaluatie van remote access-leveranciers

Prijs versus kenmerken: Aanbieders van toegang op afstand bieden allemaal verschillende mogelijkheden tegen verschillende prijzen. Sommige bieden een minimum aantal functies voor een bepaalde prijs. Terwijl andere misschien meer mogelijkheden bieden, maar tegen een hogere prijs. Afhankelijk van je toepassing heb je misschien alle of slechts enkele van de in de onderstaande tabel genoemde mogelijkheden voor toegang op afstand nodig. Uiteindelijk bieden al deze alternatieven in vergelijking met Splashtop minder mogelijkheden tegen een hogere prijs. Klantenondersteuning en gebruikerstevredenheid: Bij het evalueren van een oplossing voor toegang op afstand is het essentieel om het niveau van de klantenservice die je ontvangt te evalueren. We hebben van veel gebruikers die van andere leveranciers naar Splashtop zijn overgestapt gehoord dat het voor hen moeilijk was om een klantvertegenwoordiger aan de telefoon te krijgen. In plaats daarvan moesten deze gebruikers eindeloze ondersteuningstickets doorlopen, en het was bijna onmogelijk om met een live persoon te spreken. Splashtop biedt 24 uur per dag, 5 dagen per week live ondersteuning.

De conclusie over alternatieve remote access-software: als u op zoek bent naar remote access-software met standaardfuncties en als de prijs of beperkte ondersteuning u niks uitmaakt, dan kan iets anders dan Splashtop prima werken. Als u echter op zoek bent naar de voordeligste remote access-software gecombineerd met een uitstekende klantenservice, dan is Splashtop de beste keuze.

Waarom Splashtop de Beste Oplossing voor Remote Access is

Wanneer het gaat om het de beste remote access, de hoogste gebruikerstevredenheid en topprestaties, dan is Splashtop de betere optie voor u.

In G2's Winter 2021 remote desktop grid rapport waarin door gebruikers gegenereerde beoordelingen voor meer dan 30 remote desktop oplossingen werden geanalyseerd, kwam Splashtop als beste uit de bus, met de hoogste NPS score van 93, de hoogste "gebruikers die waarschijnlijk zullen aanbevelen" score. Dit betekent dat 93% van de gebruikers Splashtop waarschijnlijk zal aanbevelen aan een vriend of collega als het gaat om remote desktop software vanwege de superieure klantenservice, prestaties en het gemak van zakendoen.

