Wat u moet weten over alternatieven voor Splashtop

Als je zoekt naar oplossingen voor computertoegang op afstand voor je bedrijf, zul je verschillende oplossingen tegenkomen die lijken op Splashtop. Hoewel het arrogant zou zijn van ons om deze Splashtop alternatieven af te wijzen, willen we wel dat je nadenkt over de nadelen die sommige oplossingen inderdaad hebben. Om je te helpen de beste beslissing voor je bedrijf te nemen, hebben we hieronder alles verzameld wat je moet weten.
Populaire Splashtop alternatieven
Traditionele VPNs – Virtual Private Networks
Een virtual private network, of VPN, creëert een internetverbinding tussen twee locaties, waarmee gebruikers op afstand toegang kunnen krijgen tot computers en bestanden in dat netwerk. Wanneer een VPN voor korte duur wordt gebruikt om specifieke taken uit te voeren, werkt het redelijk goed. Wanneer een VPN echter langdurig en door veel mensen tegelijk wordt gebruikt, kunnen er problemen optreden.
U wilt vast weten hoe dat komt. Eén reden is dat VPNs oorspronkelijk meer voor uitzonderlijke gevallen dan voor algemeen gebruik zijn ontworpen. Wanneer veel medewerkers de hele dag verbonden blijven via VPN, is er sprake van backhauling van traffic. Deze backhauling van traffic is zelfs voor taken die geen VPN nodig hebben, wat resulteert in onbetrouwbare verbindingen en een trage performance. Bovendien, omdat toegang tot een VPN extra stappen tussen u en internet toevoegt, zal het uiteindelijk uw verbinding verslechteren, zelfs als u op dat moment de enige op de VPN bij uw bedrijf bent. Deze slechte performance kan vooral voor gebruikers die elke dag uren aan videoconferenties besteden een behoorlijke nachtmerrie worden.
Extra Nadelen van VPNs voor Remote Access
Securityproblemen: Updates van de VPN-infrastructuur zijn voornamelijk handmatig en niet automatisch. Hierdoor kunnen externe apparaten en bedrijfsnetwerken worden blootgesteld aan dreigingen van buitenaf, zoals ransomware. Andere kritieke securityfuncties zoals meervoudige authenticatie en apparaatauthenticatie zijn niet altijd inbegrepen. En VPN's zijn niet klaar voor Zero Trust Network Access. Een Zero Trust Network Access (ZTNA) is een reeks technologieën die werkt volgens een adaptief vertrouwensmodel. Toegang tot informatie en netwerken wordt alleen verleend op basis van gebruikersrechten. Uiteindelijk biedt ZTNA gebruikers naadloze connectiviteit zonder de veiligheid van zowel individuen als hun gegevens in gevaar te brengen. Vanwege de manier waarop traditionele VPN's werken, kunnen ze ZTNA niet ondersteunen. Vanwege al deze veiligheidsproblemen voorspelde een Gartner-rapport uit 2019 dat in 2023 60% van de bedrijven hun remote access VPN geleidelijk zal afschaffen ten gunste van veiligere oplossingen.
Schaalbaarheid: Aangezien een VPN niet is gebouwd om zwaar verkeer en meerdere gebruikers tegelijk te verwerken, is het moeilijk om het op grote schaal te implementeren en te voldoen aan de behoeften van een volledig extern of hybride personeelsbestand. Het schalen van een VPN-netwerk vereist een upgrade van de VPN-CPU/-geheugen, met als gevolg een lang en ingewikkeld proces voor IT. Bovendien heeft elke werknemer een door het bedrijf uitgegeven apparaat nodig om een VPN in een externe kantoorconfiguratie te laten werken. Als gevolg hiervan kunnen BYOD-devices (zoals privé-apparaten van werknemers) niet worden benut.
Flexibiliteit: Aangezien een VPN alleen toegang geeft tot mappen, software en bestanden die op het netwerk worden gedeeld, is het niet ideaal voor een extern of hybride kantoor. Stel u voor dat u op locatie bent en toegang nodig heeft tot een bestand op uw kantoorcomputer dat niet wordt gedeeld op het VPN-netwerk. U hebt er geen toegang toe, omdat VPN alleen toegang biedt tot bestanden op het netwerk. Om ervoor te zorgen dat u volledige toegang heeft tot uw kantoorcomputer, moet IT van tevoren alle mappen en bestanden delen waartoe u mogelijk toegang nodig heeft op locatie. Om dit voor elke medewerker te moeten doen is erg veel werk.
Conclusie over het VPN-alternatief: Als u een VPN gebruikt om uzelf of uw werknemers minimale toegang tot een netwerk van computers te geven, dan kan een VPN werken. Het is echter doorgaans niet ideaal voor gebruik in een volledig externe of hybride werkomgeving, wanneer meerdere gebruikers vaak VPN gebruiken.
Andere Alternatieve Remote Access Software
Er worden andere vergelijkbare oplossingen voor remote access als Splashtop geboden.
Je vraagt je misschien af: "wat is remote access precies?"
Remote access biedt de mogelijkheid om altijd en overal toegang te krijgen tot een computer of apparaat vanaf een ander apparaat. In tegenstelling tot een VPN is software voor remote access gebouwd om veel verkeer te verwerken en biedt het volledige toegang tot de bestanden en software van externe computers, ongeacht het netwerk. Dit maakt het voor een remote of hybride omgeving, geschikter dan een VPN. Bovendien is remote access eenvoudig te implementeren. Ten slotte wordt remote access-software geleverd met ingebouwde beveiligingsfuncties zoals SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Factor Authentication), apparaatauthenticatie en automatische infrastructuur-updates om up-to-date te blijven met beveiligingsstandaarden.
Met zoveel remote access softwaretools op de markt, vraagt u zich wellicht af wat de verschillen zijn.
We stellen voor de volgende vragen te stellen:
Hoe is het in te stellen? Biedt de oplossing click-and-connect-mogelijkheden of vereist het een meer gecompliceerde installatie? (Tip: als de gegeven oplossing oorspronkelijk voor consumenten is ontworpen, is deze waarschijnlijk supereenvoudig in te stellen en te gebruiken).
Ondersteunt het BYOD (Bring Your Own Device)? Tegenwoordig is het heel gewoon dat mensen hun persoonlijke devices, zoals bijvoorbeeld een telefoon, willen gebruiken. U zou dan moeten weten of gebruikers met die oplossing verbinding kunnen maken met het apparaat van hun keuze of dat dit is beperkt tot door het bedrijf uitgegeven apparaten. (Tip: u moet er ook op letten dat de oplossing dezelfde functies heeft voor zowel desktops als Macs, aangezien vele voornamelijk zijn ontworpen voor een Windows-omgeving en niet zo goed werken op Macs)
Is Single Sign-On (SSO) mogelijk? SSO helpt ervoor te zorgen dat de wachtwoorden van werknemers voldoen aan de eisen voor naleving en beveiliging.
(Tip: Je zult ook de algemene naleving van de beveiliging willen controleren, inclusief multi-factor authenticatie en apparaatverificatie).
Vraag naar software-updates - zijn ze automatisch of vereisen ze handmatige updates? Vertrouwen op handmatige updates brengt beveiligingsrisico's met zich mee. Aangezien deze regelmatig moeten worden gepland en uitgevoerd, zijn ze gemakkelijk te vergeten. (Tip: vraag ook hoe vaak handmatige updates moeten worden uitgevoerd, omdat dit ook downtime of compatibiliteitsproblemen kan betekenen).
Hoe snel is de verbinding met de middelen waar uw gebruikers toegang toe nodig hebben? (Tip: u wilt een hoogwaardige oplossing met lage latency die indien nodig HD-video (High Definition) streaming ondersteunt, zodat gebruikers nooit hoeven te wachten tot middelen of programma's zijn geladen).
Hoe eenvoudig is de oplossing uit te breiden? (Tip: snelle, gemakkelijke schaalbaarheid voor meer dan duizend gebruikers is essentieel).
Heeft u op de externe locaties extra hardware nodig, voordat u de gegeven oplossing kunt implementeren? (Tip: eventuele aanvullende hardwarevereisten vertragen een snelle inzetbaarheid van de oplossing en verhogen de last op uw IT).
Kun je IT het recht geven om bestandsoverdrachten en afdrukmogelijkheden op afstand te controleren? (Tip: Idealiter zou IT in staat moeten zijn om bestandsoverdracht of afdrukken op afstand uit of in te schakelen).
Zijn functies gemakkelijk te begrijpen? (Tip: bij Splashtop zeggen we dat logs 'voor mensen leesbaar' moeten zijn, wat betekent dat ze logisch zijn voor de typische gebruiker of IT-medewerker. Dit moet hetzelfde zijn voor het opnemen, monitoren en rapporteren van sessies.)
Als je naar een andere provider wilt overstappen, is dat dan gemakkelijk? (Tip: Blijf uit de buurt van bedrijven die je dwingen met meerdere mensen te praten om je account op te zeggen of die je aan contracten binden). Je zult een
en een betrouwbaar technisch ondersteuningsteam.
Nog wat zaken om te overwegen bij de evaluatie van remote access-leveranciers
Prijs versus kenmerken:
Aanbieders van toegang op afstand bieden allemaal verschillende mogelijkheden tegen verschillende prijzen. Sommige bieden een minimum aantal functies voor een bepaalde prijs. Terwijl andere misschien meer mogelijkheden bieden, maar tegen een hogere prijs. Afhankelijk van je toepassing heb je misschien alle of slechts enkele van de in de onderstaande tabel genoemde mogelijkheden voor toegang op afstand nodig. Uiteindelijk bieden al deze alternatieven in vergelijking met Splashtop minder mogelijkheden tegen een hogere prijs.
Klantenondersteuning en gebruikerstevredenheid:
Bij het evalueren van een oplossing voor toegang op afstand is het essentieel om het niveau van de klantenservice die je ontvangt te evalueren. We hebben van veel gebruikers die van andere leveranciers naar Splashtop zijn overgestapt gehoord dat het voor hen moeilijk was om een klantvertegenwoordiger aan de telefoon te krijgen. In plaats daarvan moesten deze gebruikers eindeloze ondersteuningstickets doorlopen, en het was bijna onmogelijk om met een live persoon te spreken. Splashtop biedt 24 uur per dag, 5 dagen per week live ondersteuning.
De conclusie over alternatieve remote access-software: als u op zoek bent naar remote access-software met standaardfuncties en als de prijs of beperkte ondersteuning u niks uitmaakt, dan kan iets anders dan Splashtop prima werken. Als u echter op zoek bent naar de voordeligste remote access-software gecombineerd met een uitstekende klantenservice, dan is Splashtop de beste keuze.
Waarom Splashtop de Beste Oplossing voor Remote Access is
Wanneer het gaat om het de beste remote access, de hoogste gebruikerstevredenheid en topprestaties, dan is Splashtop de betere optie voor u.
In G2's Winter 2021 remote desktop grid rapport waarin door gebruikers gegenereerde beoordelingen voor meer dan 30 remote desktop oplossingen werden geanalyseerd, kwam Splashtop als beste uit de bus, met de hoogste NPS score van 93, de hoogste "gebruikers die waarschijnlijk zullen aanbevelen" score. Dit betekent dat 93% van de gebruikers Splashtop waarschijnlijk zal aanbevelen aan een vriend of collega als het gaat om remote desktop software vanwege de superieure klantenservice, prestaties en het gemak van zakendoen.
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