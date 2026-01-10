Managed Service Providers (MSPs) vertrouwen op technologie voor remote monitoring en management (RMM) om meerdere klanten te ondersteunen en te beheren. Echter, traditionele RMM-oplossingen kunnen niet altijd voldoen aan moderne behoeften en uitdagingen.
In plaats daarvan kunnen traditionele RMM's complexiteit, gewicht en licentie-uitbreiding toevoegen. Het aantal tools dat ze gebruiken kan de overhead en complexiteit verhogen, terwijl trage, geplande patchcycli het moeilijk maken om aan hun IT-compliance -eisen te voldoen en kwetsbaarheden te verhelpen.
Bovendien hebben de hedendaagse hybride werkplekken een divers scala aan besturingssystemen en apparaten, vooral voor bedrijven met Bring Your Own Device (BYOD) beleid. Legacy tools zijn simpelweg niet gemaakt voor deze verscheidenheid aan eindpunten en kunnen niet bijblijven.
MSPs hebben behoefte aan een eenvoudiger operationeel model, bij voorkeur met minder verschillende tools en leveranciers. Dus, wat zijn de beste RMM-platforms en alternatieven voor de hedendaagse aanbieders van beheerde diensten? Laten we het verkennen.
Wat “Beste RMM” Echt Betekent voor MSP's Gericht op Consolidatie
Veel RMM-verkopers zullen hun oplossing als de “beste RMM” beschrijven, maar wat betekent dat echt? Er is geen 'one-size-fits-all' “beste” optie voor RMM's, maar er zijn bepaalde elementen die elke geweldige RMM-oplossing zou moeten bevatten.
Voor MSP's die hun techstack willen consolideren, zijn deze functies noodzakelijk voor een 'beste' RMM:
1. Real-time patchbeheer voor besturingssystemen en apps van derden
Patchbeheer is een van de meest essentiële cybersecurity -functies voor elke RMM-oplossing. Het is net zo belangrijk dat de oplossing patches in realtime beheert over zowel apps als besturingssystemen om elke eindpunt en zijn toepassingen volledig te ondersteunen. Dit helpt om snelle, uitgebreide bescherming tegen kwetsbaarheden te garanderen zodra er een nieuwe patch beschikbaar is.
2. Automatisering die het handmatige werk van technici vermindert
Veel aspecten van het werk van MSP-technici omvatten repetitieve handmatige taken. Echter, met de juiste automatiseringstools kun je deze taken automatiseren zonder handmatige invoer. Automatisering verbetert de efficiëntie en snelheid, waardoor tijd en moeite op repetitieve taken worden verminderd en er tijd vrijkomt voor belangrijker werk.
3. Gecentraliseerd overzicht over klantomgevingen
Wanneer u meerdere klanten en endpoints beheert, kan het een uitdaging zijn om volledig zicht op hen te krijgen. Een goed RMM-platform moet gecentraliseerde zichtbaarheid bieden, waardoor MSP's elk eindpunt en elke klantomgeving kunnen monitoren en beheren vanaf één plek, in plaats van voortdurend daartussen te moeten schakelen.
4. Gestroomlijnde Workflows voor Remote Toegang en Support
Wanneer een MSP toegang moet krijgen tot de eindpunten van een klant voor remote support, moet het proces snel en naadloos verlopen. Gestroomlijnde remote access is cruciaal voor efficiënte beheer, onderhoud en ondersteuning, dus een systeem met complexe en onbetrouwbare toegang is gewoonweg niet voldoende.
5. Lichte Implementatie en Lage Onderhoudslast
MSP's willen tijd besteden aan hun klanten, niet aan het onderhouden en worstelen met hun RMM-platform. Een lichtgewicht platform met lage onderhoudskosten maakt het gemakkelijk om het RMM-systeem efficiënt in te zetten en te gebruiken, zonder dat er buitensporig veel tijd of moeite nodig is om het soepel te laten draaien. Een naadloze, efficiënte ervaring is essentieel.
6. Voorspelbare prijsmodellen die met klanten meegroeien
MSPs vertrouwen op hun RMM-platforms, dus ze moeten betaalbaar en schaalbaar zijn. Wanneer een MSP een nieuwe klant krijgt, moet het eenvoudig zijn om het RMM-platform op te schalen voor de klant en al hun eindpunten. Tegelijkertijd moet de prijs voorspelbaar zijn en vrij van verborgen kosten of andere verrassingskosten, zodat de MSP het altijd kan betalen.
Waarom traditionele RMM-platforms tekortschieten voor MSP's die consolidatie zoeken
Hoewel traditionele RMM-platforms ooit de beste tools voor de klus waren, is de technologie geëvolueerd en hebben niet alle platforms dit bijgehouden. Als gevolg hiervan kunnen veel platforms simpelweg niet voldoen aan de behoeften van de huidige managed serviceproviders.
Veel traditionele RMM-platforms vertrouwen bijvoorbeeld nog steeds op vertraagde incheckcycli, in plaats van realtime monitoring en patchmanagement. Deze vertragingen kunnen ervoor zorgen dat endpoints niet worden gepatcht en kwetsbaar blijven, of aanvallers onbelemmerd hun gang kunnen gaan, wat een aanzienlijk beveiligingsrisico vormt.
Daarnaast hebben deze platforms meestal grote bundels onnodige functies. Deze kunnen leiden tot technologische overbelasting en ongebruikte functionaliteiten, wat op zijn beurt de operationele last verhoogt en onboarding compliceert, terwijl MSP's betalen voor functies die ze niet nodig hebben. Een gestroomlijnde, lichte oplossing is vaak het beste.
De moderne zakelijke omgeving is ook veranderd, verschuivend naar een wereld waar remote en hybride werk gebruikelijk zijn, samen met BYOD beleid. Oude RMM-platforms hebben vaak moeite met het patchen van verschillende besturingssystemen en apps van derden, en vereisen meerdere, afzonderlijke engines voor remote access, monitoring en ondersteuning. Een goed platform moet alles samenbrengen, zodat MSPs gemakkelijk alles vanuit één plek kunnen beheren.
Een moderne RMM-alternatief voor MSP-toolconsolidatie
Gelukkig zijn er RMM-alternatieven die van overal monitoring, beheer en meer kunnen bieden. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is een robuuste, schaalbare oplossing die controle, automatisering en zichtbaarheid biedt in meerdere externe eindpunten, waardoor het een populaire keuze is voor MSP's die hun tools willen consolideren.
Wat Splashtop AEM Anders Maakt
Splashtop AEM verenigt endpointbeheer, remote support tools en remote access in een enkele oplossing, compleet met geautomatiseerd patchbeheer, beveiligingscontroles en endpointmonitoring. De realtime patching en automatiseringsfuncties houden endpoints veilig en up-to-date, terwijl ze de handmatige inspanning verminderen die nodig is om meerdere verspreide apparaten te beheren.
Splashtop AEM is ontworpen om te functioneren op Windows- en Mac-besturingssystemen, waardoor het ideaal is voor hybride, gedistribueerde en BYOD-omgevingen. MSP's die Splashtop AEM gebruiken, kunnen eenvoudig alle eindpunten van hun klanten beheren vanaf één plek zonder tussen tools of platforms te hoeven schakelen.
Hoe Splashtop AEM de verspreiding van MSP-tools vermindert
Een van de voordelen van Splashtop AEM voor managed serviceproviders is de mogelijkheid om hulpmiddelvervuiling en -chaos (inclusief de bijbehorende kosten) te verminderen. Omdat Splashtop AEM meerdere eindpuntbeheerfuncties biedt, zoals geautomatiseerde patches en eindpuntbewaking, kan het standalone tools vervangen en helpen bij het consolideren.
Dit vermindert ook de afhankelijkheid van grote, zware RMM-suites voor basisautomatisering. Splashtop AEM bevat automatisering voor kwetsbaarheidsherstel, patchbeheer en eindpuntonderhoud, wat MSP's helpt handmatige inspanningen te verminderen en de tijd tot herstel te verbeteren.
Door gebruik te maken van een single-agent architectuur die endpointbeheer en remote access combineert, vermindert Splashtop AEM de noodzaak voor meerdere agents en losse tools. Al deze eindpunten zijn zichtbaar vanaf één locatie, wat het gemakkelijker maakt om meerdere klanten te ondersteunen en MSP's helpt de snelle oplossingen en eenvoudige workflows te krijgen die ze nodig hebben.
Resultaten die MSP's bereiken met Splashtop AEM
Dus, wat kunnen MSPs verwachten van Splashtop AEM? Er zijn verschillende voordelen aan de functies en consolidatie die Splashtop AEM biedt, waaronder:
Snellere reactie op zero-day kwetsbaarheden, mogelijk gemaakt door real-time patching en kwetsbaarheidszichtbaarheid op basis van CVE.
Lagere overhead voor technici door het verminderen van het aantal applicaties en handmatige taken die ze beheren.
Verbeterde consistentie in klantomgevingen, omdat al je tools zijn samengevoegd in één endpointbeheeroplossing.
Verminderde licentiekosten door het elimineren van dubbele tools.
RMM vs. Splashtop AEM: Welke Aanpak Biedt Betere Consolidatie voor MSP's?
Wanneer een MSP-besluitvormer zijn tools wil consolideren, hebben ze opties. Ze kunnen investeren in RMM-pakketten die een reeks oplossingen bieden, of kiezen voor Splashtop AEM, dat alles wat ze nodig hebben in één pakket combineert. Echter, bij het vergelijken van Splashtop AEM met traditionele RMM-oplossingen, zijn er enkele duidelijke verschillen:
Traditionele RMM-oplossingen
Splashtop AEM
Tool Consolidatie
Vaak zijn er meerdere add-ons of integraties nodig voor remote access, monitoring, waarschuwingen, patching en automatisering.
Een geïntegreerd platform met ingebouwde remote access, endpoint monitoring, op gebeurtenissen gebaseerde waarschuwingen en automatisering, waardoor het aantal tools dat MSP's nodig hebben kan worden verminderd.
Remote Access-ervaring
Externe toegang is meestal gebundeld en kan aparte licenties of externe tools vereisen.
Splashtop's high-performance remote access is native geïntegreerd in Splashtop AEM.
Implementatie & Instelling
Installatie en implementatie kunnen complex zijn en verschillende agents en modules omvatten.
Een lichtgewicht ontwerp met één agent vereenvoudigt de onboarding en vermindert het beheeronkosten.
Automatisering & Scripting
Krachtig, maar vereist vaak programmeerkennis of complexe workflows.
Eenvoudige automatiseringsworkflows ontworpen voor gebruiksgemak.
Kostenstructuur
Kosten per eindpunt kunnen oplopen, vooral bij het toevoegen van functies zoals externe toegang en beveiligingsmodules.
Een kostenefficiënte, geconsolideerde oplossing met een breed scala aan functies zonder dat stacking tools of abonnementen nodig zijn.
Operationele efficiëntie
Toolverspreiding leidt tot langere trainingstijden, context-switching en uitgebreid onderhoud.
Gestroomlijnde operaties met minder interfaces en verminderde administratieve last van een enkele leverancier.
Mogelijkheid tot uitbreiden
Opschalen vereist het beheren van licenties over meerdere leveranciers en tools.
Gemakkelijk schaalbaar met één platform dat zowel externe toegang als endpointbeheer dekt.
Wanneer MSP's traditionele RMM-suites ontgroeien
Soms is het moeilijk te zien wanneer een MSP zijn RMM-suite ontgroeid is, totdat ze terugkijken en zien hoe hun RMM-suite hen tegenhoudt. Als je niet zeker weet of het tijd is om over te stappen, overweeg dan het volgende:
Overschrijdt de ballast de waarde? Als je meer verliest door ballast dan je wint aan functies, is het tijd om te veranderen.
Hoe lang duurt het patchen? Als het patchen wordt vertraagd, worden klanten blootgesteld aan risico; als je patchcycli te lang zijn, kan het aannemen van een geautomatiseerde patchbeheeroplossing gerechtvaardigd zijn.
Heeft uw remote access aparte tools nodig? Remote access zou deel moeten uitmaken van uw remote management en monitoring. Als u een aparte tool nodig heeft om verbinding te maken met client-endpoints, kan Splashtop AEM helpen.
Weet je hoeveel je elke maand betaalt? Wanneer de prijzen onvoorspelbaar of te duur worden, kan dit een significante impact hebben op budgetten. Zoek naar een oplossing met betaalbare, voorspelbare prijzen.
Natuurlijk is het ook belangrijk om te kijken naar je zakelijke behoeften en prioriteiten. Bijvoorbeeld, als real-time automatisering en onmiddellijke patching essentieel zijn, dan is het tijd voor een lichte oplossing zoals Splashtop AEM. Evenzo, als je een snelle, eenvoudige oplossing nodig hebt in plaats van een die vol zit met te veel functies, kan Splashtop AEM aan je behoeften voldoen.
Hoe MSP's hun stack kunnen evalueren voor consolidatie
Als je een managed service provider bent die zich afvraagt of je tech stack te groot is geworden, is het eenvoudig om dit te evalueren en te zien. Door deze stappen te volgen, kun je bepalen of het tijd is voor consolidatie.
Inventarisgereedschappen op functie en redundantie: Als je te veel redundante of ongebruikte tools hebt, is dat een teken dat het tijd is om te consolideren.
Identificeer SLA-gaten veroorzaakt door trage patchcycli: Als je patchcycli te traag zijn en apparaten voor lange tijd ongepatcht blijven, heb je een platform nodig met geautomatiseerd patchbeheer.
Controleer de tijd besteed aan het beheren van de RMM: RMM-oplossingen zouden tijd moeten besparen, niet verspillen; als je te veel tijd besteedt aan het beheren van je suite, is dat een teken dat je iets gestroomlijnders nodig hebt.
Identificeer overlappende software: Als je meerdere oplossingen gebruikt, kunnen ze redundante functies hebben, zoals remote access, patching, monitoring of scripting. Als dat zo is, is consolidatie hoognodig.
Voer een vergelijkende evaluatie uit: Vergelijk je RMM-stack met een moderne automatiseringstool om te bepalen welke het beste aan je behoeften voldoet.
Beoordeel leveranciers: Identificeer welke leveranciers de time-to-remediation verbeteren, de benodigde tools en functies bieden, en vergelijk ze met je huidige tech stack.
Het beste pad vooruit voor MSP's die toolconsolidatie zoeken
Hoewel traditionele RMMs mogelijk werken voor MSP's die legacy all-in-one suites nodig hebben, ontdekken velen nu dat lichtere, cloudgebaseerde alternatieven een veel betere ROI en de snelheid, gebruiksgemak en efficiëntie bieden die ze nodig hebben. Splashtop AEM is zo'n oplossing, die nodig remote management, geautomatiseerde patching, endpoint monitoring en meer biedt, zonder de ballast van legacy RMM-tools.
Splashtop AEM geeft IT-teams de tools en technologie die ze nodig hebben om endpoints te monitoren, problemen proactief aan te pakken en hun werkdruk te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerd patchen voor besturingssystemen, third-party en aangepaste apps.
Door AI aangedreven kwetsbaarheidsinzichten gebaseerd op CVE.
Aanpasbare beleidskaders die op uw netwerk kunnen worden afgedwongen.
Volgen en beheren van hardware- en software-inventarissen over alle eindpunten.
Waarschuwingen en oplossingen om problemen automatisch op te lossen voordat ze problemen worden.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Probeer Splashtop AEM en zie hoeveel u kunt consolideren
Als je klaar bent om te consolideren, kun je je RMM-platforms achterlaten en zien hoe gemakkelijk Splashtop AEM remote management maakt. Onderzoek je technische stack en identificeer welke tools je daadwerkelijk gebruikt. Je zult zien dat Splashtop AEM ze allemaal in één pakket biedt, waardoor het werk eenvoudiger en efficiënter wordt voor technici en cliënten.
Wilt u Splashtop zelf ervaren? Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode.