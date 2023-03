Video: Splashtop - een superieur alternatief voor VPN

Op zoek naar een alternatief voor VPN?

Splashtop is eenvoudig te implementeren en te schalen. Daarnaast is het ook de meest kosteneffectieve oplossing voor externe toegang. Daarom is Splashtop het beste alternatief voor VPN .

Splashtop - A Superior Alternative to VPN-based Remote Access Solutions

VPN is waarschijnlijk niet de beste keuze voor de behoeften op het gebied van externe toegang van uw organisatie

Aangezien thuiswerken voor velen de nieuwe realiteit wordt, is een robuuste oplossing voor externe toegang cruciaal voor de productiviteit. VPN is het meest geschikt voor gebruikers die voor korte tijd toegang tot het bedrijfsnetwerk nodig hebben om specifieke taken uit te voeren, maar het is een verouderde oplossing voor de hedendaagse productiviteitseisen.

Wanneer een hele groep werknemers de hele dag via VPN verbonden blijft, wordt het verkeer gereviseerd, zelfs voor taken die geen VPN nodig hebben. Dat resulteert in onbetrouwbare verbindingen en trage prestaties, de ergste nachtmerrie van een gebruiker.

Een grote hoeveelheid geld en moeite besteden om een VPN in gebruik te nemen en te onderhouden, om nog maar te zwijgen van de hoofdpijn van het gebruik van alleen door het bedrijf uitgegeven apparaten om verbinding te maken met de VPN, is een hoop moeite wanneer het eindresultaat onvoldoende presteert.

Met een overbelaste VPN is het onmogelijk om het netwerkverkeer effectief te inspecteren, waardoor beveiligingsproblemen ontstaan. Zelfs oplossingen zoals split tunneling, die bedoeld waren om te helpen door VPN-verkeer te beperken, openen nieuwe deuren voor beveiligingsrisico's.

Gelukkig is er een simpele oplossing. Splashtop is het beste VPN-alternatief, waardoor werknemers veilig, snel en stabiel toegang hebben tot hun werkplek.

Splashtop is de moderne oplossing om computertoegang op afstand mogelijk te maken

De eenvoudige installatie, het beheer en de schaalbaarheid van Splashtop zorgen voor snelle en betrouwbare sessies voor externe toegang met moeiteloos onderhoud en lage kosten. Het enige dat gebruikers hoeven te doen, is een kleine app op hun werkplek installeren. Vanaf daar kunnen ze direct vanaf elk apparaat inloggen met de Splashtop-app.

Een complete oplossing voor externe toegang zonder uw bedrijfsnetwerk te belasten

Het bedrijfsnetwerk wordt alleen gebruikt tijdens externe toegang, wat zorgt voor minder verkeer en hogere prestaties, terwijl beveiligings- en nalevingsfuncties zorgen voor zorgeloze externe verbindingen. Gebruikers kunnen bestanden veilig overdragen, op afstand afdrukken en elke andere taak uitvoeren tijdens externe sessies, die allemaal wordenbijgehouden. Ten slotte worden de apps en infrastructuur van Splashtop automatisch bijgewerkt, beveiligd en gecontroleerd, waardoor onhandige handmatige updates worden geëlimineerd.

Bij Splashtop krijgt u betere prestaties, betere beveiliging en eenvoudigere schaalbaarheid dan op VPN-gebaseerde oplossingen voor uw behoeften op het gebied van externe toegang, tegen een fractie van de kosten! Probeer Splashtop vandaag gratis uit en ervaar zelf het verschil.

