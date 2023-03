Wat u moet weten over het annuleringsbeleid zonder zorgen van Splashtop

Ligt u wakker van het annuleringsbeleid van uw remote accessprovider? U bent niet de enige. Onze klanten hebben in de loop der jaren veel verschrikkelijke verhalen over het opzeggen van abonnementen met ons gedeeld.

In deze tijd is een goed annuleringsbeleid goud waard. Veel te veel bedrijven verbergen hun annuleringsbeleid in kleine lettertjes, waardoor klanten zich in allerlei bochten moeten wringen om hun abonnement te beëindigen. Bij Splashtop is klanttevredenheid onze drijvende kracht. Dus, hoewel we het niet fijn vinden om u te zien gaan, zullen we niet proberen u te verleiden om te blijven.

Hindernissen waarmee onze klanten te maken hebben gehad bij het opzeggen van andere remote access-abonnementen:

Drie maanden voor de verlengingsdatum schriftelijke kennisgeving van het voornemen tot opzegging

Weken wachten op bevestiging van de aangevraagde opzegging

Twee weken voor de geplande verlengingstijd een rekening krijgen, waardoor het moeilijk wordt om op te zeggen en een terugbetaling te ontvangen

Links naar supporttickets die niet werken of lastig te vinden zijn

Telefoonnummers op facturen, die niet werken of veel te lange wachttijden hebben

Doorverwezen worden naar FAQ-artikelen die het probleem niet oplossen

Deze onprofessionele praktijken zijn bedoeld om klanten zo lang mogelijk aan een contract te binden.

Een naadloze klantentraject van begin tot eind

Bij Splashtop doen we dingen anders. We willen dat elke fase van uw verblijf bij ons naadloos verloopt. Als u tijd nodig heeft om te beslissen voordat u koopt, maken we het gemakkelijk om onze producten gratis uit te proberen. We bieden ook klantenservice van wereldklasse om u te helpen bij het oplossen van problemen met onze producten of deze te melden.

We hopen dat u onze producten goed vindt, maar we weten ook dat er soms redenen kunnen zijn om uw abonnement op te zeggen. Daarom maken we het opzeggen gemakkelijk.

Zeg uw Splashtop-abonnement op in drie eenvoudige stappen:

Log in op het My Splashtop-webportaal. Selecteer Accountinfo in het pull-downmenu en open in het scherm Accountinformatie het tabblad Abonnementen. Selecteer de knop Automatische verlenging uitschakelen.

Als u dit om welke reden dan ook niet online kunt doen, is ons supportteam slechts een telefoontje verwijderd. Zo eenvoudig is het. U kunt onze volledige verkoopvoorwaarden lezen voor meer informatie.

We beloven dat we van uw hele traject als klant bij ons - vanaf het eerste contact en gedurende onze hele wederzijdse relatie - een professionele, lonende en veilige ervaring zullen maken.

Daarom hebben we een van de hoogste gebruikerstevredenheidsscores in de branche.

Bekijk onze casestudy's voor verhalen uit de eerste hand over waarom meer dan 30 miljoen klanten wereldwijd voor Splashtop kiezen. U kunt ook meer te weten komen over onze eersteklas remote support en remote access oplossingen door onze productpagina te bezoeken.

Zelf zien waarom Splashtop de hoogste klanttevredenheidsscores heeft?

Meld u aan voor een gratis proefversie en profiteer van snelle, veilige remote acces met alle functies die u nodig heeft voor productief werken op afstand. Er is geen creditcard of verplichting nodig om uw gratis proefperiode te starten. En natuurlijk hebben we een probleemloos annuleringsbeleid voor als u ooit besluit te vertrekken.

Zit u vast aan een contract met een opzegtermijn van drie maanden? Splashtop biedt u drie gratis maanden, zodat u zonder wachten kunt overstappen zonder extra kosten.

