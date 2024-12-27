S.J. PockmireがSplashtopを使って在宅勤務をし、生産性を維持する方法
在宅勤務のためのリモートデスクトップの使用に関するケーススタディ
概要
Moore County Historical AssociationとVintage SoapworksのボランティアであるS.J. Pockmireは、Splashtop リモートアクセスのおかげで、自宅の快適さから仕事をすることができます。これは、彼女が仕事のために移動する時間を大幅に削減するリモートアクセスソフトウェアソリューションです。
課題: 在宅勤務の希望
引退後、S.J. PockmireはMoore County Historical Associationのボランティアになりました。マーケティングとグラフィックデザインの学位を持ち、コンピュータプログラミングのスキルもある彼女は、協会のあらゆる分野で自分の能力を活かしたいと考えていました。
協会は、協会が所有し、維持している歴史的な物件であるShaw Houseに本部を置いています。
「歴史的な建物は約200年前のもので、私のホームオフィスほど快適ではないので、自宅で仕事をするのが好きです」とポックマイヤーは言いました。
彼女は複数のリモートアクセス製品を試しましたが、彼女の基準には達しませんでした。「TeamViewerとGoogle [Chrome リモートデスクトップ]を使っていましたが、ソフトウェアにいくつか問題が出始めたので、」とPockmireは言いました。「それで、Splashtopを発見しました。」
Splashtopがテレコミューティングを簡単にした方法
PockmireはSplashtopを始めることに興奮していました。私たちのリモートアクセスソリューションを使って、彼女はMoore County Historical AssociationとVintage Soapworksのほとんどの業務を自宅の快適さか��ら遂行できるようになりました。
「市場にあるすべてのソフトウェアを調査し、Splashtopが最も簡単にインストールでき、すぐに使用を開始できるものでした」とPockmireは言いました。「素晴らしく、非常にMacに優しいです。」
協会のボランティアとして、Pockmireは歴史的な文書や写真を見たいというリクエストをよく受けました。歴史的な文書や写真は、協会にあるコンピュータに保存されています。各リクエストを満たすために協会に出向く代わりに、彼女はSplashtopのファイル転送機能のおかげで自宅からそれを行っています。
「私は[ファイル転送]を介して協会のコンピュータから簡単に書類を取得し、情報を求めた人に自宅からメールで送信できます」とPockmireは言いました。
そして、Vintage Soapworksは、Moore County Historical Associationの子会社であり、毎年43,000本の石鹸を販売することで、協会に多額の資金を提供しています。Pockmireは石鹸のラベルを自分でデザインし、協会にある高品質のプリンターを使って印刷しています。
Splashtopのおかげで、彼女はほとんどの作業を自宅で行っています。
「本当の救世主は、家でいつでもラベルをデザインし、その後Splashtopを使って簡単に協会のコンピュータに転送できる、遊び心のある石鹸ビジネスの開発でした。その後、プリンターで高解像度で印刷します」とポックマイヤーは言いました。「10年前は200年の歴史ある埃っぽい部屋で仕事をしなければならなかったのが、今では自宅の快適さの中で仕事ができ、1日30分以下で協会に行って生産用の石鹸ラベルをカットするだけで済みます。
「これがなければ、歴史的な物件で働く��ことは不可能だったでしょう。むしろ、注文が自宅のコンピュータを通じて入ってきたときにいつでもそれを行い、Splashtopを使用して昼夜を問わず協会でフォーマットして印刷することができます。」
Splashtop リモートアクセス は、彼女が自宅で働きながら、Association と Vintage Soapworks からの需要に応えることを可能にしました。Pockmireと他のボランティアの努力のおかげで、Associationは近年大いに恩恵を受けています。
「私たち（Moore County Historical Association）はまだ成長を求めていますが、何よりも、私たちのプロパティを維持できるだけでなく、子供向けの農業博物館に建物を改装するための追加資金を得ることができました」とPockmireは言いました。
制限事項
About The Moore County Historical Association
The Moore County Historical Associationは、ノースカロライナ州ムーア郡の歴史的遺産を収集、保存、共有することを目的とした非営利団体です。その組織は、会員費、寄付、商品販売、そして資金調達イベントの収益によって資金を得ています。
Vintage Soapworksについて
Vintage Soapworksは、The Moore County Historical Associationの子会社で、2008年に協会への収入源を提供する方法として設立されました。協会は石鹸のラベルをカスタムデザインし、各石鹸に社内で適用しています。Vintage Soapworksは現在、年間43,000個の石鹸を販売しています。
Splashtopについて リモートアクセス
Windows、Mac、Linuxコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからアクセス。
高速接続でHD品質とサウンドでコンピュータを簡単にリモートコントロール
生産性を維持するために必要なトップ機能を手に入れましょう。ドラッグ＆ドロップによるファイル転送、リモート印刷、リモートウェイク、リモート再起動、チャットなどが含まれます。
他の高価なリモートアクセス製品よりもSplashtopを選ぶことで、最大80％以上の節約が可能です。
お客様の声
ソフトウェアに問題が発生するまで、私はTeamViewerとGoogle（Chrome リモート デスクトップ）を使用していました。その後、私はSplashtopのことを知りました。とても優れたソリューションで、かつMacにも対応しています。素晴らしい製品をありがとうございます。
S.J. Pockmire