OSZ IMT – Splashtopを使用したラボコンピュータへのリモートアクセス
OSZ IMTは、より良いカスタマーサービス体験のためにSplashtopを選びました
概要
OSZ IMTキャンパスがCOVID-19のために閉鎖された際、学生と教師は学校のラボコンピュータに物理的にアクセスできませんでした。高いパフォーマンスのラボコンピュータは、学生が教育のために使用する必要があるソフトウェアアプリケーションをホストしていました。ラボコンピュータへのアクセスがなければ、学生はコースワークを続けることができませんでした。
Splashtop for remote labsを使用することで、学生は自分のデバイスからラボのコンピュータにリモートでアクセスして制御することができ、OSZ IMTは学生と教師にリモート学習中に必要なコンピューティングリソースを提供できました。
課題: COVID-19が学生のラボコンピュータへのアクセスを妨げる
OSZ IMTでコースを受講している多くの学生は、学校のキャンパスにあるラボコンピュータに依存して課題を行っています。OSZ IMTは、学生がAutoCAD、Revit、Inventorなどのソフトウェアアプリケーションを習得し、キャリアに最適に備えることを教えています。
しかし、COVID-19がキャンパスを閉鎖したとき、学生はラボのコンピュータに物理的にアクセスする方法がありませんでした
「私たちはIT学校であり、技術デザイナーのためのデュアルトレーニングを提供しています」とOSZ IMTの部門長であるStefan Babstは言いました。「COVID-19のため、生徒と教師は学校に入ることができませんでした。同時に、私たちが学生に教えるアプリケーションは高性能コンピュータでのみ実行します。これらのソフトウェアアプリケーションは3D構造や建物を作成するために使用され、私たちの生徒や教師が自宅に持っていない強力なコンピュータを必要とします。」
これは、学生と教師が必要なソフトウェアプログラムにアクセスする方法がないことを意味しました。彼らがソフトウェアにアクセスできる唯一の方法は、キャンパスにあるラボのコンピュータを通じてでした。
BabstとOSZ IMTのチームは、学生と教師が自宅からラボのコンピュータにアクセスできるソリューションを見つける必要がありました。
解決策: Splashtopでラボコンピュータへのリモートアクセスを有効にする
解決策を探している間に、Babstは最終的にSplashtopリモートデスクトップソフトウェアを見つけました。
Splashtopは教育に最適なソリューションであり、学生や教師がどのコンピュータ、タブレット、モバイルデバイス（Chromebooksを含む）からでもラボコンピュータをリモートでコントロールできるようにします。エンドユーザーがラボコンピュータにリモートアクセスすると、そのコンピュータを操作し、任意のファイルを開き、任意のプログラムを実行することができます。まるで実際にその前に座っているかのように。
Splashtopは、学校が既存のITインフラを活用し（新しいハードウェアに投資する必要はありません）、学生が自宅から学校提供のコンピューティングリソースにアクセスする方法を提供するため、素晴らしいソリューションです。
Splashtopは、OSZ IMTが学生と教師が直面していた課題を克服するために必要なソリューションを提供しました。OSZ IMTは、Splashtopを購入す��る前に、学生と教師が自宅から学校のラボコンピュータにリモートアクセスしながら、迅速にリモート学習に移行し、授業を再開することができました。
結果: OSZ IMTはSplashtopに感銘を受けました
Splashtopは、Splashtopが提供する優れたカスタマーサービス、予定されたリモートアクセス機能、低価格、信頼性により、Babstにとって際立っていました。
OSZ IMTがSplashtopを購入する前でさえ、BabstはSplashtopから受けたカスタマーサービスのレベルに満足していました。
「評価中に… Splashtop管理コンソールの改善を提案しました。リリース時間をより良くプログラムするために」とBabstは述べ、「Splashtopチームは私たちの提案を迅速に実施しました。Splashtopは私たちの要求に非常に反応的でした。」
Babstは、IT管理者が学生グループが事前に決められた時間枠でラボのコンピュータにアクセスするためのスケジュールを設定できる予定されたリモートアクセス機能にも感銘を受けました。
「[Splashtopの前に]他のソフトウェア製品を試しましたが、ラボへのアクセスが最適ではないことに気付きました」とBabstは言いました。「通常、90分の授業ブロックがあります。90分後にクラスが変わります。90分後の迅速なスイッチオフと再スケジュールは、他の種類のソフトウェアではうまくいきませんでした。」
Splashtopのスケジュールされたリモートアクセス機能を使用して、OSZ IMTは特定のグループの18-30人の学生だけが授業時間中に特定のラボのコンピュータにリモートアクセスできるようにスケジュールを簡単に設定できました。
Babstが言及した他のハイライ�トには、他のリモートアクセス製品と比較した際のSplashtopの低価格と、学生がリモートでアクセスしていたリソース集約型アプリケーションにもかかわらず、Splashtopの信頼性が含まれます。全体として、BabstはSplashtopを選んだ決定に満足しています。
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Splashtopは、学校、地区、大学向けに高パフォーマンスで非常にセキュアリモートアクセスソリューションを提供します。今日から無料トライアルを始めて、学生や教職員にキャンパス内のマシンへのアクセスを提供するのがどれほど簡単かを自分で確認してください。または、リモートラボ用のSplashtopについて詳細はこちら。
�制限事項
OSZ IMTについて
Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik, Berlin (OSZ IMT)は、ITハードウェア、ソフトウェア開発、ネットワーキング、電子工学、医療機器工学のさまざまな職業コースを学生に提供しています。学校は3,000人の学生と160人の教師で構成されています。
OSZ IMTは、教室や実験室で学生と教職員に高品質の技術機器を提供しており、1,000台以上の高パフォーマンスコンピュータを含んでいます。これらのコンピュータは、学生が自分の分野で必要なソフトウェアアプリケーションの使い方を学ぶのに不可欠です。
Splashtopについて リモートアクセスソフトウェア
Windows、Mac、Linuxのコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからアクセスできます。
高速接続でコンピュータを簡単にリモートコントロール（4kでストリーミング）し、HD品質とサウンドを提供します。
リモートで作業中に生産性を維持するために必要なトップ機能を手に入れましょう。ドラッグアンドドロップファイル転送、リモート印刷、リモートウェイク、リモート再起動、チャットなどが含まれます。
他の高価なリモートアクセス製品よりもSplashtopを選ぶことで、最大80％以上の節約が可能です。
予定されたリモートアクセス機能を使用して、オープンラボの時間や専門的なラボセッションをスケジュールし、異なるグループの学生が予定された授業時間中にコンピュータ�ラボにリモートでアクセスできるようにします。
Splashtop for remote labsについての詳細はこちら、または無料でお試しください。
お客様の声
評価をしている時、[Splashtopチームは]適切なタイミングでやって来ました。サポートリクエストとデータ保護の問題の両方がすぐに解決され、Splashtopは私たちのリクエストにとてもよく対応してくれました。
ステファン・バブスト - OSZ IMT第II部門長