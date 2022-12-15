Olivier Palatreが限られたリソースと独自のニーズで在宅勤務を始めた方法
フランスの建築事務所のリモートアクセスニーズに関するケーススタディ
概要
COVID-19の影響で、フランスの多くの企業は従来のオフィスをデジタル技術に置き換えざるを得ませんでした。
Olivier Palatre Architectsのリードアーキテクト兼プリンシパルであるOlivier Palatreは、彼のチームがSplashtop リモートアクセスを選ぶ前にいくつかの代替案を検討した方法を説明します。これは、組織が在宅勤務を可能にし、従業員にリモートサポートを提供するリモートアクセスソフトウェアソリューションです。
課題: 最小限のリソースと独自のニーズでデジタル化しながら継続性を確保する
COVID19は、伝統的なオフィスのデジタル革命を引き起こし、多くの企業がこの新しい常態に適応するのに苦労しています。Olivier Palatreと彼のチームにとって、これは全員が同じコンピュータにリモートでアクセスしながら、アイデアを交換し、建築デザインについて議論する際にお互いのマウスカーソルを見ることができる方法を見つけることを意味しました。市場には多くのソリューションがありましたが、Olivierのチームのニーズを満たしたのは一つだけでした。
「私たちは、デスクトップにリモートでアクセスすることで在宅勤務を可能にするリモートアクセスソリューションを探していました」とOlivierは言いました。彼と彼の5人の建築家チームは、さまざまなソフトウェアを調査し評価し、最初にTeamviewerを選びました。この組織の製品は、Oliverのチームの期待に応えませんでした：同じデスクトップでのリモ��ート接続が遅延し、その結果、複数のリモートセッションを実行するのに最適ではありませんでした。同じマシンに同時に接続する複数のユーザーを管理するのは困難で、ユーザーはお互いのマウスカーソルを見ることができませんでした。
これは些細なことと考えられるかもしれませんが、Olivierと彼のチームは非常に細部にこだわっていました。「すべてのプロジェクトで、全体のジオメトリから最後のディテールまで取り組むのが好きです」とOlivierは言いました。リモートで作業する際にお互いのカーソルを見ることができることは、このレベルの詳細において重要でした。そこでSplashtopが登場しました。
Splashtop リモートアクセス – 適切な機能を適切な価格で、適切なタイミングで提供
Splashtopは4kストリーミング、低遅延を提供し、ユーザーが同じマシンに同時に接続してもラグが発生しませんでした。また、他のリモートアクセスソフトウェアには一般的でない機能も備えていました。それは、セッション内のすべての接続されたリモートユーザーのマウスカーソルを見ることができる機能です。このセッション内機能は、Olivierと彼のチームが必要とする詳細レベルを楽しむことを可能にし、流動的で迅速なリモートアクセス環境でデザインを議論することを可能にしました。
これらのユニークな機能に加えて、Splashtopは建築チームがリモートIT技術者からリモートサポートを受けることを可能にし、非常に競争力のある価格を提供しました。月額￥990以下の割引ボリューム価格で、Splashtopに切り替えると、Teamviewerと比較して少なくとも50％の節約が可�能です。だからこそ、Splashtopは市場で最高の価値を持つリモートアクセスソリューションとして認識されています。
最終的に、Olivierは「Splashtopは競争力のある価格で、使いやすく、私たちのニーズを満たすすべての機能を含んでいたため、私たちのユニークなニーズを満たすための適切なツールであることがわかりました」と述べました。
制限事項
Olivier Palatre Architectsについて
2006年に設立され、パリに本社を置くOlivier Palatre Architectsは、Olivier Palatreが率いる受賞歴のある建築事務所です。彼は、ヨーロッパの40 Under 40で次世代の建築家やデザイナーとして認められた、現代的かつ都市的なデザインのリーディングアーキテクトです。
Olivierのエージェンシープロジェクトは、抽象的なものから産業的、住宅、商業デザインの作品まで多岐にわたります。最近のプロジェクトには、国立アジア美術館とエトワール・ヴォルテールが含まれます。
About Splashtop リモートアクセス
Splashtop リモートアクセス は、外出先でコンピュータにアクセスできるリモートデスクトップアクセスツールです。
これにより、Windows、Mac、Linuxのコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスからアクセスできます。
コンピュータを操作し、すべてのアプリケーション、ファイル、データにアクセスしながら、4kストリーミング体験を最小限の遅延で楽しむことができ、パフォーマンスは40 fps以上です。