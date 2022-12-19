My IT Indyがリモートアクセスでクライアントの在宅勤務を可能に
あるマネージドサービスプロバイダー（MSP）が、パンデミック中に中小企業のレジリエンスを実現するのをどのように支援したか
概要
Ryan Grimes, President of My IT Indy, は、COVID19危機の間に彼の会社がどのようにしてインディアナの小規模ビジネスが自宅の安全から運営を続けられるようにSplashtop リモートアクセスを使用したかを説明しました。
Splashtop リモートアクセスは、ユーザーが外出先でコンピュータにアクセスできるリモートデスクトップアクセスツールです。Splashtopのおかげで、My IT Indyのリモートアクセス機能の設定は迅速で簡単、かつ低コストでした。
Ryanは「COVIDがインディアナのコミュニティを襲ったとき、在宅勤務が可能なほとんどのビジネスはすぐに対応しました」と述べました。しかし、彼はさらに詳しく説明しました。「多くの他の企業はリモートに移行する可能性がありましたが、方法がわからなかったのです。」
My IT Indyがどのようにしてインディアナの企業がSplashtopリモートアクセスソリューションでレジリエンスを達成するのを助けたか
クライアントにリモート機能を拡張する前に、My IT Indyは在宅勤務を設定できるいくつかの製品を評価しました。
My IT Indyによると、Splashtop リモートアクセスは彼らのニーズにすべて応えました。「RMMユーティリティを通じて既にインストールされているバージョンを置き換えるのはとても簡単で、コストもそれほど高くありませんでした」とライアンは言いました。
My IT Indy はクライアントに Splashtop を使用できるようにするための試用を実�行し、彼らはすぐにそれを気に入りました。会社はソフトウェアのテストを続け、プロセスを微調整した後、すべてのクライアントがSplashtopを利用できるようにしました。
Ryan Grimesは、Splashtopが非常にうまく機能したと説明しました。「それはまた、速くて使いやすかったです。LTE iPad + Magic Trackpadでも動作したのは素晴らしい」とRyanは言いました。
結果
最終的に、My IT IndyはSplashtopでクライアントに必要なソリューションを見つけました。
My IT Indyはさまざまなツールを使用しており、年々それらは買収されたり、他のシステムに統合されたり、価格が高騰して手が届かなくなったりしました。Splashtop リモートアクセスを使用することで、My IT Indyはインディアナの企業にとってコスト効率が高く信頼性のあるリモートアクセスソリューションを手に入れることができました。
それは、Splashtopが手頃な価格であるだけでなく、他のリモートアクセスプロバイダーのように価格が上昇する歴史がなかったからです。
前進 – 共に
Ryanは、この困難な時期に前進するためには前向きでいる必要があり、My IT Indyが「嵐の中の静けさ」になれると自信を持って信じています。この状況は「あるがまま」であり、私たちがどのように反応するかが、どのように乗り越えるかを決定します。できるだけ役立ち、与えることを心がけましょう。」
Ryanの言葉はSplashtopに強く響きました。COVID-19コロナウイルスは、なぜSplashtopが最初に始まったのかを鮮明に思い出させました：個人、企業、学校、病院、その他の組織が、効果的な在宅勤務ソリューションを業務に組み込むことで、より柔軟になる��のを助けるためです。
そのため、COVID-19に対応してSplashtopはリモートアクセス製品を大幅に割引しました。
制限事項
My IT Indyについて
ビジネスクライアント向けのフルサービスMSPとして、My IT Indy はビジネスを実行するために必要なITサービスを提供します。 これには、コンピュータ管理、ネットワーク管理、VoIPシステム、ビジネスのセキュリティが含まれます。
Splashtop リモートアクセス
Splashtop リモートアクセスは、外出先でコンピュータにアクセスできるリモートデスクトップアクセスツールです。それを使えば、Windows、Mac、Linuxのコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからアクセスできます。
コンピュータを制御し、すべてのアプリケーション、ファイル、データにアクセスできるようになります。無料でお試しください（クレジットカードは不要です）。
お客様の声
当社は顧客を支援するために多くのテクノロジーを活用しています。Splashtopのようなリモートアクセスアプリケーションを使用すると、リモートでサポートできるだけでなく、リモートで作業し、オープンな状態を維持できるようになります。
Ryan Grimes, President of My IT Indy