Splashtop RS Premiumの使用によるMSPのメリット
Midwest PROTECHは、すべてのリモートサポートニーズに対応する手頃で使いやすいソリューションを手に入れました
概要
Midwest PROTECHは最近、Splashtop SRS Premiumにアップグレードし、リモートサポート、監視、管理のニーズを満たしていることを発見しました。以前は、複数の高価で複雑なRMMおよびリモートアクセス製品を扱うのに苦労していました。SRS Premiumを使用することで、Midwest PROTECHは手頃で使いやすいソリューションを1つ使用しています。
課題
長年、Midwest PROTECHは手頃な価格でコアリモートモニタリング、管理、サポート機能を提供するソリューションを探していました。
リモートサポートのために、Midwest PROTECHはGoToAssist（現在はRescueAssistとして知られています）、TeamViewer、Instant Housecallを試しましたが、いくつかの問題に直面しました。まず、各製品はMidwest PROTECHが求めていたものよりも高価でした。彼らはまた、無人アクセス: や監視および管理機能のためのツールを欠いていました。
必要な監視と管理機能を得るために、Midwest PROTECHはSolarWinds MSPやKaseyaなどのRMM製品をリモートサポート製品と併用するために購入しました。しかし、これが追加の問題を引き起こしました。
Midwest PROTECHの社長兼シニアテクニカルコンサルタントであるMatthew Buechlerは、直面している欠点を明確にしました。「私たちは長年、SolarWinds MSPでRMMを使用し、最近ではKaseyaを使用していました。それらは私たちが必要とするものに対して高価で、機能が豊富すぎると感じました。」
ビューラーはまた、使用していたRMMツールがユーザーフレンドリーではなく、彼にとってさらに困難を増やしたと述べました。
Midwest PROTECHは、1,000の管理対象エンドポイントへの無人リモートアクセスのためにSplashtopリモートサポートPlusを使用し始めました。
ソリューション
Splashtop リモートサポート Plusを使用した後、Midwest PROTECHはRS Premiumにアップグレードすることを決定しました。Buechlerは、「SplashtopがRMMソリューション（RS Premium）を提供していることを知らなかった。最初からSplashtopに感銘を受けたので、すぐに飛びつきました。」と述べました。
Splashtop RS Premiumは、リモートアクセスに加えてコンピュータ管理と制御機能を提供するソリューションを求めるMSPやITプロフェッショナル向けに設計されています。これは、リモートサポート Plusに含まれるすべての機能に加え、ほとんどのRMMソリューションに見られるいくつかの追加の監視および管理機能を含んでいます。
「Splashtop RMMソリューションは、本当に私たちが必要とするコアを提供してくれます」とBuechlerは言いました。「イベントログアラート、CPU/メモリスロットリングアラート、インストール/アンインストールされたソフトウェアアラートなどの機能は、私たちにとって大きなものです。」
Splashtop RS Premiumは、Midwest PROTECHのようなMSPに、管理されたエンドポイントを簡単に監視するための多様なツールを提供します。機能には以下が含まれます：
設定可能なアラート: CPU使用率、メモリ使用量、ディスクスペース、コンピュータのオンライン/オフライン、ソフトウェアのインストール/アンインストール、Windowsの更新ポリシーのステータスおよび利用可能なWindowsの更新を監視するためのカスタムアラートを設定します。
イベントログを表示: コンピュータにリモート接続することなく、コンピュータのイベントログに素早くアクセスできます。
リモートコマンド: リモートWindowsまたはMacコンピュータのコマンドプロンプトにバックグラウンドでコマンドを送信します。
System インベントリ: システムインベントリ情報（システム、ハードウェア、ソフトウェア情報を含む）を確認し、スナップショットを撮影、スナップショットを比較し、スナップショット間の変更ログを表示して変更を特定します。
Windows Update Management: リモートコンピュータの更新ポリシー、更新履歴を表示し、Windowsの更新を確認し、更新インストールをスケジュールします。
Windowsイベントのアラート: イベントログの基準が設定したトリガーに一致したときにアラートを設定してWindowsイベントログを監視します。
スケジュールされたアクション: リモートコンピュータでシステム再起動とWindows Updateアクションを作成、スケジュール、監視、実行します。
エンドポイントセキュリティ: Bitdefender、Windows Defender、Kasperskyを実行しているWindowsコンピュータのエンドポイントセキュリティステータスを表示します。
Buechlerは、管理しているコンピュータへのいつでも無人のリモートアクセス、有人/オンデマンドのリモートサポート、ファイル転送、チャット、セッション録画など、元々リモートサポートPlusで持っていたすべてのリモートサポート機能を手に入れました。
有人リモートサポート機能を使用することで、Midwest PROTECHは無制限のデバイス（アカウント管理外のものを含む）にサポートを提供し、クライアントをブレイク/フィックスベースで支援できます。
結果
BuechlerがMidwest PROTECHをSplashtop RS Premiumで稼働させるのに時間はか�かりませんでした。他のRMMツールでの経験とは異なり。Buechlerは、「Kaseyaの大きな問題は、複雑なシステムに変更を加えるために認定技術者が必要だったことです。Splashtop [RS Premium]は非常に直感的で学びやすいです。」と述べています。
そして、彼がSplashtop RS Premiumを使い始めたとき、彼はすぐにその利点を実感しました。
「これまでのところ、Splashtopは非常に安定した製品であり、ほとんどの環境で合理的に高速で予測可能であり、非常に満足しています」とBuechlerは述べています。「RS Premiumは、より迅速にサービスを提供し、コストを削減する利点を提供し、定期的なクライアントだけでなく、新しいクライアントにもサポートを提供することができます。利点は、キャッシュフローの改善とRMM製品のエンドポイントごとの価格の低下です。これにより、競合他社に対して競争力を持つことができます。」
Midwest PROTECHの日常業務がスムーズに実行されることを確保することに加えて、Splashtop RS Premiumのモニタリング機能は、Buechlerが重大な問題を事前に積極的に対処するのを助けます。
過去の状況を詳述し、Buechlerは説明しました。「イベントログのハードドライブアラートを設定したおかげで、完全なハードドライブ故障から救われたマシンがいくつかありました。イベントログでディスクドライブエラーを検出し、それが存在する場合にアラートを出すアラートプロファイルを作成しました。エラーを報告したワークステーションやサーバーがいくつかありました。ハードウェアが実際に故障する前に、それらのマシンを新しいハードドライブにクローン化することができました。これがRMM��サブスクリプションでクライアントを興奮させる主な提供です。」
最後に、BuechlerはMidwest PROTECHがクライアントへのサービス提供を拡大し、リモートアクセスを再販することで収益を増やすことができた方法について触れました。「クライアントへのリモートアクセスの可用性は大きなセールスポイントであり、20以上のクライアントがSplashtopを使用してシステムにリモートでアクセスしています」とBuechlerは言いました。
Splashtop RS Premiumは、LogMeIn Centralのようなリモートアクセス/サポート製品のコスト効率が高く、パフォーマンスが高く、ユーザーフレンドリーな代替手段です。より高価で複雑なRMMツールの代わりとしても使用できます。無料で試す（クレジットカード不要）か、デモをスケジュールして詳細情報を入手してください。
制限事項
Midwest PROTECHについて
Midwest PROTECHは、シンシナティ大都市圏で1ユーザーの小さなオフィスから60人以上のユーザーがいる複数の拠点を持つ企業まで、あらゆるタイプのビジネスにサービスを提供するMSPです。
同社は、完全なマネージドサービスと、アドホックのペイアズユーゴー（ブレイク/フィックス）サービスをクライアントに提供しています。Midwest PROTECHは、トレーニング/教育、ウイルス保護/除去など、さまざまなサービスも提供しています。
約1,000のエンドポイントを管理しているMidwest PROTECHは、エンドポイントを積極的に監視し、リモートサポートを提供する方法を必要としています。
Splashtopを選ぶ理由
Midwest PROTECHのようなMSPがSplashtop RS Premiumを好む理由は次のとおりです：
Splashtop RS Premiumは、LogMeIn Premierのような他の製品と比較して、MSPsのコストを70％以上節約します。
MSPは、Splashtopの低価格のおかげで、ビジネスを簡単に成長させ、拡大することができます。
MSPは、エンドユーザーにリモートアクセスを再販することで、サービス提供を拡大し、追加の収益を生み出すことができます。
Splashtop RS Premium には、エンドポイントを監視および管理し、日常のITタスクを簡単に完了するために必要なトップツールと機能が含まれています。
総じて、Splashtop RS Premiumは、チームの効率性、セキュリティ、コスト効率の維持を支援する、信頼性の高いMSP向けリモートサポートソリューションとして際立っています。
RS Premium
Splashtop RS Premium は、コンピュータ管理とコントロール機能を提供するソリューションを求めているMSPsやITプロフェッショナル向けに設計されています。
任意のWindows、Mac、iOS、Androidデバイスから、WindowsおよびMacコンピュータをサポートします。
高パフォーマンス: Splashtop RS Premiumは、Splashtopの個人用ソリューションで使用されている受賞歴のあるリモートアクセスエンジンによって駆動されています。HD品質とサウンドで高速な接続を楽しめます。
主な機能: Splashtop RS Premiumは、ファイル転送、チャット、リモートウェイク、リモート再起動、セッション録画、ユーザーとコンピュータの管理、グループ化など、MSPsやITチームが必要とするトップ機能を備えています。
低価格：Splashtopは、他のソリューションと比較して80%以上の節約が可能です。さらに、Splashtopは他のリモートアクセスプロバイダーのような価格上昇の歴史がありません。
Midwest PROTECHより
Splashtop RMMソリューション（Remote Support Premium）は、私たちが本質的に必要とする要素を提供してくれます。イベントログアラート、CPU/メモリスロットリングアラート、インストール/アンインストールされたソフトウェアアラートなどの機能は、私たちにとって重要な機能です。
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant