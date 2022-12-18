メディアとエンターテインメント業界で低い運用コストを維持しながらビジネスの継続性を確保する
オーディオ Perceptionがリモート環境の課題に対応しながら競争優位性を高めた方法
概要
COVID-19はリモートワークのデジタル革命を加速させ、多くの業界、特にメディアとエンターテインメント業界に迅速な適応を強いました。オーディオ技術会社にとって、新しい常識は幾つかの疑問を投げかけました：リモートデザインサービスをどのように提供し続けるのか？クライアントに迅速かつ効果的な技術サポートをどのように提供するのか、直接訪問できない場合は？
David KnauerとJason Atkinson、オーディオ Perceptionの創設者は、彼らの会社がSplashtop リモートサポートを使用して、この新しい常態がもたらした課題をどのように克服したかを説明します。
課題: TV作曲家、音楽アーティスト、ソングライター、プロデューサー、スタジオオーナー、技術およびエンターテインメント企業にリモートテクサポートとリモートデザインサービスを提供すること
オーディオ Perceptionは、多くのクライアントが技術サポートを必要としていたため、リモートでそれを提供する方法を探していました。「信頼性が高く、手頃で、堅実なリモートサポートソリューションを見つける必要がありました」とデイビッドは言いました。彼はさらに、「クライアントにリモート技術サポートを提供し、リモートデザインサービスを実施する方法を探していました」と説明しました。
これらのリモートデザインサービスを実施するために、オーディオ Perceptionのデザイナーは、スタジオの設計段階で計画、設計図、デザイン、データをクライアントに提示するために画面を共有できるツールが必要でした。
そのため、オーディオ Perceptionの共同創設者であるJason Atkinsonは、オンラインリモートアクセスソリューションの製品とサービスについて多くの時間をかけて調査しました。「私たちはTeamViewerを使用していましたが、このリモートアクセスソリューションは提供される機能に対して非常に高価であることが判明しました」と彼は言いました。「私は、機能性、特徴、価格の3つの主要な選択基準に焦点を当てて、より良いものを探しました。」
それが彼がSplashtop リモートサポートを見つけたときです。「それは私たちのすべてのニーズに完璧に合っていました」とアトキンソンは言いました。
解決策: 適切な機能を備えた信頼性が高く手頃な価格のリモートアクセスソリューション
Splashtop リモートサポート は、オーディオ Perception にクライアントへのリモートサポートを簡単に提供する方法を提供し、Jasonの選択基準を満たしました。それは便利な機能セットを備えているだけでなく、非常に競争力のある価格で提供されました。これにより、TeamViewerのような他のソリューションと比較して50％以上の大幅な節約が実現しました。以下は、2つのソリューションの機能と価格の比較です。
機能と価格の比較
Splashtop リモートサポート
TeamViewerシングルユーザープラン
開始価格
￥40,800（ユーザー/年）
￥72,000（ユーザー/年ごと）*
コンピュータにリモートでアクセスして操作する
オンデマンドサポート (QuickSupport)
無制限のエンドポイント
iOSおよびAndroidデバイスのサポート
￥40,000/年の追加料金
複数の同時セッション
クロスプラットフォームファイル転送（ドラッグ＆ドロップ）
チャット（セッション中）
チャット（セッション外）
セッション録画
2人のユーザーが同時に同じコンピュータにリモートアクセスできます（2つのライセンスが必要です）
マルチモニタのサポート（マルチ対マルチ）
リモート印刷
リモート再起動
ユーザー管理
コンピュータとユーザーのグループ化
グループのアクセス許可
256 bit AES暗号化
*TeamViewerの米ドルとユーロの価格は、TeamViewerの米国およびユーロ通貨のウェブサイトから取得され、定期的に更新されます。TeamViewerの価格は国によって異なる場合があります。
上記で説明した多くの便利な機能の中で、iOSとAndroidデバイスのサポートは、オーディオ Perceptionにとって特に重要でした。彼らは両方のタイプのデバイスをサポートしていました。 そして、この機能は追加費用なしでSplashtopリモートサポートの標準パッケージに含まれていました。Jasonと彼のチームはこのソリューションに非常に満足していました。
「信頼性が高く手頃な価格のリモートアクセスサービスとして、Splashtopは私たちのビジネスワークフローに非常に有益です」とJasonは説明します。「私たちは、特に社会的距離を置く必要があるこの時期やCOVID-19の混乱の中で、クライアントが必要とするリモート技術サポートサービスを迅速かつ簡単に提供できます。」
彼はさらに説明しました。「これにより、クライアントのコンピュータでクライアントが見ているものを見るだけでなく、クライアントのコンピュータを制御して、まるでその場にいるかのように技術サポートを行うことができます。これは、クライアントにサービスを提供する際に重要です。」Jasonは、彼のチームが画面を共有して、計画、設計図、デザイン、データをクライアントにリモートで提示できるようになったと言いました。
結果: ビジネスの継続性と新たな競争優位性
TeamViewerからSplashtop リモートサポートに切り替えることで、オーディオ Perceptionはコストを少なくとも50%節約し、デザインプランをリモートで共有し、クライアントに信頼性のあるリモートサポートを提供することができました。
オーディオ Perception clients seem to be particularly excited about receiving support remotely.“オーディオ Perception now can fix your DAW problems & troubleshoot remotely via Splashtop by controlling your screen” とクライアントがTwitterで共有しました。彼は「音楽技術の助けが必要で、その地域にそれがない場合は」と付け加えました。まるで魔法のようです。」
Jasonは、Splashtopリモートサポートに切り替えることで、オーディオPerceptionに競争上の優位性がもたらされたと共有しました。「Splashtopは、現在の顧客が他のリモートサポートサービスを探すことを防ぐだけでなく、ロサンゼルス大都市圏外の新しい潜在的なクライアントを引き付けます。距離、移動時間、コストのために、現地でのサポートが実際には実用的でない地域です。」
制限事項
About オーディオ Perception
コンピュータ、音楽、エレクトロニクス、オーディオエンジニアリング、ソフトウェア、オーディオポスト、サウンドデザインの30年以上の経験を組み合わせて、David KnauerとJason Atkinsonは、2008年にカリフォルニア州ロサンゼルスでオーディオPerceptionを設立しました。
彼らのビジョンは、スタジオのデザイン、建設、音響から、配線、パッチベイ、壁パネル、コンピュータ、ソフトウェア、指導を含むあらゆる種類の技術サポートまで、包括的なサービスとサポートを提供することに焦点を当てることでした。
今日、Audio Perceptionは、音楽アーティスト、ソングライター、プロデューサー、スタジオオーナー、エンターテインメント企業、ホームシアター/オフィス/会議室市場、そしてMr.Robot、Fargo、Star Trek、Legion、GLOW、Law & Order、Gleeといった有名なハリウッド作品の映画やTV作曲家に対して、コンサルティング、デザイン、サポート、販売、技術エンジニアリングサービスを提供する、評判の高いオーディオ技術企業です。
詳細はこちら about オーディオ Perception.
About Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートは、サポートチームが有人のオンデマンドリモートサポートや無人のいつでもコンピュータアクセスに使用できるリモートサポートソフトウェアソリューションです。
With Splashtop リモートサポート, IT support professionals can instantly 接続 to their users’ devices with a simple セッションコード. ヘルプデスクとサポートの専門家向けに設計されています。ユーザーがどこにいても、問題がいつ発生しても、無制限のデバイスに対してアドホックなリモートサポートを実行できます。技術者は、ユーザーのWindows、Mac、Linux、iOS、Android、またはChromebookに簡単にリモート接続し、制御して問題を迅速に解決できます。Splashtopは、ユーザーサポートにかかる時間を短縮し、顧客満足度を高め、リモートサポートチームのコストを削減します。
Splashtop リモートサポート の詳細はこちら。
From オーディオ Perception Inc.
Splashtopは、プロの音楽クライアントおよびオーディオクライアント向けに提供するリモートサポートサービスにおいて、最適で費用対効果の高いソリューションを提供します。
David Knauer, President