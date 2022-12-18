なぜHCS Computer SolutionsはSplashtopを愛しているのか
このManaged Service Provider (MSP)は、Splashtopソリューションを使用して450のエンドポイントをリモートサポートしています
概要
HCS Computer Solutions, LLCはミズーリ州ワルシャワに拠点を置く商業用マネージドサービスプロバイダーです。同社は1〜100人の従業員を持つ小規模企業に、標準（ブレーク/フィックス）サポート、コンサルティング、リモート監視/管理を含むさまざまなサービスを提供しています
彼らの郡で唯一のMSPとして、HCS Computer Solutionsは主要な健康およびリハビリセンター、911コールセンター、郡および市の政府機関、法執行機関、州全体の5つの郡の健康部門にサービスを提供しています。同社は、手頃な価格、信頼性、ユーザーフレンドリーなインターフェースのおかげで、わずか2人の内部ユーザーで合計450のエンドポイントをサポートすることができます。SRS Premium。
HCS Computer Solutionsは、重要な公共サービスを実行するためにITインフラに依存するクライアントにサービスを提供するために、エンドポイントを積極的に監視し、問題になる前に警告に対処する必要があります。HCS Computer Solutionsのオーナー、Henry Starcherがこの課題を説明します。
「私たちには約50台の物理サーバーがあります」とStarcherは言いました。「それらがオフラインになった場合に監視し、アラートを受け取ることが非常に重要です。その後、サーバーの問題かISPの問題かを判断できます。私のいる場所ではISPの問題が多いです。Splashtopは多くの監視を助けてくれます。」
HCS Computer SolutionsとSRS Premium
SRS Premiumは、クライアントのコンピュータやサ�ーバーを監視、管理、サポートする必要があるHCS Computer SolutionsのようなMSPにとって理想的なソリューションです。それには、無人リモートアクセス、ファイル転送、セッション録画、マルチモニターサポートなどが含まれます。
SRS Premiumには、MSPが管理するエンドポイントを簡単に監視するための包括的なツールセットも付属しています。
設定可能なアラート: CPU使用率、メモリ使用量、ディスクスペース、コンピュータのオンライン/オフライン、ソフトウェアのインストール/アンインストール、Windowsの更新ポリシーのステータスおよび利用可能なWindowsの更新を監視するためのカスタムアラートを設定します。
イベントログの表示: コンピュータにリモートアクセスすることなく、コンピュータのイベントログにすばやくアクセスします。
リモートコマンド: リモートWindowsまたはMacコンピュータのコマンドプロンプトにバックグラウンドでコマンドを送信します。
System インベントリ: システムインベントリ情報（システム、ハードウェア、ソフトウェア情報を含む）を確認し、スナップショットを撮影し、スナップショットを比較し、スナップショット間の変更ログを表示して変更を特定します。
Windows Update Management: リモートコンピュータの更新ポリシー、更新履歴を表示し、Windowsの更新を確認し、更新インストールをスケジュールします。
Windowsイベントのアラート: イベントログの基準が設定したトリガーに一致したときにアラートを設定してWindowsイベントログ�を監視します。
スケジュールされたアクション: リモートコンピュータでシステム再起動とWindows Updateアクションを作成、スケジュール、監視、実行します。
エンドポイントセキュリティ: Bitdefender、Windows Defender、Kasperskyなどを実行しているWindowsコンピュータのエンドポイントセキュリティステータスを表示します。
Starcherは、設定可能なアラートとWindows Update Management機能が特に役立っていると述べました。彼らは、新しいWindowsの更新が利用可能なときに彼が知ることができるようにし、彼が管理するマシンの更新を便利にスケジュールし、それらのデバイスの更新状況を確認できるようにします。
Starcherも、リモートコマンド機能を称賛しており、これはリモートコンピュータのコマンドプロンプトにバックグラウンドでコマンドを送信します。
全体として、StarcherはSRS PremiumがHCS Computer Solutionsを実行するのに非常に満足していると報告しました。いつでも無人アクセス:が可能なので、必要なときにクライアントにリモートサポートを提供できます。
「人々がチケットを入れると、私たちは彼らの問題を確認します」とStarcherは言いました。「それが本質的に重要でないものであれば、キューに入れて、夜間や早朝にリモートアクセスを使用して作業します。」
SRS Premiumライセンスに加えて、Starcherと彼のゼネラルマネージャーであるRachel Wolfはそれぞれan SOS add-onライセンスを持っており、クライアントに対して有人の迅速なサポートを同時に提供できます。
「契約していないクライアントが少しだけいて、[修理/修正]作業を行っています」とStarcherは言いました。「デスクトップにあるSOSアイコンが、私たちの生活を多くの場面で簡単にしてくれます。」
さらに、SplashtopはHCS Computer Solutionsがコストを削減し、新しいクライアントを獲得することでビジネスを拡大するのに役立ちました。
「Splashtopの価格設定のおかげで、HCSはより多くの人を参加させることができます」とStarcherは言いました。「LogMeInをやめたとき、年間約2,500ドルを節約できたので、ストリーマーを設置し、継続的に維持し、契約に追加することができるクライアントの数が増えました。LogMeInは少し制約がありましたが、Splashtopの価格設定は非常に良く、クライアントを助け、私たちを助けてくれます。」
最後に、Starcherはリモートアクセスを再販し始め、サービス提供を改善しながら追加の収益を生み出しました。HCS Computer Solutionsは現在、12のクライアントがデバイスにリモートアクセスするためのライセンスを購入しています。
結果
最終的に、HCS Computer SolutionsはSplashtopで必要なソリューションを見つけました。彼らは以前に他のRMMおよびリモートアクセス製品を使用していましたが、求めていた機能、体験、価格を得ることができませんでした。
SplashtopとAutotaskを比較して、Starcherは「Autotaskを試しましたが、彼らのRMMの動作が気に入りませんでした」と言いました。それは少し複雑で変わっているように見えましたが、Splashtopはそうではありません。私たちはすべての監視と管理機能をPremiumから得ています。」
SRS Premiumを使用すると、Starcherは、増加するエンドポイントをサ��ポートするための費用対効果の高いリモートサポートソリューションを手に入れることができました。
SRS Premiumは、LogMeIn Centralのようなリモートアクセス/サポート製品の最良の価値、高性能、ユーザーフレンドリーな代替品です。これは、より高価で複雑なRMMツールの代わりとしても使用できます。
制限事項
HCS Computer Solutionsについて
HCS Computer Solutionsは、SRS Premiumを使用して、わずか2人の内部ユーザーで450のエンドポイントをサポートしています。会社のクライアントには、911コールセンターや、サーバーやコンピュータの安全で信頼性の高いリモート管理を必要とする複数の政府および医療機関が含まれています。LogMeInからSplashtopに切り替えて以来、HCS Computer Solutionsは、ビジネスを大幅に成長させ、リモートアクセスを再販することでクライアントの提供を拡大することができました。
Splashtopを選ぶ理由
HCS Computer SolutionsのようなMSPがSRS Premiumを好む理由は次のとおりです：
SRS Premiumは、LogMeIn Premierのような他の製品と比較して、MSPに70％以上の節約をもたらします。
MSPsは、Splashtopの低価格のおかげで、ビジネスを簡単に成長させ、拡大することができます。
MSPは、リモートアクセスをエンドユーザーに再販することで、サービス提供を拡大し、追加の収益を生み出すことができます。
SRS Premiumには、エンドポイントの監視と管理に必要なトップツールと機能が含まれており、日常のITタスクを簡単に完了できます。
SRS Premium
SRS Premiumは、コンピュータ管理と制御機能を提供するソリューションを求めているMSPやITプロフェッショナル向けに設計されています。
任意のWindows、Mac、iOS、Androidデバイスから、WindowsおよびMacコ��ンピュータをサポートします。
高パフォーマンス: SRS Premiumは、Splashtopの個人用ソリューションに見られるのと同じ受賞歴のあるリモートアクセスエンジンを搭載しています。HD品質とサウンドで高速な接続を楽しめます。
トップ機能： SRS Premiumは、ファイル転送、チャット、リモートウェイク、リモート再起動、セッション録画、ユーザーとコンピュータの管理、グループ化など、MSPやITチームが必要とするトップ機能を備えています。
低価格: Splashtopは、他のソリューションと比較して80%以上の節約が可能です。さらに、Splashtopは他のリモートアクセスプロバイダーのような価格上昇の歴史がありません。