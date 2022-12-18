Splashtopでトレーニングセンターをリモートで運営
Bechtle GMBH IT-Systemhaus Chemnitzのトレーニングセンターは、リモートコンピュータラボのためにSplashtop Enterpriseを活用しました
概要
多くの企業と同様に、Bechtle IT System House ChemnitzもCOVID19によって混乱しました。これは特に、パンデミックのために閉鎖された会社のトレーニングセンターにとって大きな混乱でした。Bechtle IT System House ChemnitzのサービスデスクエージェントであるJohann Geßnerは、パンデミック中にITトレーニングの提供方法を迅速かつコスト効率よく再発明するために、彼の会社がどのようにしてSplashtop Enterprise for remote labsを活用したかを説明しました。
課題: トレーニングセンターの継続性を確保しながら、運用コストを低く抑えること
Bechtle IT System House Chemnitzは、Chemnitz、Dresden、Cottbusにトレーニングセンターを持っています。これらの各センターには、コンピュータルームと付随するトレーニングソフトウェアが装備されています。COVIDまで、このセットアップは、クラウド、サーバー、ネットワーク、その他のITトピックに関する秘書、PA、IT管理者へのトレーニングを提供するのに非常に効果的でした。
ロックダウンにより、現地のトレーニングセンターはソーシャルディスタンスやその他の安全対策のために運営できなくなりました。「収益を上げたいトレーニングセンターにとって、閉鎖は選択肢ではありませんでした」とゲスナーは言いました。トレーニングセンターもデータセンターを備えたラボへの投資が必要だったため、高コストで運営されていました。
Geßnerは、パンデミック中にトレーニングセンターをリモートで運営するためのコスト効率の良い方法があるはずだと考え、ソリューションを探し始めました。彼は最初に馴染みのあるリモートソフトウェア製品を調べましたが、これらの製品は高価で複雑なソリューションであることが判明しました。「これらのソリューションを機能させるには、多くの高価なハードウェアとインターネットアクセスを購入する必要がありました」とGeßnerは説明します。「約150,000ユーロの投資について話しています。」
彼はさらに、これらのソリューションが非常に複雑で、Geßnerが望んでいたほどユーザーフレンドリーではなかったと説明します。「彼らはすべてのユーザーに複雑なソフトウェアをダウンロードし、証明書を実装することを要求しましたが、ロックダウン中には実用的ではありませんでした」とGeßnerは言いました。
Geßnerはその後、VPNとRDPに目を向け、約9つのソリューションをテストしましたが、うまくいきませんでした。「これらのソリューションは半分良かった」と彼は言いました。「課題は、データ保護法に従って、顧客の住所をどこにも渡すことが許されていないため、VPNの実装によるセキュリティリスクに満足していなかったことです。」
その時、Geßnerはリモートラボ用のSplashtopを発見しました。
解決策: Splashtop Enterprise for Remote Labs – 手頃でユーザーフレンドリー、信頼性の高いリモートアクセスソフトウェア
Splashtop Enterprise for remote labsは、ユーザーが他のデバイスからラボのコンピュータにアクセスして制御できるリモートアクセスソフトウェアで、WindowsやMacのコンピュータ、Chromebook、iPad、Androidタブレットなどが含まれます。
Splashtop Enterpriseは、Geßnerがコスト、管理性、トレーニングセンターのリモート運営に関して求めていたすべてを提供しました。
「どのポータルでも無闇にクリックしたくありません」とGeßnerは言いました。「Splashtopでは、単純に明確で、数分で必要なことを完了でき、サブメニューを探すことなく顧客にアクセスを提供できます。さらに、すべてが一つの素晴らしいレベルで明確に整理されています。パスワードや許可の割り当てなど、準備する必要があることを簡単に実行できます。」
Splashtopはまた、個人の顧客の住所を共有しないというプライバシーの課題を解決することを可能にしました。「Splashtopを使えば、私たち自身のメールアドレスでアカウントを設定し、トレーニングセッションの前に毎回パスワードを変更し、必要に応じて参加者に提供することができます」とGeßnerは説明しました。「これは他の製品ではできなかった、Splashtopだけが提供する機能です！」
さらに、 他のリモートアクセスソフトウェアと比較して、Splashtop Enterpriseは半分以下の価格でより多くの機能を持っていました。「これがみんなを納得させた」とGeßnerは言いました。
最終的に、Splashtop Enterprise for remote labsを使用することで、Geßnerと彼のチームは次のことができました:
学生と教師がトレーニングセンターのラボコンピュータにリモートでアクセスし、物理的にそこにいるかのようにアプリケーションを使用できるようにします
学生と教師のためにスムーズなリモートアクセス体験を確保するために、時間枠��をスケジュールし、アクセス許可を設定します
ラボコンピュータをリモートでサポートおよび管理し、任意のコンピュータやモバイルデバイスに迅速なオンデマンドリモートサポートを提供し、自宅やキャンパスで学生や教師をサポートします
結果: Splashtopは年を救い、ハイブリッドトレーニングの可能性を開きます
10以上のツールをテストした後、Bechtle IT System House ChemnitzはリモートトレーニングセンターをサポートするためにSplashtopをリモートラボに選びました。Splashtopは、その主要な機能、信頼性、手頃な価格で他のすべてのソリューションの中で際立っていました。
Geßnerは、最終的にSplashtopが彼のチームの年末を救ったと述べました。
実装プロセスもスムーズに進みました。ITチームは67台のWindowsクライアントにSplashtopをインストールし、最大24人の学生がトレーニングセンターのPCにリモートでアクセスしてトレーニングセッションを行えるようにしました。たった2回のトレーニングを提供した後、Bechtle IT System House ChemnitzはSplashtop投資に対してポジティブなリターンを得ることができました。
Bechtle IT System House Chemnitzは、ドイツのどこからでもトレーニングセッションを受けることができる参加者を持つようになりました。「これにより、移動時間、ホテル費用、トレーニング部門の自社の組織費用が節約されます」とゲスナーは言いました。
この成功により、Geßnerと彼のチームはパンデミック後もSplashtopを使用し続け、ハイブリッドトレーニングソリューションを提供することを計画しています。「今では、パンデミック後もオンライントレーニングを提供し続けると仮定しています。なぜなら、Splashtopのおかげで非常にクールで信頼性があることがわかったからです」と彼は言いました。彼は、オンライントレーニングは時にはより高品質で顧客にとって便利であると考えられることもあり、Splashtopでリモート化することの追加の利点であると付け加えます。
—
Splashtop Enterprise for remote labsは、学生や教師がキャンパス内のマシンにアクセスするために使用できる、高パフォーマンスで管理が簡単、かつセキュアリモートアクセスツールを求める教育機関やトレーニング機関にとって理想的なソリューションです。無料で始めてデモをスケジュールするにはお問い合わせください。
制限事項
Bechtle GMBH IT-Systemhaus Chemnitzについて
1993年に設立され、ドイツに位置するBechtle Gmbh It-Systemhaus Chemnitzは、ケムニッツ、ドレスデン、コットブスでITコンサルティング、マネージドサービス、包括的なITトレーニングプログラムを提供する主要なITサービスプロバイダーです。
Splashtop Enterprise for Remote Labsについて
Splashtop Enterprise for remote labsは、学生や教師がコンピュータラボのマシンにリモートでログインし、まるでコンピュータの前に座っているかのように使用できるようにすることで、学術機関やトレーニング機関が学習プログラムを強化しサポートすることを可能にします。
Windows、Mac、Linuxコンピュータに、他のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからアクセス。
高速接続でコンピュータを簡単にリモートコントロール（4kでストリーミング）し、HD品質とサウンドを提供します。
リモートで作業する際に生産性を維持するために必要なトップ機能を取得します。これには、ドラッグアンドドロップのファイル転送、リモート印刷、リモートウェイク、リモート再起動、チャットなどが含まれます。
Splashtopを選��ぶと、他の高価なリモートアクセス製品に比べて80％以上節約できます。
予定されたリモートアクセス機能を使用して、オープンラボの時間や専門的なラボセッションをスケジュールし、異なるグループの学生が予定された授業時間中にコンピュータラボにリモートでアクセスできるようにします。
お客様の声
Splashtopがなければ、ロックダウン中にトレーニングを行うことはできず、結果として私たちは3か月以上に相当する損失を被ることになったでしょう。
Johann Geßner, Service Desk Agent at Bechtle Gmbh It-Systemhaus Chemnitz