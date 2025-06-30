ABCisはSplashtop リモートサポートを使用して、小売クライアントに有人および無人サポートを提供しています
Splashtopは、ビジネスとユーザー管理のニーズを満たすコスト効果の高い安全なソリューションを提供します
概要
ABCisのITチームは、ABCis製品とサービスを利用する約1,500人の顧客をサポートしています。チームは、顧客のコンピュータで動作するソフトウェアをインストールし、効率的にサポートするためのリモートアクセスソリューションを必要としています。
ITチームがSplashtopを選ぶ前に、彼らは他のリモートアクセスソリューションを試しましたが、ニーズに合いませんでした。私たちはABCisの統合システムマネージャーであるBraeden Saxonに話を聞きました。
挑戦: マルチユーザーサポートを備えたセキュアリモートアクセスソリューションを見つけること
ABCisのITチームは、顧客のコンピュータにリモートアクセスするためにAnyDeskを使用していました。しかし、AnyDeskは特にマルチユーザー環境において十分なセキュリティ対策が欠けていました。Saxonは言いました、「AnyDeskはユーザーを管理する機能を提供していないため、無人アクセス:のために共有パスワードを持たなければならないことが私たちにとって懸念です。それは全く理想的ではありません。チームメンバーの一人が会社を辞めた場合、アクセスを制限する方法がありません。マルチユーザーサポートがあり、より良いセキュリティを提供する代替ソリューションを探し始めました。」
AnyDeskを置き換えるソリューションを探している間、ITチームはLogMeIn、TeamViewer、その他のリモートアクセスソリューションを試しましたが、求めていたもの、つまり安全かつ効果的に顧客をサポートできるコスト効率の良いソリューションを見つけることができませんでした。
その時、Saxonは、オーストラリアの別のソフトウェアプロバイダーであるIndependent Solutionsが最近LogMeIn RescueからSplashtopに切り替えたことを知りました。
ABCisはSplashtopを発見: 強力なセキュリティとユーザー管理機能を備えたリモートサポートソリューション
SaxonはIndependent Solutionsのサポートデスクに連絡し、Splashtopについて問い合わせ、フィードバックを求めました。彼らはSplashtopについて肯定的なことしか言わず、切り替えて良かったと言いました。
その後、ABCisのITチームがSplashtopを試したところ。Splashtopがリモートアクセスのニーズをすべて満たしていることに、彼らは満足していました。Saxonは、「Splashtopの無人アクセスとオンデマンドの1回限りのアクセスを詳しく確認しましたが、非常に感銘を受けました」と述べています。私はITサポートの経験があり、LogMeIn Central、LogMeIn Rescue、TeamViewerを使用してきました。ですので、各プラットフォームが提供する機能には非常に精通しています。「Splashtopは私が求める条件をすべて満たしてくれる」と、自信を持って言えます。
ITチームはSplashtop リモートサポートを使用して顧客のWindows PCをサポートしています。オンデマンドのリモートアクセスを使用して、ソフトウェアをインストールし、サポートします。顧客が無人アクセス:を許可する場合、彼らはSplashtop Streamerを設定し、顧客にアクセスを求めることなくログインできます。
Saxonと彼の同僚は、Splashtopの機能が彼らのニーズに非常に適していると感じました。
有人オンデマンドアクセスおよび無人アクセス:
Splashtop リモートサポートを使用すると、技術者は無制限の有人コンピュータとモバイルデバイス、さらに1ライセンスあたり300台の無人コンピュータにアクセスできます。
マルチユーザーサポートとセキュリティ機能
技術者は有人および無人の使用のために個別のアカウントを持っています。Splashtopアカウント管理者は、チームメンバーのアクセス許可と権限を詳細に管理できます。リモートセッション活動の包括的なログ記録と他の強力なセキュリティ機能により、ユーザーは顧客を安全にサポートできます。
統合されたチャット機能
技術者は、リモートセッション中にエンドユーザーとチャットできます。
ファイル転送
技術者はデバイス間でファイルを簡単かつ安全にドラッグアンドドロップできます。
簡単で自動化されたリモート設定
Saxonは、「実装とセットアッププロセスは簡単で直感的でした。私たちはAnyDeskで多くの無人アクセス:を設定しており、それぞれが手動で設定されていました。Splashtopのリモート設定を活用して、AnyDeskの接続をSplashtopに迅速かつ簡単に移行することができました。」彼はさらに、「Splashtop Streamerをリモートで設定するために使用するコマンドサーバーがあります。リモート設定機能は私たちにとって命の恩人でした。」
制限事項
ABCisについて
ABCis は小売業界のクライアントと協力し、店舗の日常業務を改善するための継続的なソリューションを提供するSaaSプロバイダーです。これは、経験、分析、データ操作、プロセス変更、技術採用の組み合わせによって行われます。
About Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートは、無人および有人のオンデマンドリモートサポートソリューションで、オプションで無人のいつでもコンピュータアクセスが可能です。
Splashtopを使用すると、ITサポートのプロフェッショナルは、簡単なセッションコードでユーザーのデバイスに即座に接続できます。ヘルプデスクやサポートのプロフェッショナル向けに設計された、Splashtop リモートサポートは、無制限のデバイスに対してアドホックなリモートサポートを行うことができます。ユーザーがどこにいても、問題がいつ発生しても、ユーザーのデバイス（Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebook）に簡単にリモートアクセスして、問題を迅速に解決できます。Splashtopは、ユーザーサポートにかかる時間を短縮し、顧客満足度を高く保ち、リモートサポートチームのコストを削減します。
お客様の声
Splashtopによって、お客様へのサポートの継続が非常に容易になりました。競争力のある価格で、私たちが求めていたすべての機能を備えています。
Braeden Saxon, Integrated Systems Manager at ABCis