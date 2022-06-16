SplashtopがJiraとの新しいリモートサポート統合をリリース
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Jiraの技術者は、Splashtop On-Demand Support (SOS)サービスを使用して、エンドユーザーのコンピュータにリモートでアクセス/サポート/コントロールできるようになりました。
カリフォルニア州サンノゼ、2020年6月26日 – Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、Atlassianと提携し、Splashtopのオンデマンドサポート技術をJiraプラットフォームに導入しました。
Splashtop On-Demand Supportは、ITサポートとヘルプデスク向けに最適化された、迅速でユーザーフレンドリーなリモートサポートソリューションで、高いパフォーマンスと強力なセキュリティを備えています。SOSを使用すると、ユーザーはヘルプが必要なときに、事前のインストールなしで任意のデバイスにリモートアクセスできます。
この統合により、Jira Cloudの技術者は、Splashtop On-Demand Support（Splashtop SOS）サービスを使用して、Jira Issues内から直接ユーザーのコンピュータにリモートデスクトップ接続を開始し、サポートを提供できるようになります。接続されると、技術者はユーザーのコンピュータをリアルタイムで見て制御することができ、ユーザーに事前にソフトウェアをインストールしてもらう必要はありません。
Splashtop SOS for Jiraの主な機能
問題の中からユーザーのコンピュータへのリモートセッションを迅速に開始します。
リモートセッションではSplashtopの全機能がサポートされており、例えばファイル転送、リモート再起動、チャット、マルチモニター、コピー＆ペースト、技術者デスクトップの共有などがあります。
サポートセッションを終了した後、セッションログを自動的に問題に挿入します。
リモートセッションは完全に暗号化されています。
「Splashtop On-Demand SupportをJiraに提供できることを誇りに思います」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。「JiraプラットフォームにSOSを導入することで、Jiraユーザーを顧客のデバイスに接続し、より迅速で信頼性の高いリモートサポートサービスを提供することで顧客満足度を向上させます。」
Availability
Splashtop SOS 統合アプリは、Atlassian Marketplaceで利用可能です。統合アプリは、Splashtop SOS Unlimitedと連携し、Splashtopのウェブサイトから購入または無料で試すことができます。設定手順を含む詳細情報は、Splashtop.com/partners/integrations/Jiraで見つけることができます。
Splashtopについて
Splashtopは、プロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスクに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供します。Splashtopの手頃な価格で使いやすいクラウドベースおよびオンプレミスのリモ�ートアクセスソリューションは、エンタープライズグレードのセキュリティと信頼性を備えています。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway, および他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。3000万人以上のユーザー、20万の企業および政府機関が世界中でSplashtop製品を利用しています。