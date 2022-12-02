Splashtopは、すべての人気のあるネットブックに即時起動ソリューションを提供します
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Acer、ASUS、HP、Lenovo、LGのネットブックがSplashtopを使用して数秒で起動
ラスベガス、NV — 2010年1月7日 — 2010年のConsumer Electronics Showで、受賞歴のあるSplashtop™インスタントオンソフトウェアプラットフォームの背後にある非公開のソフトウェア会社であるDeviceVMは、Splashtop技術が世界の主要なメーカーのすべての人気のあるインスタントオンネットブックに展開されていることを発表しました。DeviceVMは、OEMパートナーと緊密に協力して、各ネットブックファミリーに基づいた独自のインスタントオン体験をSplashtop技術で作り出しています。
Splashtopの勢いを裏付ける最新の確認は、Splashtopによって駆動されるASUS Express Gateインスタントオン環境の設定が、Eee PCネットブックシリーズ、1005HA、1001HA、1201HA、1101HAモデル、および最近発表されたタッチスクリーンEeePC T91MTタブレットネットブックに組み込まれたことです。
「ネットブック市場が成長するにつれて、Splashtopも成長し続け、エンドユーザーにとってより速く、より個人的な体験を提供するために革新を続けています」とDeviceVMの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べています。「Splashtopは現在、タッチユーザーインターフェース、3G接続、オフライン使用のための機能をサポートしており、ユーザーがネットブック�を最大限に活用できるようにしています。」
高速な3Gインターネット接続と、ネットブックユーザーが求める3GとWi-Fiのシームレスな切り替えを実現するために、DeviceVMは市場で最も人気のある3GチップセットソリューションとSplashtopを統合しました。Ericsson、Hojy、Huawei、Option、Qualcomm、ZTEのチップセットを含みます。同社はまた、強力な3G接続管理機能を提供するために、ワイヤレスオペレーターと緊密に協力しています。
Splashtopは、Windows™ 7ネットブックにインストールされ、即時起動のコンパニオン環境として、迅速かつ安全なブラウジングとコミュニケーションを提供し、ユーザーがMicrosoft Office™などのローカル生産性アプリケーションにアクセスするためにWindowsに入るオプションを提供します。
急速に拡大するネットブック市場に対応して、DeviceVMは、Splashtopユーザーに豊富なカスタマイズ機能を提供し、タッチサポートを拡大し、地域に最適化されたWebサービスを提供する第2世代のSplashtop製品を別途発表しています。
Splashtop について
Splashtopは、個人のコンピューティング体験を向上させる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Splashtopは、PCを起動して数秒でWebを検索し、メールにアクセスし、友達とチャットすることを可能にします。Splashtopは現在、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの400モデル以上のネットブック、ノートブック、マザーボード、デスクトップで3,000万台以上のPCに利用されています。2007年10月のデビュー以来、SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞やPopular Scienceの「Best of What’s New」賞など、数々の賞を受賞し��ています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
DeviceVMについて
DeviceVM, Inc.は、ダウ・ジョーンズによって注目すべきトップ50企業の一つに選ばれた非公開のソフトウェア会社です。そのインスタントオンSplashtop製品により、DeviceVMはコンピュータユーザーの日常の体験を向上させています。2006年に設立されたDeviceVMは、シリコンバレーに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。
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