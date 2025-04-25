Splashtopプレスキット
Splashtopのお見積もりや、記事や動画でのレビューをご希望ですか？お客様のご要望に迅速かつ的確にお応えいたします。
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
Splashtopの主な特長
Splashtopは、学術機関、ビジネスユーザー、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに、最高の価値とクラス最高のリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスを使用すると、どこからでもあらゆるデバイスでアプリやデータにアクセスでき、安全性、信頼性、そして高い信頼度で知られています。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、その他のリモートアクセスソフトウェアの一般的な代替手段です。事実、SplashtopはCapterraから97という驚異的な総合ユーザー満足度スコアを獲得しています。フォーチュン500企業の85％を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を利用しています。
主な詳細：
2006年設立
カリフォルニア州クパチーノに本社を置き、日本、台湾、中国、シンガポール、アムステルダムにオフィスを構える
全拠点で200人以上の従業員
世界中の3,000万人以上のユーザーおよび数十万の企業・教育機関による利用
