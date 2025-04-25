メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177ログイン無料トライアル
An IT tech support worker at their desk.

Splashtopプレスキット

お問い合わせ

Splashtopのお見積もりや、記事や動画でのレビューをご希望ですか？お客様のご要望に迅速かつ的確にお応えいたします。

Splashtopのプレスリリース
Splashtopのニュース
Splashtopの受賞歴
Splashtop導入事例

広報担当者
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com

Splashtopの主な特長

Splashtopは、学術機関、ビジネスユーザー、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに、最高の価値とクラス最高のリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスを使用すると、どこからでもあらゆるデバイスでアプリやデータにアクセスでき、安全性、信頼性、そして高い信頼度で知られています。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、その他のリモートアクセスソフトウェアの一般的な代替手段です。事実、SplashtopはCapterraから97という驚異的な総合ユーザー満足度スコアを獲得しています。フォーチュン500企業の85％を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を利用しています。

主な詳細：

  • 2006年設立

  • カリフォルニア州クパチーノに本社を置き、日本、台湾、中国、シンガポール、アムステルダムにオフィスを構える

  • 全拠点で200人以上の従業員

  • 世界中の3,000万人以上のユーザーおよび数十万の企業・教育機関による利用

  • Splashtop経営チームのご紹介

当社の製品

Splashtop Remote Access

企業・チーム・個人向けのリモートコンピュータアクセス。

詳細はこちらデータシートを表示

Splashtop Remote Support

IT、サポート、ヘルプデスク向けのリモートサポートソフトウェア。

詳細はこちらデータシートを表示

Splashtop Enterprise

コンピュータとデバイスのためのオールインワンのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューション。

詳細はこちらデータシートを表示

デジタルアートワーク

The Splashtop logo features a blue abstract splash icon to the left of the word splashtop written in bold, black lowercase letters on a light background.
Blue abstract splash-shaped logo above the word splashtop in lowercase black letters on a light gray background.