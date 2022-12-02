SplashtopがAMD GPUとAPUに最適化され、リモート3Dゲームとプロフェッショナルグラフィックスを可能に
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AMD Media SDKをAMF-DEMライブラリと統合することで、Splashtopは低遅延で高フレームレートのリモート3D体験を提供できます
Splashtopのリモートコンピュータアクセスを、カスタマイズ可能なショートカットとゲームパッドで手に入れよう:
カリフォルニア州サンノゼ — 2014年3月24日 — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーである同社は、一部のAMD製ディスクリートGPUおよびAPUにおけるSplashtop Streamerの最適化を発表しました。 ユーザーは、超低遅延で、リモートHDビデオストリーミング、3Dプロ向けグラフィックス、ゲームを楽しめるようになりました。
「Splashtopは、AMD APUまたはGPUを搭載したすべてのPCを完全にインタラクティブなリモートゲームエンジンに変え、3Dゲームを任意のモバイルデバイスにストリーミングします」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「ビジネス、デザイナー、医師、または金融アナリストは、今やプロフェッショナルな3Dアプリとデータにいつでもどこでもリモートアクセスできます。」
Media SDKにAMF-DEMライブラリを統合することで、Splashtop Streamerは1080P HD体験のエンコードを60フレーム毎秒で実現し、100ms未満の遅延を達成します。これはAMF-DEM最適化なしのSplashtop Streamerの3-4倍のパフォーマンスです。さらに、ハードウェアアクセラレーションを活用することで、CPU使用率が大幅に削減され、CPUが他の複雑なアプリケーションの実行に集中できるようになります。
Splashtopの革新的なConfigurable Shortcuts and Gamepadにより、Splashtopユーザーはあらゆるモバイルのタッチスクリーンから最高のリモートデスクトップ体験を楽しめます。モバイルデバイス上に仮想ジョイスティック（ゲームパッド）を重ねて表示し、インタラクティブなリモート3Dゲームに対応したり、スクロールバーやショートカットキーを重ねて表示して、人気の3D AutoCADやAdobe ® Premier ® Proの動画編集ツールに対応したりすることで、外出先でもデスクトップPCの操作感を簡単に持ち運べます。
さらに、期間限定で、Splashtopユーザーは、対象のAMD Radeon™ Graphicsカードを購入すると、AMDの Never Settle Forever ゲームバンドルのボーナスオプションとして「 Configurable Shortcuts and Gamepad 」を有効化できる、Splashtop Remote Desktop – Personal application用の無料プロモーションコードを受け取れます。「設定可能�なショートカットとゲームパッド」のプロモーションオファーは、対象のAMD A-Series APUでも後日提供される予定です。
「私たちは、AMDのお客様に比類のないリモートグラフィックス機能を提供するためにSplashtopと提携できることを嬉しく思います」と、AMDのメディアソフトウェアソリューションのシニアマネージャーであるAmit Mookerjeeは述べています。「Splashtopは、AMD Radeon GPUおよびAMD APUの所有者が、低電力のモバイルデバイスでPCレベルのグラフィックスをリモートで体験できるようにします。」
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高クラスのクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスして制御することを可能にします。1600万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配�布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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