Splashtop Personal

個人の非商用利用のためのシンプルなリモートコンピュータアクセス

あらゆるデバイスからコンピュータにリモートアクセス

ローカルネットワークでSplashtop Personalを無料で*使用して、ソファや寝室から自宅のコンピューターにアクセスできます。さらに、Anywhere Access Packに登録することで、インターネット上のどこからでもSplashtopを使用できます。

サブスクリプションオプション

¥550/月または¥1,870/年

Anywhere Access Pack

当社のグローバルサーバーインフラストラクチャにより、どこからでもリモートでコンピューターにアクセスでき、セッションは常に完全に安全です。

¥1,870/年

Productivity Pack

Productivity Packに登録して、iPad タブレットやAndroidタブレットから接続するときに、ライブ注釈と画面上のショートカットを追加します。

iPhoneではご利用いただけません。

月額¥825から

Splashtop Remote Access

最大60 fpsの高度なパフォーマンスアーキテクチャでリモートアクセスを強化します。

マルチモニター対応、ファイル転送、リモート印刷、グループライセンス、優先ライブ技術サポートなど、さらに多くの機能を利用できます。

個人利用向けの無料リモートアクセスソフトウェア

Splashtop Personalは、ローカルホームネットワークでの個人的、非営利的な使用のために無料*です。モバイル用の iPhone、 iPad、または Android デバイスを使用して、ソファや寝室で快適にビジネスまたは商用目的で使用されていない最大 5 台のコンピューターにリモートアクセスするか、別のコンピューターからリモート コンピューターにアクセスします。

*ローカルホームネットワークでは無料です。外部ネットワークから接続するには、サブスクリプションが必要です。

Splashtop Personal機能

    すべてにアクセス

    コンピューター上のすべてのアプリ、ファイル、ビデオ、音楽にアクセスできます。Microsoft Office ファイルと PDF ファイルを表示および編集します。完全な Flash と Java をサポートする Chrome、IE、Firefox を使用して Web を閲覧します。グラフィックを多用する PC および Mac ゲームをプレイします。ビデオと音楽のライブラリ全体をお楽しみください。さらにもっと！

    幅広いデバイスをサポート

    ほぼすべてのモバイル デバイスやコンピューターから Mac や Windows PC にアクセスできます。Splashtop Personal は複数のオペレーティング システムで動作します。

    非営利目的のみ

    Splashtop Personal は非営利目的でのみ使用されており、最大 5 台のコンピューターにアクセスできます。仕事で Splashtop を使用する場合は、Splashtop Remote Access を入手してください

より強力なリモートアクセスをお探しですか?

Splashtop Remote Access を試す

¥825から詳細情報

