Splashtopが2022年IT Europa Channel Awardsで受賞
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
IT Europaは、SplashtopをInternet of Things (IoT)リモートサポートとAugmented Reality (AR)ソリューションを含む革新的なプロジェクトで、Vertical Application Solution of the Yearとして認識しています。
CUPERTINO, Calif., 2022年5月24日 – 今日、Splashtopは、IT Europa Channel Awardsでの最近の受賞を祝っています。これは、年間最優秀垂直アプリケーションソリューション賞です。この賞は、SplashtopがPeter PaneレストラングループとそのITサービスプロバイダーであるPaniceus Systemsとの革新的な顧客アプリケーションで認められたものです。
Paniceus Systemsは、Splashtop EnterpriseとAugmented Realityソリューションを使用してリモートサポート機能を強化し、ドイツとオーストリアの46のPeter Paneの場所をサポートする際の移動時間とコストを劇的に削減しました。効率の向上により、カスタマーサポートの体験が向上し、デバイスのダウンタイムが50%削減されました。これらはすべてGDPRに準拠しています。
Splashtopの受賞歴のあるリモートサポートとAugmented Realityソリューションは、以下の方法で組織がコストを削減し、顧客満足度を向上させることを可能にします。
Solving support tickets faster – Splashtopの直感的なオールインワンサポートプラットフォームを通じてエンドユーザーを直接支援するか、または
Splashtop ARを使用して現場のスタッフを視覚的にガイドし、ITは平均処理時間（AHT）や初回修正率（FTFR）などのサポート指標を劇的に改善できます。
IoTデバイスのダウンタイムを削減 – モバイルコンピュータ、キオスク、デジタルサイネージ、POSシステム、ELDを含むIoTデバイスをサポートするために、必要なときに無人で24時間アクセスを得ることができます。
現地訪問の削減– 経験豊富なリモート技術者にインタラクティブなARツールを提供し、技術的でない現地のスタッフを仮想的にガイドして現地の技術問題を迅速に解決します。
「IT Europa Channel Awards 2022には、私たちの業界がどのように変化しているかを反映するために、再びいくつかの新しいカテゴリが含まれており、ベンダーやパートナーがこのアワードプロセスに参加して業界の認知を得ることを選択することで、年々サポートが増えているのを見るのは素晴らしいことです。」「Splashtopが多くの価値ある受賞者の中にいることを嬉しく思います」とMichael O’Brien、IT Europaのマネージングディレクターは述べました。
毎年、IT Europa Channel Awards（旧称European IT & ソフトウェア Excellence Awards）は、ヨーロッパのチャネルでの優れたソリューションプロバイダー、ベンダー、Managed Service Providers (MSPs)、Value Added Resellers (VARs)、システムインテグレーター、ディストリビューターを表彰しています。
「Vertical Application Solution of the Yearとして認識されることは、私たちにとって本当に名誉なことです。Peter Paneアプリケーションは、技術が物理的な場所に関係なく、どのように仕事や取引の方法を改善し、再発明できるかの完璧な例です」と、Splashtop EMEAのゼネラルマネージャーであるAlexander Draaijerは述べました。「この栄誉を与えてくれたIT Europaと、この画期的なプロジェクトを信頼してくれた顧客Paniceus Systemsに感謝します。」
Splashtopの拡張現実リモートサポートソフトウェアにより、リモート技術者は現地の技術的な問題を簡単に確認してより迅速に修正できるため、ダウンタイムと運用コストを削減し、生産性を向上させ、顧客や従業員の満足度を高められます。Paniceus SystemsとPeter Paneは、IoTリモートアクセス＆サポートサービスとともに、このソリューションを活用した最初のユーザー企業の一部でした。
「私たちにとって最も重要なことは、安全で直感的で使いやすいソリューションを持つことでした」と、Peter PaneレストランのITプロバイダーであるPaniceus SystemsのIT責任者であるBjörn Rungeは述べました。「Splashtopは、実装、場所への展開、必要に応じたカスタム設定のすべての面で非常に簡単です。Splashtop ARを使用すると、ユーザーを仮想的にサポートし、画面上の項目を指し示し、共有ビデオに注釈を付けることができます。サポートが非常に簡単になります。Splashtopを誰にでもお勧めします。」
Splashtopは、メディア＆エンターテインメント、金融サービス、小売＆ホスピタリティ、輸送など、あらゆる業界の中小企業（SMB）および大企業向けに、セキュアリモートアクセスとサポートソリューションを提供するリーディングプロバイダーです。Splashtopは最近、TrustRadiusの2022年トッププロダクト賞を受賞しました。この賞は完全に顧客のフィードバックに基づいています。詳細はこちら, visit Splashtop.com.
Splashtop について
Splashtopは、セキュアリモートアクセスとサポートのリーダーです。Splashtopは、安全なリモートアクセスとサポートのリーダーです。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムのためのアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら at www.splashtop.com。