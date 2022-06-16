SplashtopがTrustRadiusの2022年トップレート賞を受賞
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TrustRadiusは、Splashtopをリモートデスクトップとリモートサポートソリューションの両方のカテゴリでリーダーとして認識しています。
CUPERTINO, Calif., 2022年5月11日 – Splashtop、セキュアリモートアクセスとサポートソリューションのリーダーは、本日、信頼されるB2Bソフトウェアレビュー プラットフォームであるTrustRadiusから2022年のTop Rated Awardを受賞したことを発表しました。
“Splashtop Enterpriseは、リモートデスクトップソフトウェアとリモートサポートソフトウェアのカテゴリで2つのトップレート賞を受賞しました”とTrustRadiusのリサーチ担当副社長であるMegan Headleyは述べました。「これらの賞は、すべて顧客からのフィードバックに基づいています。Splashtop Enterprise の顧客は、画面共有、インターネットを介したリモートセッション、モバイルからのリモートコントロールの開始機能、そして高品質なカスタマーサポートを強調しています。」
こちらがTrustRadiusでのSplashtop Enterpriseの顧客の声です：「Splashtop Enterpriseは他のすべてと同様に堅牢で、多くのデスクトップとサーバーシステムを管理するのに非常に使いやすいナビゲーションを備えています。すべてのモニターを簡単に一度に表示し、選択した単一のモニターに戻ることができる機能が本当に気に入っています。これは本当に素晴らしいプラットフォームで、ITチームにとってコスト削減のメリットがあります！」 Mike Cleveland、Queen’s Health SystemsのIT、エンドユーザーテクノロジーのマネージャー、5,001-10,000人の従業員。
「Splashtopのセキュリティ機能は、2段階認証とデバイス確認が非常に強力であり、プログラムを使用することに決めた大きな理由の一つです。セキュリティはしっかりしていますが、プログラムの使用を妨げることはありません。」Dirk van den Heuvel、Groove Distributionの社長/ゼネラルマネージャー、11-50人の従業員。
「メディア制作の教育者として、ビデオ制作プログラムを実行するために強力なデスクトップコンピュータが必要です。Splashtopを使用すると、個人のラップトップや他のオフィスからでも安全に仕事用コンピュータにアクセスできます。動画を簡単に編集でき、ファイルがどこに保存されているかや、外出先で同じ処理能力がないことを心配する必要がありませんでした。Splashtopは安価なノートパソコンを高性能なメディア制作マシンに変えました。」認証済みユーザー、メディア制作会社、1001-5000人の従業員。
「私は主に他のソフトウェア開発者をサポートしたり、リモートサーバーを管理するためにSplashtopを使用しました。Splashtopはリモートソフトウェアのインストールが非常に簡単で、他のシステムに簡単に接続できます。リモートコンピュータの管理は、任意のWebブラウザでアクセス可能なコンソールを使用して可能です。非常に便利です！Splashtopは常に信頼性が高く、画質は素晴らしかったです。リモートシステムとラグなしで対話でき、セキュリティの昇格が必要なタスクも実行できました。一部のリモートツールは、ユーザーとしてのみ行動することを許可し、管理者としては行動できません。」Dr. Holger Flick, Chief Executive Officer (CEO), FlixEngineering LLC, 1-10 employees.
「Splashtopは私のワークフローに欠かせない資産です。これがないなんて想像できません。Splashtop以外のリモートデスクトップソフトウェアは使いたくありません。使いやすいです。何も設定する時間をかける必要がなく、すぐに作業を開始できます。価格と接続数だけでも投資する価値があります。」Britton Hoskins, Executive Editor, Xphias LLC, 1-10 employees.
Splashtop Enterprise は、デバイスやオペレーティングシステムを超えてリモートアクセスとサポートを提供する1つのアプリケーションを提供します。そのエレガントな体験は非常に速くシンプルで、ユーザーは現場で働いているように感じますが、どこからでも、どのデバイスやオペレーティングシステムを使用しても、自由で高性能な機能を持って働くことができます。彼らは4k HD品質、リアルタイムの高速接続、最大60 fpsのフレームレート、最適なリモートセッション体験を実現するためのカスタマイズ可能な設定を手に入れます。
ITチームは、エンドユーザーに安全なリモートテックサポートを提供するための統一�プラットフォームを持っており、彼らがどこにいても、どのデバイスを使用していても対応できます。高度なリモートサポート機能により、ITはハイブリッドワークプレースを効果的にサポートし、生産プロセスへの混乱を最小限に抑えることができます。Splashtopのセキュリティ機能には、2段階認証、シングルサインオン、詳細なアクセス制御が含まれており、一般データ保護規則（GDPR）、カリフォルニア消費者プライバシー法（CCPA）、その他の政府規制をサポートするSOC 2に準拠しています。
Splashtop Enterpriseは、TrustRadiusコミュニティによって、リモートデスクトップおよびリモートサポートソフトウェアカテゴリで価値あるプレーヤーとして認識されており、trScoreは10点中9.5で、475以上の確認済みレビューがあります。
2016年以来、TrustRadius Top Rated Awardsは、技術製品の公正な認識のためのB2B業界標準となっています。完全に顧客のフィードバックに基づいており、アナリストの意見やTrustRadiusの顧客としての地位に影響されることはありません。こちらがTrustRadiusがトップレート受賞者を決定するために使用する方法論とスコアリングの詳細な基準の内訳です。
「Splashtopでは、製品設計やリアルタイムのライブサポートにおいて、顧客体験を最優先にしています」と、Splashtopの最高経営責任者であるMark Leeは述べています。「私たちはユーザーコミュニティからのこのような感謝のフィードバックを受けることを誇りに思い、TrustRadiusによるこの認識を感謝しています。」
Splashtopのリモー�トアクセスとサポートソリューションについての詳細はこちらをご覧ください。Splashtop.com または TrustRadius のレビューをお読みください。
About Splashtop
Splashtopはセキュアリモートアクセスとサポートのリーダーです。柔軟な作業、学習、ITサポートのためのソリューションは、現地のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な「対面体験」を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムに対応したアクセスとサポートのための一つのアプリケーションを提供し、専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。 Splashtop.com
TrustRadiusについて
TrustRadiusは、ビジネスリーダーがニーズに合った適切なソフトウェアを見つけて選択するための最も信頼されている研究およびレビューのプラットフォームです。業界全体の意思決定者は、TrustRadiusからの検証済みのピアベースのガイダンスと研究に依存しています。ベンダーは、豊富なレビューを通じて独自のストーリーを伝えることで、高意欲の購入者を引き付け、コンバージョンを促進します。年間1200万人以上の訪問者がTrustradius.comで高品質のレビューコンテンツとデータを作成し、関与しています。テキサス州オースティンに本社を置くTrustRadiusは、成功した起業家によって設立され、Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners、Next Coast Venturesの支援を受けています。