SplashtopがMac用リモートデスクトップアプリを発表
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Splashtop リモートデスクトップは真のHD体験とファイルアクセスをMac-to-PCおよびMac-to-Macで提供
2011年9月21日 — サンノゼ, カリフォルニア — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであるSplashtop Inc.は、本日、Splashtop リモートデスクトップ用のMac クライアントを発表しました。これは、2011年9月22日から25日に北京、中国で開催されるMacWorld Asia 2011でデモンストレーションされます。これでMacユーザーは、プライベートネットワークやインターネットを介して、Mac-to-PCおよびMac-to-Macのリモートアクセスを楽しむことができます。現在、Splashtop リモートデスクトップは、タブレットからスマートフォンまでの何百万ものモバイルデバイスが、PCやMacにフルオーディオと高精細（HD）ビデオでリモートアクセスすることを可能にしています。
「猫と犬、油と水、MacとPC - Splashtopが登場するまで、これらのものは一緒に存在しませんでした」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「新しいMacクライアントを使用すると、Splashtopリモートデスクトップユーザーはコンピュータにアクセスできるだけでなく、フルHDとオーディオでMac上でPCゲームやソフトウェアをリモートで実行することも楽しめま��す。それが、なぜ一部の顧客が私たちの製品をCat's Meowと呼ぶのかもしれません。」
Splashtop リモートデスクトップ for Macはユーザーに以下を可能にします:
同期、変換、互換性の問題を心配せずに、別のコンピュータ上の重要なファイルや写真にアクセス
MS Office、Silverlight、その他のWindowsソフトウェアをMacにインストールせずに使用できます
中央メディアライブラリからHD映画や音楽をファイル転送の手間なく再生
グラフィック集約型のPCゲームを強力なマシンで実行し、ポータブルMacからプレイする
PCまたはMacからストリーミングされたHDビデオを最大30フレーム/秒で視聴
MacからActiveX対応のウェブサイトを表示するために最新のIEブラウザにアクセス
Splashtop リモートデスクトップ for Mac の機能には以下が含まれます:
リモートコンピュータからの高パフォーマンスなビデオとオーディオストリーミング
LAN、Wi-Fi、またはインターネットを介した簡単な接続性とインターネットディスカバリー
シンプルで直感的なインターフェースで簡単にセットアップ
Wake-on-LANサポート
Mac OS X Lion対応
Splashtop リモートデスクトップは、デバイス間でファイルやマルチメディアを転送、変換、または同期する必要をなくします。Outlook、PowerPoint、Excel、Wordなどの重要な作業ファイルやオフィスアプリケーションは、この新しいアプリで簡単にアクセスできます。映画、音楽、写真、さらには3Dゲームを含む個人のエンターテイメントコンテン�ツもリモートで視聴できます。モバイルデバイス、スマートフォン、タブレット、ノートブック、ウルトラブックだけでどこにでも行き、Splashtop StreamerをインストールしたPCやMacにフルアクセスできます。
Splashtop リモートデスクトップ for Macの動作をこちらでご覧ください: www.youtube.com/watch?v=_nfz_HT1jvY
Splashtop リモートデスクトップ is comprised of two components:
Splashtop リモートデスクトップアプリケーションがクライアントデバイスで実行され、iOS、Android、webOS、Windows、そして今やMac OSをサポートしています。
Windows 7、Vista、XP、またはMac OS X 10.6以上がインストールされた任意のコンピュータで動作する無料のSplashtop Streamerソフトウェア
2011年9月22日から25日まで、中国国家会議センター（北京）で開催されるMacWorld Asia 2011のブース#703で、Mac用Splashtop リモートデスクトップのデモをご覧ください。モバイルインターネットフォーラムでは、9月22日午後1時30分にRoom 401でSplashtopのチーフマーケティングオフィサーであるCliff Millerと一緒に「iPad/iPhoneでリモートデスクトップ技術を使用する方法」に参加し、9月24日午後12時30分から2時までメインステージで「iPadでWOWなどのWindowsインターネットゲームをプレイする」をお楽しみください。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであり、2006年に設立され、どこにいてもデバイスやクラウドを介してコンテンツやアプリケーションに迅速にアクセスでき�るようにすることを目指しています。Splashtopの主力製品であるSplashtop リモートデスクトップは、Apple App StoreとAndroid Marketでベストセラーとなっており、ユーザーはモバイルデバイスやPCからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyの7000万台以上のPCとモバイルデバイスで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、サンノゼに本社を置き、北京、杭州、上海、台北にオフィスを構えています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
便利なリンク：
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop リモートデスクトップ for Mac: https://www.splashtop.com/downloadsSplashtop PCおよびMacストリーマー: https://www.splashtop.com/streamer