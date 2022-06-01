Splashtop、Microsoft Windows 10に最適化されたClassroom Assistを発表
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
教師がWindows 10タブレットの画面を瞬時に注釈を付けて、多くの学生のデバイスにいつでもどこでも共有できるようにする
カリフォルニア州サンノゼ — 2016年6月20日 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーは、Microsoft Universal Windows Platform (UWP)向けのSplashtop Classroom Assistを発表しました。Splashtop Classroom Assist は、Windows 10 タブレットやコンバーチブルノートブックをモバイルインタラクティブホワイトボードに変えます。教師は、従来のインタラクティブホワイトボードのように教室の前に縛られることなく、コンテンツを完全に制御しながら自由に教室内を移動できます。さらに、教師はWindows 10デバイスの画面をすべての学生デバイスにワイヤレスで瞬時に共有できます。Windows 10の機能にはCortanaが含まれており、教師は音声コマンドを使用してセッションを制御し、さまざまな注釈機能を利用できます。
「Windows 10タブレットは、スタイラスサポートやCortana音声制御を提供する強力な教育ツールになりつつあります」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「多くの学区での1:1イニシアチブにより、Windows 10に最適化されたSplashtop Classroom Assistは、全体的な学習体験を向上させます。��」
「Windows 10 UWPプラットフォームに基づいて構築するというSplashtopのコミットメントを通じて、学生の学習をサポートできることを嬉しく思います」とMicrosoft Corp.のWindowsマーケティングシニアディレクターCraig Dewarは述べました。「Splashtopは、学生の学習にポジティブな影響を与えることに焦点を当て、いつでもどこでも学べるという教育ビジョンをサポートしています。」
Splashtop Classroom Assistを使用することで、教師は次のことができます:
コントロールを握る
教室の四隅から教える – 学生と個別に、またはクラス全体で交流する
何にでも注釈を付ける
ジェスチャーやスタイラスを使用して、既存のコンテンツやブランク、罫線、グラフの背景に異なる色やサイズのペン、ハイライター、形状、テキストツールを使って描画やハイライトを行います。
スクリーンショットを撮ってギャラリーに保存し、後で使用したり、学生、親、または同僚にメールで送信したりします。
クラスのエンゲージメントを高める
スポットライトとスクリーンシェードツールを使用して注意を集中させる
クラスのワークシートを即座にインポートして共有
セッションをビデオとして記録し、後で再生
デバイスの画面をすべての学生のデバイスにワイヤレスで共有
Cortanaを介して音声コマンドを発行
Windows 10用の新しいSplashtop Classroom Assistアプリは、Windows Storeで入手可能です。Splashtop Classroomは年間￥20,000から始�まります。
Splashtop Classroom Assistが学校と教室をどのように変革できるかをご覧ください: https://www.splashtop.com/classroom
Splashtop Classroomビデオ: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、操作することを可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。SplashtopはMDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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