Splashtopは、リモートPCからライブビデオカムを視聴するためのCamCamを発表しました。
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Splashtop CamCamアプリは終了しました
最新のリモートコンピュータアクセス、画面ミラーリング、画面共有アプリを見るにはこちらをクリック。
PCのウェブカメラをAppleモバイルデバイスへのストリーミングビデオとオーディオフィードに変えて、大切な人やペット、物をチェックする安心感を得ましょう
2011年9月27日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーは、PCウェブカメラからライブオーディオとビデオをストリーミングして、ユーザーが最も重要なものをリモートで見ることができるiPhoneとiPadアプリCamCamを発表しました。
Splashtop CamCamは、iPhoneやiPadユーザーに安心感を提供できる多用途なアプリです。
家を離れているときに子供や他の家族をチェックする
別の部屋から子供の遊びを監視
コンピュータのウェブカメラをライブナニーキャムに変える
ペットが何をしているかを確認
PCのウェブカメラがキャプチャできる大きなイベントを見逃さないでください
旅行中に自宅を見守る
「PCをライブオーディオビデオストリームに変えることは、SplashtopからのiOSデバイス向けのもう一つの素晴らし��いアプリです」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べました。「子供たちがあなたがディナーに出かけたときにパーティーをしているかどうか疑問に思ったことはありますか？CamCamの優れたビデオとオーディオがモバイルデバイスにストリーミングされることで、家で何が起こっているのか正確に見ることができ、夜の外出を安心して楽しむことができます。」
Splashtop CamCamの機能:
高解像度のリアルタイムビデオとオーディオがリモートPCからAppleモバイルデバイスにストリーミングされます
内蔵または外部PCウェブカメラとマイクとの互換性
ピンチズームとパン機能
Splashtop CamCamを設定するための簡単な手順に従ってください：
Splashtop CamCamをiTunes App Storeからダウンロードし、iPhone、iPod touch、iPadにインストール
無料のSplashtop Streamerをダウンロードし、ウェブカメラ付きのPCにインストールします
セキュリティコードを作成し、両方のデバイスに入力します
世界中のどこからでもリモートPCのウェブカメラを通じて接続して表示
CamCamは、すべてのバージョンのWindows 7、Vista、XPと互換性があります。デュアルコアCPUを搭載したコンピュータが最適なパフォーマンスを得るために強く推奨されます。
Splashtop CamCamは、iTunes App Storeから特別なローンチプロモーション価格の$0.99 USD（通常価格$4.99 USDの80％オフ）でダウンロードできます。
Splashtop について
Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーであり、2006年に設立され、どこにいてもデバイスやクラウ�ドを介してコンテンツやアプリケーションに迅速にアクセスできるようにすることを目指しています。Splashtopの主力製品であるSplashtop リモートデスクトップは、Apple App StoreとAndroid Marketでベストセラーとなっており、ユーザーはモバイルデバイスやPCからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyの7000万台以上のPCとモバイルデバイスで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先: