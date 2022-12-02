Splashtopは教師に自由度、協力、教室での移動とインタラクションの容易さを提供します
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FETCで、教室でのモビリティの約束が、受賞歴のある2つのアプリ、Splashtop for BusinessとSplashtop Whiteboardで形を成す
Splashtopは1,200万人以上のユーザーを持つリモートアクセスのトップセラーです
SplashtopがFETCのブース1425に出展します
FETC 2013 — フロリダ州オーランドおよびカリフォルニア州サンノゼ — 2013年1月30日 — Splashtop Inc., は、クロスデバイスコラボレーションとリモートアクセスの世界的リーダーとして、FETCにおいて、ベストセラーのリモートアクセスアプリケーション Splashtop for Business と受賞歴のある Splashtop Whiteboard が、教育機関により高いモビリティとコラボレーションを提供していることを紹介しました。
Splashtop製品のデモは、1月28日から31日までフロリダ州オーランドのオレンジカウンティコンベンションセンターで開催される国の主要なK-12教育技術会議であるFETC 2013のブース1425でご覧いただけます。
「教育の革新は私たちにとって大きな焦点です」と、Splashtop, Inc.のCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「昨年の導入以来、Splashtop for Businessは、教室でモバイル技術を最大限に��活用しようとする教育機関の間で勢いを増しています。さらに、教師たちは教室の四隅から生徒の作業に関与し、監督するためのインタラクティブホワイトボードを愛用しています。」
南カリフォルニアのある学区では、800人以上の教師がiPadとSplashtopのWhiteboardアプリケーションを装備されました。Val Verde Unified School Districtの教師たちは、デスクPCに縛られることなく、iPadを使って教室内を自由に移動しながら、学生と直接交流し、彼らの作業を監視することができます。また、保護者に子供たちの作業のリアルタイムの例を送ることもできます。
Splashtop for Businessを使用すると、教育機関は次のことができます：
シンプル - IT部門や教育者にとって簡単なセットアップで、教師がiPadやタブレットからPCにリモートアクセスできるようにします。
Secure – カスタマイズ可能で強力なグループポリシーにより、承認された者のみがセキュアリモートアクセスを確保できます。
柔軟な– ライセンスと価格モデルは、小規模から大規模なインストールまでスケールします。
Splashtop Whiteboardを使用すると、教師は次のことができます：
自由に動き回る – 教師は教室の前に縛られることなく、自由に生徒の作業を協力し監視できます。
注釈 – ジェスチャーを使用してコンテンツに描画し、異なる色とサイズのペンを使用してハイライトします。画面のスナップショットを撮り、学生や保護者にメールで送信します。
エンゲージ – リッチメディアコンテンツがタブレットで高解像度で再生されます。スクリーンシェードツールを使用して、テキストや画像をゆっくりと表示し、観客の集中を維持します。
リモートで作業 – 他の学校の場所や自宅からタブレットで教室のデスクトップにアクセスし、最大限の利便性と生産性を実現します。
Splashtopの詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。会社のブログをhttps://www.splashtop.com/blog、Facebookでhttps://www.facebook.com/Splashtop、Twitterで@Splashtopをフォローしてください。
価格と提供状況
Splashtop for Businessは、www.splashtop.com/business#pricing-tabでSplashtopのウェブサイトで購入可能です。特別な教育価格はリクエストに応じて提供されます。
Splashtop Whiteboard for iPadは、Apple App Storeで19.99ドルで購入できます。Splashtop Whiteboard for Android、Nook、Kindle Fireは$9.99でダウンロード可能です。Visit www.splashtop.com/whiteboard to 詳細はこちら about Splashtop Whiteboard.
サポートリソース
Splashtopホーム: www.splashtop.com
Splashtop for Business: https://www.splashtop.com/businessSplashtop Whiteboard: www.splashtop.com/whiteboardSplashtop Streamerをダウンロード: https://www.splashtop.com/streamer
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。現在、1,200万人以上のユーザーがSplashtop リモートデスクトップの便利さを楽しんでおり、これはApple App StoreのオールタイムベストセラーiPadアプリトップ25に選ばれています。Splashtopは、iOS、Android、RIM、Windows、MACユーザーに、いつでもどこでもデスクトップ、アプリ、データへのリモートアクセスを提供する優れたパフォーマンスと使いやすさを提供します。
BYOD/CYODトレンドを活用して、Splashtop for Businessは、企業のITポリシーに完全に準拠し、数分でワークフォースをモバイル化するために設計された安全で高性能なリモートデスクトップソリューションです。これは、コンピュータやクラウド全体でのアプリケーションとデータのリモートアクセスを監視、管理、アクティベート/ディアクティベート、監査するための集中管理コンソールを提供します。多くの組織が、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPパフォーマンスの課題に対処し、既存のVDI（仮想デスクトップインフラストラクチャ）をモバイル知識労働者にスケールアップし加速するために、Splashtop for Businessを採用しています。」Splashtopはまた、モバイルデバイス管理（MDM）ベンダー、システムインテグレーター、セキュリティネットワーキングベンダー、サービスプロバイダーと提携し、企業向けに柔軟なSaaSおよびオンプレミスソリューションを提供しています。
Splashtop Whiteboardは、教師と学生がiPad、Androidタブレット、B&N NOOK、Amazon Kindle Fireを�モバイルインタラクティブホワイトボードに変えることを可能にし、従来のIWBのコストの一部で実現します。教師は、教室を歩き回りながら、Flashを含む多くの形式でカリキュラムやコンテンツをコラボレーション、注釈付け、共有できます。Anywhere Access Packは、Splashtop 2のアドオンで、ユーザーが3G/4G、インターネット、ファイアウォールを介してコンピュータにシームレスにアクセスできるようにし、Splashtop Bridging Cloud™、米国、ヨーロッパ、アジアにまたがるグローバルリレーサーバーインフラストラクチャを使用します。Splashtop Bridging Cloudは、クラス最高のセキュリティ、信頼性、グローバルパフォーマンスを提供します。
Storm Ventures、DFJ、NEA、SAP Venturesからの投資を受けたSplashtopは、モビリティとクラウドコンピューティングの波をリードしています。ユーザーをあらゆるデバイス上のアプリ、データ、サービスに橋渡しすることで、生産性とコラボレーションを向上させています。Splashtopの詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
すべてのブランド名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
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