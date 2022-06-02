Splashtop、Alexander Draaijerをヨーロッパ、中東、アフリカのゼネラルマネージャーに任命
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Splashtopが急速なグローバル展開を継続
SAN JOSE, Calif., March 30, 2020 – Splashtop Inc.は、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、Alexander DraaijerをEMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）のゼネラルマネージャーに任命しました。
Splashtop欧州中東アフリカ担当ジェネラルマネージャー、Alexander Draaijer
Splashtopは、新しい市場への投資を加速し、世界中にオフィスを増やしています。これは、Splashtopのリモートアクセス製品に対する世界的な需要が増加しているためです。
シリコンバレーの本社とアジア太平洋地域のオフィスに加えて、Splashtopは現在、オランダに地域本部を設立し、Alexander Draaijerの指導の下でヨーロッパでの存在感を構築しています。
この拡張により、Splashtopは多言語の人材に投資し、ヨーロッパ全域の組織を母国語でサポートできるようになります。
「アレクサンダーはEMEAの業務を実施および管理し、販売活動を増やし、新しい市��場機会を特定し、EMEAでのビジネスに新しいダイナミクスをもたらすために必要な行動を定義します。彼が私たちのチームに加わることを非常に嬉しく思っており、Splashtopでの素晴らしい統合と成功を祈っています。」
– Splashtop CEO、Mark Lee
Alexander Draaijerは、数百万ドル規模のSAASオペレーションとグローバルセールスチャネルを迅速に構築する実績を持つ優れたシニアエグゼクティブです。Alexanderは、キャリアの大部分を米国のベンチャー支援企業で過ごし、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域のオペレーションを立ち上げから公開または買収されるまで管理してきました。
「Splashtopに参加するのはエキサイティングな時期です。Splashtopは素晴らしい製品群を持ち、驚異的な成長段階にあります。今年は、EMEAで新製品やサービスを展開する際に、グローバルな存在感をさらに強化し、顧客をより良くサポートするための重要な年となるでしょう。ヨーロッパやその先での大きな飛躍をチームと共に実現することを楽しみにしています。」
– Alexander Draaijer, Splashtop IncのEMEA担当GM
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、最高の価値と最高クラスのリモートコンピュータアクセスおよびコラボレーションソリューションを提供しています。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がどのデバイスからでもどこからでもアプリやデータにアクセスできるようにします。
Splashtopのリモートサポートサービスは、ITとMSPがコンピュータ、モバイル、産業機器、モノのインターネット（IoT）をサポートすることを可能にします。Splashtopのオンデマン��ドサポートソリューションは、サポートおよびヘルプデスクチームがコンピュータだけでなくiOSおよびAndroidデバイスにもリモートアクセスしてサポートを提供することを可能にします。
Mirroring360やClassroomを含むSplashtopのコラボレーションサービスは、デバイス間での効果的な画面共有、1対多を可能にします。2,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。詳細はこちら at https://www.splashtop.com.