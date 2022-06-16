Splashtop Enterpriseが包括的なリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供
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柔軟なライセンスモデルにより、企業や教育機関はセキュアリモートアクセスとリモートサポートソフトウェアの組み合わせを選択することができます。
カリフォルニア州サンノゼ、2020年11月5日（木） - Splashtop Inc.は、リモートアクセスとリモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、ITスタッフ、ヘルプデスク、エンドユーザーのリモートアクセスニーズを満たす包括的なリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションであるSplashtop Enterpriseと、教育機関向けのSplashtop Enterprise for Remote Labsを発表しました。
「パンデミックの開始以来、リモートアクセスの需要は大幅に増加しており、組織がリモートアクセスソリューションをどのように使用するかの柔軟性の必要性も増しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Splashtop Enterpriseは、在宅勤務とITおよびヘルプデスクのリモートサポートツールの独自の組み合わせを選択できる単一の高性能ソリューションの必要性から生まれました。Splashtop Enterprise for Remote Labsには、スケジューリング機能を備えたリモートコンピュータラボアクセスツールも含まれています。」
Splashtop Enterpriseは、複数のリモートアクセスニーズを持つ組織向けに設計された安全で柔軟で機能豊富なソリューションです。例えば、Splashtop Enterpriseを使用すると：
あらゆる業界や職種の従業員が、高性能なリモートアクセスを利用して自宅で生産的に働くことができます。
IT部門は、ユーザーのコンピュータやモバイルデバイスにリモートサポートを提供できます。
ヘルプデスクスタッフは、ユーザーがどこにいてもオンデマンドでリモートサポートを提供できます。
さらに、Splashtop Enterprise for Remote Labsを使用すると、教育機関は次のことができます。
学生や講師がキャンパス内のコンピュータラボのワークステーションやソフトウェアにリモートでアクセスできるようにします。
ITスタッフがリモートコンピュータラボのアクセスをスケジュールし、キャンパス内外のユーザーにリモート技術サポートを提供できるようにします。
Splashtop Enterpriseの利点
Splashtop Enterpriseを使用すると、組織や教育機関は、簡単に設定および拡張できる高性能で安全なソリューションを手に入れ、複数のリモートアクセスニーズに対応できます。Splashtop Enterpriseの利点には以下が含まれます：
従業員は職場にあるWindows、Mac、Linuxコンピュータにアクセスし、物理的なコンピュータの前に座っているかのようにアプリケーションやデータを使用できます。
ITチームは、集中管理コンソールを使用してすべてのユーザー、コンピュータ、デバイスを管理し、リモートエンドポイント管理機能を提供して効果的な内部サポートを行うことができます。
オンデマンドのクイックサポート機能により、ITチームは従業員のコンピュータやモバイルデバイスにヘルプデスクサポートを提供できます。組織はこの機能をチケットシステムやPSAシステムと統合し、既存のITSMフレームワークやプロセスに組み込むこともできます。
Splashtop Enterpriseアカウントは、集中認証とセキュリティの向上のためにシングルサインオンのIDプロバイダーと統合できます。
グループ化、詳細なアクセス許可、スケジューリングなどの機能により、ITは大規模な従業員チームや学生グループを簡単に管理できます。
柔軟なライセンスオプションにより、組織は任意の数の名前付きエンドユーザーライセンスと同時技術者ライセンスを選択できます。
Splashtop Enterprise for Remote Labsを使用すると、教育機関は同時学生ライセンスを選択し、学生と教職員がラボコンピュータにアクセスするための時間枠をスケジュールできます。
利用可能性
Splashtop EnterpriseとSplashtop Enterprise for Remote Labsを現在ご利用いただけます。企業および教育機関向けの詳細確認やお問い合わせはこちら：
Splashtopについて
Splashtopは、プロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスクに高価値で最高クラスのリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供します。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、およびその他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。3000万人以上のユーザー、20万以上の企業、複数の政府機関が世界中でSplashtop製品を利用しています。