SplashtopはAdobe Creative Cloud Video Applicationsへのリモートアクセスを可能にします
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Splashtopは、Adobe Creative Cloudのビデオおよびオーディオ製品のユーザーに、高性能なリモートアクセスを提供し、自宅からの作業を可能にします。
カリフォルニア州サンノゼ、2020年7月30日 – Splashtop Inc.は、リモートアクセスとリモートサポートソリューションのリーダーとして、Adobe® Exchange Developerコミュニティのメンバーになったことを発表しました。同社は、ユーザーがどのデバイスからでもAdobe Creative Cloud®デスクトップアプリケーションに即座にリアルタイムでリモートアクセスできるソリューションを提供し、強力なコンピュータや高度なデジタルビデオおよびオーディオソフトウェアを使用するためにオフィスに行く必要がなくなります。
Adobeユーザー向けの優れたリモートアクセス体験
「メディア、エンターテインメント、建築、その他の業界のクリエイティブは、Adobeのビデオおよびオーディオ製品への高性能なリモートアクセスを望んでいます。「しかし、すべての家庭に強力なコンピュータセットアップを持つことは現実的ではなく、遅延のあるリモート接続は生産性を損ないます」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Adobeとのコラボレーションを通じて、Splashtopリモートアクセスソフトウェアを使用することで、ユーザーが高��性能コンピュータとCreative Cloudビデオアプリをリアルタイムでリモート利用できるようにしています。」
Splashtopを使用すると、ユーザーは高性能なリモートセッションを取得でき、UltraHD/4Kでも低遅延でストリーミングできます。Splashtopは、Intel、NVIDIA、AMDの最新のハードウェアアクセラレーションを活用するためにエンコードおよびデコードエンジンを最適化することで、優れたパフォーマンスを提供します。これにより、Splashtopはリモートアクセスパフォーマンスを次のレベルに引き上げ、CPU使用率を50%以上削減しました。これにより、Adobe Premiere Pro®、After Effects®、文字Animator、Adobe Audition®などのアプリケーションに利用可能な処理能力が増えます。ユーザーは、WindowsおよびMacのワークステーション上のこれらのアプリケーションに、どのコンピュータやモバイルデバイスからでもアクセスできます。Splashtopはまた、マルチモニターサポートを提供し、ユーザーが複数のモニターにリモートで接続してストリーミングすることを可能にします。ユーザーは、リモートコンピュータの前に座っているかのように、ビデオをリモートで編集したり、VFXを作成したり、3Dデザインを描いたり、アニメーションを制作したり、ゲームを開発したり、ファイルをレンダリングしたり、さらに多くのことができます。
Splashtopはクラウドおよびオンプレミスの設定を提供し、さまざまなレベルのセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たします。多要素認証、デバイス認証、TLS/SSL暗号化が組み込まれており、セキュアリモートアクセスを実現します。また、ADFS、Azure AD、JumpCloud、Okta、OneLogin、Workspace ONE、TrustLoginとの統合によるシングルサインオン（SSO）機能も利用可能で、ITチームとユーザーのパスワード管理を改善し、簡素化します。
「パンデミックの始まり以来、私たちの顧客は、自宅からWindowsやMacのワークステーションでAdobeのビデオやオーディオアプリケーションにアクセスする方法を求めています」と、Adobe Videoのパートナー関係責任者であるSue Skidmoreは述べています。「Splashtopを使用すると、Adobeの顧客は個人のコンピュータ、Android、iOS、Chromebookデバイスを安全に使用して、生産的にオフィスから離れて作業できます。Splashtopにはオンプレミスでの設定オプションもあり、一部の顧客はそれを好みます。」
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クラウドとオンプレミスのリモートアクセスソリューション
Splashtop Business Access は、個人、チーム、組織に最適な価値のリモートアクセスソリューションを提供します。ユーザーは、どのコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスからでも、Windows、Mac、Linuxのコンピュータを即座にリモートコントロールできます。マルチモニターサポート、ファイル転送、リモート印刷、チャットなど、セッション中の機能が豊富に提供されます。SSO/Active Directory 統合は企業向けに利用可能です。月額￥990から始まり、ボリュームディスカウントも利用可能です。
Splashtop リモートアクセスの無料トライアルが利用可能です。
企業向けまたはオンプレミスのリモートアクセスソリューションについてSplashtopにお問い合わせください。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Incは、ビジネスプロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、および他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。世界中で3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。