Splashtop、CrowdStrike Falcon プラットフォームとの統合を発表
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
カリフォルニア州クパチーノ – 2026年2月25日 – Splashtop®は本日、CrowdStrike Falcon®プラットフォームとの統合を発表しました。この統合は、Windows環境におけるエンドポイントセキュリティオペレーションの効率化を支援します。Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) を通じて、組織はFalconセンサーのポリシー駆動型設定をサポートし、運用の可視性を獲得できます。一方、CrowdStrikeはAIネイティブのエンドポイント検出、調査、およびレスポンスを提供します。
Splashtopは、センサーのインストール状況や保護状態を含むハイレベルなエンドポイントステータス情報を表示し、詳細な調査や修正が必要な場合にCrowdStrike Falconコンソールに直接移行する機能を提供します。
この統合はプラットフォーム間の明確な境界を維持します。CrowdStrikeは、エンドポイントセキュリティ、脅威インテリジェンス、およびFalconプラットフォーム内での対応機能を提供し、Splashtopは、必要なアクションを取るためのエンドポイント展開、可視性、およびセキュアリモートアクセスのためのオペレーシ�ョナルレイヤーを提供します。
「エンドポイント環境がますます分散化する中で、顧客はIT運用とセキュリティチーム間のより良い連携を求めています」とMark Lee、Splashtopの最高経営責任者は述べました。「CrowdStrike Falconプラットフォームとの統合により、既存のセキュリティ調査や対応のワークフローを維持しながら、エンドポイント操作を簡素化します。」
統合は今日利用可能です。SplashtopのCrowdStrikeとの統合されたエンドポイント管理について詳しく知りたい方は、www.splashtop.com/blog/unified-platform-for-modern-itをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、世界中で高評価を得ているリモートワーク、リモートサポート、管理ソリューションの提供者であり、どこからでも働ける世界でセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先とするSplashtopの技術は、簡単に設定、使用、および管理が可能で、中小企業から大企業まで、進化したセキュリティ機能、高速スループット、幅広いデバイスサポート、24/5カスタマーサポートを提供します。3000万人以上のユーザーに選ばれる親しみやすいソリューション、Splashtopは、ユーザーが非常に柔軟なプランで自分のペースで成長し、規模を拡大できるパートナーです。SplashtopはメンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加し、現代のIT環境での進化する課題に対処するためにMicrosoftと協力しています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedInでフォローして詳細を学びましょう。