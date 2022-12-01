Linux Foundation、台湾オペレーションのディレクターを任命
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台湾を拠点とするAlex Luは、次世代コンピューティングのプラットフォームを進化させるために、消費者デバイスメーカーとLinux開発者を結びつけます
サンフランシスコ — 2010年5月11日 — Linuxの成長を加速することを目的とした非営利団体であるLinux Foundation (LF)は、本日、台湾オペレーションの新しいディレクターとしてAlex Luを任命したことを発表しました。Luは、台湾の消費者デバイスメーカーとの経験を活かし、MeeGoのような戦略的モバイルイニシアチブの協力を進めます。
「台湾の人々と企業がいなければ、世界的なモバイルコンピューティングの普及は起こらなかったでしょう」とLinux Foundationのエグゼクティブディレクター、Jim Zemlinは述べています。「新たな競争圧力と市場機会の拡大により、台湾企業はLinuxをさらに採用するようになっており、台湾でLinuxのコラボレーションを促進するのに最も適しているのはAlex Luです。」
AndroidやMeeGoのようなイニシアチブにより、アナリストの推定では、Linuxはモバイルコンピューティングの最も急成長しているプラットフォームであり、電話、ラップトップ、MID、インフォテインメントデバイスなどで使用されています。特に台湾は、モバイルおよび組み込み開発のホットベッドであり、今日ではLinux開発コミュニティやMeeGoのようなイニシアチブに参加する企業が増えています。Luの仕事は、PCおよびモバイルおよび組み込みコンピューティングでLinuxを進化させるための努力を集中させるのに役立ちます。
「台湾は小さな島かもしれませんが、コンピュータと電子機器の製造においては世界的な影響力を持っています」とThe Linux Foundationの台湾オペレーションディレクター、Alex Luは述べました。「Linux開発コミュニティと台湾企業の間で技術的専門知識とマーケティング力を共有する大きな機会があります。これらの重要な利害関係者を結びつけてLinuxを進化させるのを楽しみにしています。」
Luのキャリアには、Applied Materialsでの8年間の勤務経験と、ベイエリアとアジアのハイテク専門知識を結集することを目的とした非営利団体であるMonte Jade Science and Technology Associationの財務担当副社長としての役職が含まれます。LuはDeviceVMの共同創業者でもあり、事業開発担当上級副社長として、主要なOEM（Acer、ASUS、Lenovo、LG、Sonyなど）との世界規模の契約を引き続き締結し、Linuxを数千万台規模のネットブック、ノートブック、デスクトップへと広めています。Luは、台湾のTunghai Universityで化学工学の学士号を取得し、Drexel UniversityでMBAを取得しました。
Linux Foundationについて
Linux Foundationは、Linuxの成長を促進することを目的とした非営利コンソーシアムです。2007年に設立されたLinux Foundationは、Linuxの創設者であるLinus Torvaldsの活動を支援し、世界中の主要なLinuxおよびオープンソース企業や開発者によって支えられています。Linux Foundationは、LinuxConやLinux.comを含む独自のイベントやオンラインコラボレー��ションを提供することで、Linuxを促進、保護、標準化しています。詳細については、Foundationのウェブサイトをご覧ください。
商標：Linux FoundationおよびLinux Standard Baseは、Linux Foundationの商標です。LinuxはLinus Torvaldsの商標です。サードパーティのマークとブランドは、それぞれの所有者の財産です。
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