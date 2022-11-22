#1 リモートデスクトップリーダー Splashtop がカスタマイズ可能なショートカットとゲームパッド�を導入 – キーボードショートカット、マウスコントロール、バーチャルジョイスティックを作成する機能で、お気に入りのアプリを最適化。
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組み込みのリモートアプリプロファイルには、Microsoft Office、メディアプレーヤー、ブラウザ、ゲームが含まれています。他のサポートも簡単に拡張可能
ゲームと仕事のプロファイルが組み込まれ、作業と遊びの容易さとスピードが拡大
Macworld First Lookとして紹介されました
Macworldのブース758でプレビュー中
新しいCS&Gアドオン付きのSplashtop 2をこちらからダウンロード
MACWORLD—サンフランシスコおよびカリフォルニア州サンノゼ—2013年1月31日— Splashtop Inc., は、クロスデバイスコラボレーションとリモートアクセスの世界的リーダーであり、Splashtop 2アプリのiPadおよびAndroidデバイス向けのConfigurable Shortcuts & Gamepadアドオンを発表しました。Splashtop 2のビジネスおよび個人ユーザーは、キーボードショートカット、仮想ジョイスティック、マウスコントロールを作成して、MacやPCでのリモートアクセスをより迅速かつシームレスにカスタマイズできます。この新しいアドオンは、MacWorldのブース758で展示されているSplashtop 2の一部であり、Splashtop 2の顧客はiTunesからダウンロードできます。
最近の Splashtop ユーザーの調査によると、人々は主にオフィスアプリケーション、ブラウザ、ゲーム、メディアアプリを含む幅広いアプリにリモートアクセスするために Splashtop を使用しています。これを念頭に置いて、Splashtop は Configurable Shortcuts & Gamepad アドオンを作成し、モバイルデバイスでアプリをより良く、より簡単に制御および使用する方法を提供しました。
「すでに1,200万人以上がSplashtop 2とSplashtop for Businessの優れたリモートアクセスパフォーマンスを評価しています」とSplashtop, Inc.の社長兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「Configurable Shortcuts & Gamepadアドオンにより、どのデバイスでもどこでも接続を可能にするだけでなく、ユーザーが好きなアプリ、エンターテインメント、データへのアクセスと対話方法をカスタマイズできるようにし、さらに便利さを創出しています。」
プロフェッショナルワーカー、学生、教師、そして基本的に外出中の誰もが、Configurable Shortcuts & Gamepadが、最も頻繁に使用される機能へのオンスクリーン仮想ショートカットを作成する能力と、作業をさらに迅速にするための仮想マウスコントロールを可能にすることを評価します。Microsoft Office、Media Player、QuickTime Player、ブラウザ、Mac OS Xなどの人気アプリのプロファイルが組み込まれています。
主な機能
ゲームパッド用のボタンを備えたカスタマイズされた仮想ジョイスティックを作成する能力
よく使うアプリのためのカスタマイズ可能なキーボードショートカットとマウスコントロール
Microsoft Office（PowerPointスライドショーを含む）、Media Player、QuickTime Player、ブラウザ、Mac OS X、Windows 8用の組み込みの生産性プロファイル
Diablo III、Pro Evolution Soccer 2012のための内蔵ゲームプロファイル、さらに多くが近日登場予定
価格と提供状況
Splashtop 2のための設定可能なショートカット＆ゲームパッドアドオンは、$0.99/月または$9.99/年のサブスクリプションで利用可能で、iPadおよびAndroidデバイス用のSplashtop 2アプリ内で購入できます。
Splashtopの詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。会社のブログをhttps://www.splashtop.com/blog、Facebookでhttps://www.facebook.com/Splashtop、Twitterで@Splashtopをフォローしてください。
サポートリソース
Splashtopホーム: www.splashtop.com Splashtop 2: www.splashtop.com/splashtop2Splashtop for Business: https://www.splashtop.com/businessSplashtop Whiteboard: www.splashtop.com/whiteboardSplashtop Streamerをダウンロード: https://www.splashtop.com/streamer
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。現在、1,200万人以上のユーザーがSplashtop リモートデスクトップの便利さを楽しんでおり、これはApple App Storeのオー�ルタイムベストセラーiPadアプリトップ25に選ばれています。Splashtopは、iOS、Android、RIM、Windows、MACユーザーに、いつでもどこでもデスクトップ、アプリ、データへのリモートアクセスを提供する優れたパフォーマンスと使いやすさを提供します。
BYOD/CYODのトレンドを活用して、Splashtop for Businessは、会社のITポリシーに完全に準拠し、数分で労働力を動員するために設計されたセキュアで高性能なリモートデスクトップソリューションです。これは、コンピュータやクラウド全体でのアプリケーションとデータのリモートアクセスを監視、管理、アクティブ化/非アクティブ化、監査するためのオンプレミスの集中管理コンソールを提供します。多くの組織が、モバイルVPNの互換性の問題やWAN上のRDPのパフォーマンスの課題に対処し、既存のVDI（仮想デスクトップインフラストラクチャ）をモバイル知識労働力にスケールアップし加速するためのより迅速でコスト効果の高い方法としてSplashtop for Businessを採用しています。Splashtopはまた、モバイルデバイス管理（MDM）ベンダー、システムインテグレーター、セキュリティネットワーキングベンダー、サービスプロバイダーと提携して、企業向けに柔軟なSaaSおよびオンプレミスソリューションを提供しています。
Splashtop Whiteboardは、教師と学生がiPad、Androidタブレット、B&N NOOK、Amazon Kindle Fireをモバイルインタラクティブホワイトボードに変えることを可能にし、従来のIWBのコストの一部で実現します。教師は、教室を歩き回りながら、Flashを含む多くの形式でカリキュラムやコンテンツをコラボレーション、注釈付け、共有できます。Anywhere Access Packは、Splashtop 2のアドオンで、ユーザーが3G/4G、インターネット、ファイアウォールを介してコンピュータにシームレスにアクセスできるようにするもので、米国、ヨーロッパ、アジアにまたがるグローバルリレーサーバーインフラストラクチャであるSplashtop Bridging Cloud(tm)を使用しています。Splashtop Bridging Cloudは、クラス最高のセキュリティ、信頼性、グローバルパフォーマンスを提供します。
Storm Ventures、DFJ、NEA、SAP Venturesからの投資を受けているSplashtopは、モビリティとクラウドコンピューティングの波をリードしており、ユーザーをあらゆるデバイス上のアプリ、データ、サービスに橋渡しすることで、生産性とコラボレーションを向上させています。Splashtopの詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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タグ: Splashtop、クロスデバイスコラボレーション、iPad、iPhone、Android、タブレット、スマートフォン、モバイル、クラウド、リモートデスクトップ、（該当する場合に追加）
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