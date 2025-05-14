メインコンテンツへスキップ
Discovering the advantages of joining Splashtop's Partner Connect program

Splashtop PartnerConnect - サインアップ

私たちはパートナーと協力して優れたリモートソリューションを提供しています

Splashtopの付加価値再販業者（VARs）とディストリビューションのパートナーコミュニティは、チャネルチームと密接に連携し、業界をリードするリモートワークフォースソリューションを提供し、お客様のニーズと要件を満たし、超えることを目指しています。

パートナーリストに参加する準備ができたら、このフォームに記入してSplashtopの担当者と連絡を取ってください。

Splashtopパートナーになることの利点

  • Splashtop 販売代理店パートナー

    最大25%の前払い割引、専用のプリセールスサポート、販売および技術トレーニング、個別のマーケティングツールなどをお楽しみください。

  • Splashtop 統合パートナー

    あなたのサービス、ソフトウェア、ハードウェアソリューションに、実績のあるリモートアクセスとワイヤレス画面ミラーリング技術を組み込みます。

  • Splashtop 共同マーケティングパートナー

    私たちはパートナーを共同マーケティング活動でサポートし、お客様に協力的なソリューションを提供します。

