Splashtop PartnerConnect - サインアップ
私たちはパートナーと協力して優れたリモートソリューションを提供しています
Splashtopの付加価値再販業者（VARs）とディストリビューションのパートナーコミュニティは、チャネルチームと密接に連携し、業界をリードするリモートワークフォースソリューションを提供し、お客様のニーズと要件を満たし、超えることを目指しています。
パートナーリストに参加する準備ができたら、このフォームに記入してSplashtopの担当者と連絡を取ってください。
Splashtopパートナーになることの利点
Splashtop 販売代理店パートナー
最大25%の前払い割引、専用のプリセールスサポート、販売および技術トレーニング、個別のマーケティングツールなどをお楽しみください。
Splashtop 統合パートナー
あなたのサービス、ソフトウェア、ハードウェアソリューションに、実績のあるリモートアクセスとワイヤレス画面ミラーリング技術を組み込みます。
Splashtop 共同マーケティングパートナー
私たちはパートナーを共同マーケティング活動でサポートし、お客様に協力的なソリューションを提供します。