何千もの企業が、TeamViewer から Splashtop に切り替えました。Splashtopは、現在利用可能な中で最も信頼性が高く、安全で、高性能なリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションです。
TeamViewersの価格設定にうんざりしていませんか？Splashtopなら最大50％の割引を保証し、低価格をそのまま固定できます！TeamViewerの価格比較を見る
Splashtopは、TeamViewerと 同じ主な機能 （ファイル転送、リモート印刷、マルチモニターのサポートなど）を備えています。
Splashtopは世界中で3,000万人以上のユーザーに使用されています
TeamViewerから簡単に移行
SplashtopがTeamViewerの最良の代替手段である理由をご覧ください
TeamViewerプレミアム
開始価格(年間)
同時ユーザーあたり¥67,200 (300 台のコンピューターの場合)
同時ユーザーあたりの¥138,000
2 人の同時ユーザー
¥134,400
2,169.60ドル
3 人の同時ユーザー
¥201,600
2,984.40ドル
iOSとAndroidをサポート
¥40,000アドオン
Splashtop Remote Support と TeamViewer シングルユーザー ビジネス プランを比較します。
TeamViewer の米ドルとユーロの価格 TeamViewer の米国およびユーロの通貨 Web サイト、2020 年 7 月。TeamViewerの価格は国によって異なる場合があります。
幸せなお客様から
私は IT に 20 年間携わっていますが、良い製品を見つけるとわかります。サポートの観点からは、これ以上のツールを求めることはできませんでした。私は入ってそれをやり遂げます。[Splashtop] は素晴らしく、非常に信頼性があります。TeamViewer を使用した後、このプログラムは靴下を脱ぎます。TeamViewerとは異なり、すべての人にとってすべてになろうとするわけではなく、うまくいきます。価格もリーズナブルで、TeamViewerは私の長男を含むすべてを望んでいます。私はこの製品が大好きで、業界の知り合いに勧めました。
Stuart Livingstone - NuWave Backup
すでに TeamViewer ライセンスをお持ちですか?
Splashtopに切り替えると、50%の節約が保証されます。現在のサブスクリプションの有効期限が切れるまで待つ必要はありません。お問い合わせいただければ、追加料金なしで Splashtop を早期に開始できるようお手伝いします。