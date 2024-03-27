メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
User deciding to go with Splashtop instead of Teamviewer

TeamViewerプレミアムプランとSplashtop Remote Support

ITおよびヘルプデスクに最適なTeamViewerの代替品

無料トライアル今すぐ購入

SplashtopはTeamViewerと同じ優れた機能を備えながら、価格は手頃です

何千もの企業が、TeamViewer から Splashtop に切り替えました。Splashtopは、現在利用可能な中で最も信頼性が高く、安全で、高性能なリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションです。

  • TeamViewersの価格設定にうんざりしていませんか？Splashtopなら最大50％の割引を保証し、低価格をそのまま固定できます！TeamViewerの価格比較を見る

  • Splashtopは、TeamViewerと 同じ主な機能 （ファイル転送、リモート印刷、マルチモニターのサポートなど）を備えています。

  • Splashtopは世界中で3,000万人以上のユーザーに使用されています

  • TeamViewerから簡単に移行

SplashtopがTeamViewerの最良の代替手段である理由をご覧ください

Splashtop Remote Support

TeamViewerプレミアム

開始価格(年間)

同時ユーザーあたり¥67,200 (300 台のコンピューターの場合)

同時ユーザーあたりの¥138,000

2 人の同時ユーザー

¥134,400

2,169.60ドル

3 人の同時ユーザー

¥201,600

2,984.40ドル

iOSとAndroidをサポート

¥40,000アドオン

Splashtop Remote Support と TeamViewer シングルユーザー ビジネス プランを比較します

TeamViewer の米ドルとユーロの価格 TeamViewer の米国およびユーロの通貨 Web サイト、2020 年 7 月。TeamViewerの価格は国によって異なる場合があります。

今すぐ無料トライアルを始めるか、今すぐ購入してください

無料トライアル今すぐ購入

幸せなお客様から

私は IT に 20 年間携わっていますが、良い製品を見つけるとわかります。サポートの観点からは、これ以上のツールを求めることはできませんでした。私は入ってそれをやり遂げます。[Splashtop] は素晴らしく、非常に信頼性があります。TeamViewer を使用した後、このプログラムは靴下を脱ぎます。TeamViewerとは異なり、すべての人にとってすべてになろうとするわけではなく、うまくいきます。価格もリーズナブルで、TeamViewerは私の長男を含むすべてを望んでいます。私はこの製品が大好きで、業界の知り合いに勧めました。

Stuart Livingstone - NuWave Backup

MSP IT professional benefiting from Splashtop Remote Support Premium

MSPはSplashtopを使用することでメリットがあります

Midwest PROTECH が TeamViewer ではなく Splashtop を選んだ理由

詳細情報
User registering for Splashtop whilst having a Teamviewer license

すでに TeamViewer ライセンスをお持ちですか?

Splashtopに切り替えると、50%の節約が保証されます。現在のサブスクリプションの有効期限が切れるまで待つ必要はありません。お問い合わせいただければ、追加料金なしで Splashtop を早期に開始できるようお手伝いします。

お問い合わせ

今すぐ無料トライアルを始めましょう

無料トライアルTeamViewerの代替
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。