年の初めに、Splashtopのリーダーシップチームは、アジアのチームとの年次会議のために中国、台北、日本に飛びました。
彼らが去ったのは、新しい中国の年の始まりとネズミ年の祝賀の時期でした。
数週間後、コロナウイルスの発生により、Splashtopやアジアの多くの企業がオフィスを閉鎖することになるとは誰も想像していませんでした。
SplashtopのCEOであるMark Leeは、「準備を怠ることは、失敗の準備をしていることと同じだ」と強く信じています。
Markのリーダーシップの下、Splashtopは迅速に予防措置を講じ、スタッフを保護し、ビジネスを継続しました。
中国、台北、日本では、全従業員に在宅勤務を依頼しました
すべてのオフィスの国際的な企業旅行計画をすべてキャンセルしました
米国とEUでは、免疫系が弱いすべての従業員にすぐに在宅勤務を開始するよう求めました。免疫系が脆弱でない人々は、病気の人や病気の近くにいる場合、WFHを奨励されました。
PTOの書類作業を保留にして、WFHが必要な従業員がすぐにフォームを記入せずにできるようにしました。
オープンデザインのオフィスでは、会議を減らし、手指消毒剤を配布し、空気清浄機を設置しました
手を洗う必要性を頻繁に伝え、すべての従業員に最近の進展を知らせました
「私たちは、発生が今後の暖かい月に収束するという前提でこれらの措置を講じました。発生が悪化した場合には、会社全体が完全にリモートに移行できるインフラを整えています。」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。
Splashtopソフトウェアはどのように機能し、なぜSplashtopを介したリモートアクセスがVPNよりも優れているのでしょうか？
多くの企業が在宅勤務にVPNを使用していますが、多くの企業はVPNをサポートするには財政的または技術的に十分ではありません。VPNはかなりのIT時間と注意を必要とし、設定と維持に非常に高価です。Splashtopはコスト効果が高いだけでなく、設定が簡単で、安全で信頼性があります。
Splashtopリモートアクセスソフトウェアを使用することで、すべての従業員は、モバイルフォン、タブレット、個人用コンピュータなど、インターネットに接続された他のデバイスから仕事用コンピュータにアクセスすることで、効率的に在宅勤務が可能になります。
"私はSplashtop Business リモートアクセスのサブスクリプションを持っており、オフィスネットワークにStreamerをインストールしたノートブックを設定しています。 私はSplashtopを使用して、自宅のコンピュータやモバイルデバイスからオフィス��のノートブックにアクセスし、オフィスネットワーク上のリソースにアクセスしています。
Splashtopソフトウェアを使って在宅勤務をするのは、コンピュータを家に持ち帰るよりも良いです。なぜなら、多くのリソースがオフィスネットワークに存在し、一部はオフィスネットワークからのアクセスに限定されているからです。自宅のネットワークを介して直接接続するよりも安全です。
コンピュータを紛失したり、誰かが私のネットワークにハッキングしたらどうしよう？Splashtop リモートアクセスソフトウェアは、オフィスのファイルサーバーから任意のファイルを迅速かつ安全に取得できるように、追加の保護層を提供します。」– Alex Wu, Asia Manager
在宅勤務は完璧な計画ではありません
SplashtopがアジアでWFHイニシアチブを最初に開始したとき、リモートソフトウェアにアクセスできたのは幸運でした。
ロジスティクスは大きな課題でした。私たちは急速に拡大しており、それは顧客対応の役割に新しい従業員がいることを意味します。
すべての人が訓練を受け、十分なサポートを受け、タスクを認識していることを保証することは克服すべき難しい課題ですが、私たちはコミュニケーションを取り、プロセスを絶えず更新することでそこに到達しています。
私たちが直面した最大の課題は、アドホックな会議を持てないことでした。これは私たちのような急成長中のスタートアップにとって重要な要素です。これらのアドホックミーティングは、オフィスで働くことの最も重要な利点の一つを表しています。
企業オフィスでは、従業員が同僚に連絡する必要がある場合、その同僚のデスクに行くことで迅速に連絡を取ることができます。また、複数の同僚からの入力が必要な場合、グループミーティングを迅速に設定することができます。
従業員が在宅勤務をしているとき、アドホックミーティングを設定するのは非常に難しく、働いている人が同時にオンラインでない場合、通常の2倍の時間がかかります。この単純な障害のために、アジアのオフィスでの生産性が100%から70%に低下したと考えています。
生産性を向上させるための在宅勤務プロセス
生産性を向上させるために、在宅勤務の従業員をより生産的にするためのツールセットを追加しました。
アジアでは、従業員がWeChatを�使用してリアルタイムでより良くコラボレーションできるよう奨励しています。
他のオフィスでは、Microsoft Teamsの使用を促進しています。この取り組みは成果を上げているようで、生産性は80％に向上しました。
しかし、改善はWFHに慣れてきたことによるものかもしれません。もしSplashtopがリモートワークのトレーニングを提供していたら、生産性はもっと高かったかもしれませんね？
「オフィスに行けない間も、自宅から会社のネットワークにいつでもどこでも接続でき、仕事の進行に影響を与えず、この方法は非常に安全です。
私は19日間家を出ておらず、過労気味です。しかし、これは完全にコロナウイルスに関連しているとは思いません。私は以前から何度か在宅勤務をしていました。」
– Johnny, 中国のシステム管理者
Johnnyの証言を含む多くの証言は、いくつかの在宅勤務の研究によって検証されたトレンドを強調しています：気が散ることが少ないため、リモートの従業員はタスクにより集中できるということです。
そして、シリコンバレーのような場所では、リモートワーカーは交通渋滞や長い通勤を避けることでかなりの時間を節約しています。
その結果、在宅勤務をする従業員は、より生産的であるだけでなく、より長時間働く傾向があります。
今後の展望 COVID19 – Splashtopリーダーシップチームからの重要なポイント
左から右へ: Splashtop共同創設者のRob、Philip、Mark、Thomas
「COVID-19の発生により、私たちは自社製品を使用してリモートで作業することを余儀なくされました。そうすることで、今ではお客様と共有できる個人的な経験を持ち、私たちは言行一致していると言えます。」– Thomas Deng, Co-Founder, and SVP of Product Management
"このWFHイニシアチブは一時的なものですが、得られた洞察は、将来的に完全または部分的にリモートに移行する可能性があることを示唆しています。"– Robert Ha, COO, and co-founder of Splashtop
「このWFHイニシアチブは、Splashtopの技術インフラを強化し、従業員がより生産的に在宅勤務できるようにしました。」– Philip Sheu, 共同創設者兼CTO
「ここからどの道を進むにしても、テレワーク能力の強化は私たちの事業継続戦略の中心にあるでしょう。」– Mark Lee, CEO, and Co-founder of Splashtop
コア製品がリモートアクセス技術である企業として、Splashtopは適切な技術にすぐにアクセスできる幸運を持っていました。それが私たちの会社が迅速にリモートワークを可能にした理由かもしれません。これはすべての人に当てはまるわけではないことを認識しており、それについて何かをすることに決めました。この危機の時期におけるSplashtopのWFHイニシアチブについてはこちらをクリックしてください。