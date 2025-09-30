メインコンテンツへスキップ
Employee working from home with Splashtop during the COVID-19 pandemic

コロナウイルスのアップデート – Splashtopで在宅勤務

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
コロナウイルス感染拡大を防ぐために在宅勤務を

新型コロナウイルスが拡大し続けています

昨年12月に中国の武漢で報告された新型コロナウイルス（正式名称：COVID-19）は、世界中の国々に広がり、まだ減速の兆しを見せていません。

新型コロナウイルス感染症の拡大の原因は、感染者との密接な接触であると言われています。密接な接触とは、衣食住を共にし、閉鎖空間で長時間一緒に過ごすことを意味します。特に、電車、バス、車、飛行機（通勤、通学）、イベント、ショッピングセンターなどの混雑した場所での接触が多い可能性が高いです。

ウイルス感染を防ぐための在宅勤務（WFH）

コロナウイルスの発生により、GoogleやAppleなどの多くの企業が、従業員の安全を守るために一時的に閉鎖しました

病気のさらなる拡散を防ぎ、企業が破産するのを防ぐために、いくつかの政府や組織は従業員に在宅勤務を奨励し、アルコール消毒で手を洗い、マスクを着用するようにしています。

WHFは画面共有、スケジュール/タスクの管理、ドキュメントなどのデータ共有のためにさまざまなツールを必要としますが、多くの企業にはそのようなインフラが欠けています。

組織がWFHを実施するのを支援するために、Splashtopはリモートアクセスソフトウェア、Splashtop リモートアクセスに対して最大25%の一括割引価格を提供しています。

Splashtop リモートアクセスを使用すると、ユーザーはスマートフォン、タブレット、または別のコンピュータからWindows PCやMacに接続し、まるで仕事用コンピュータの前に座っているかのように操作できます。さらに、ユーザーはドラッグアンドドロップのファイル転送と画面共有機能にアクセスできます。詳細はこちら about Splashtop リモートアクセス here.

在宅勤務（WFH）イニシアチブをサポートするために、Splashtopは新しいSplashtop リモートアクセスのボリュームライセンスオプションを提供しています

コロナウイルスリモートワークリソースセンター

