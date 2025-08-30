ITチームとMSPsは、Splashtop リモートサポートを使用して、管理しているコンピュータとサーバーのリストをダウンロードし、各デバイスがどのOSで動作しているかを簡単に確認できます。
Windows 7 & Windows Server 2008のEOL（サポート終了）が2020年1月14日に迫る中、ITチームとMSPsは、どのコンピュータとサーバーがまだ古いオペレーティングシステムを実行しているかを知り、アップグレード、交換、または維持するかを決定することが重要です。
Windows 7を実行しているPCやWindows 2008を実行しているサーバーは、期限後も機能しますが、Microsoftはこれらのオペレーティングシステムを実行しているデバイスにソフトウェアアップデート、セキュリティパッチ、または技術サポートを提供しなくなります。
あなたがMSPやITプロフェッショナルであれば、古いオペレーティングシステムで動作するマシンがウイルスやマルウェアに対してより脆弱になるため、これはあなたとあなたのクライアントにとって大きな責任となることを知っているでしょう。まだ行っていない場合は、管理されているデバイスがすべて新しいオペレーティングシステムに更新されていることを確認することが重要です。
この状況にいる場合、EOLでストレスを感じているかもしれません。通常の業務に加えて多くのクライアントやマシンを管理するのは大変です。
ありがたいことに、MSPsやITチームはSplashtop リモートサポートを使用して、簡単なアクションで混乱を解消し、整理し、軌道に乗せることが�できます。
Splashtopを使用してデバイスが実行しているオペレーティングシステムのリストをエクスポートする方法
Splashtop リモートサポートユーザーであれば、アカウントで管理されているすべてのコンピュータとサーバーのインベントリ リストをすばやくエクスポートできます。これにより、各デバイスがどのOSを実行しているかを確認できます。このリストを簡単にフィルタリングして、更新が必要なすべてのマシンを見つけることができます。
この機能を使用してストレスを取り除き、どのマシンを更新する必要があるかを正確に把握するための短いステップバイステップのプロセスを紹介します。
ステップ1 – Web管理コンソールでSplashtopアカウントにログインします。
SplashtopのWeb管理コンソールは、ユーザー、デバイス、管理されたコンピュータ/サーバーを整理するために必要なすべてを見つける場所です。
ステップ2 – 「管理」タブの下で、「All Computers」を選択する
すべてのコンピュータページでは、管理されているすべてのデバイスのリストが表示されます。これらは、Splashtop Streamerがインストールされているすべてのデバイスです。
ステップ3 – ページの下部で「エクスポート」をクリックし、「System/Hardware インベントリ」を選択する
System/Hardware インベントリ リストをダウンロードすると、Excelで開くことができるCSVファイルが得られます。以下に示すように、このファイルは「オペレーティングシステム」がシートの列の1つである��各管理デバイスを行ごとにリストしています。
ステップ4 – EOLに近づいているオペレーティングシステムで動作しているすべてのデバイスを並べ替えまたは検索します
Windows 7で動作しているコンピュータやWindows Server 2008のサーバーのみを表示するようにリストを簡単にフィルタリングできます。OSバージョンごとにコンピュータの数をカウントするためのピボットテーブルを作成することもできます。
そして、そこにあります！あなたは今、どの管理デバイスがまだWindows 7またはWindows サーバー 2008で動作しているかを正確に知っています。
Splashtopの他のいくつかの機能は、更新プロセスを管理するのに役立ちます。例えば、グループ化機能を使用すると、これらのデバイスをすべて一緒にグループ化して、アカウント内から簡単に見つけたり、リモートアクセスしたりできます。
ユーザーのアクセス許可を編集して、特定のマシンに同僚を割り当て、OSの更新を担当させることもできます。
詳細はこちら About Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートは、エンドポイントへの迅速で信頼性が高く、セキュアリモートアクセスを提供します。エンドユーザーがいなくても、いつでもどのデバイスからでも接続してサポートを提供できます。毎年、何千ものMSPやITチームが、最高の価値を持つリモートサポートツールを求めてSplashtopに切り替えています。
ドラッグアンドドロップファイル転送、チャット、リモート再起動、セッション録画、コンピュータ＆ユーザー管理などの便利な機能に加えて、追加の監視および管理機能を取得できます。
これらの追加機能には、システムインベントリ、設定可能なアラート、Windowsアップデート、リモートコマンド、イベントログの表示、アクションのスケジュール、エンドポイントセキュリティステータス、無人のAndroidアクセスなどが含まれます。
さらに、Splashtopは、TeamViewerやLogMeInのような他のリモートアクセスツールと比較して、年間コストを最大80%節約できます。
Splashtopリモートサポートの無料トライアルを開始して、これらの機能を今すぐ入手してください。始めるのにクレジットカードやコミットメントは必要ありません。