Splashtop software providing remote support on Apple devices

Appleデバイスのサポートがこれまで以上に重要な理由

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
by マーク・リー、CEO 兼共同創設者、Splashtop

Splashtop recently announced that our ソフトウェア is being bundled as the exclusive 既定 リモートサポート solution within Addigy, the leading cloud-based Apple デバイス management platform.

これは、AddigyユーザーがAddigyサブスクリプションの一部として管理するAppleデバイスに対して、即座に簡単でAppleに最適化されたリモートアクセスを得られることを意味するため、エキサイティングな展開です。また、Apple製品（Macコンピュータ、iPhoneスマートフォン、iPadタブレットを含む）が米国の企業や教育機関に本格的に進出しているため、重要なマイルストーンでもあります。

例えば、Appleデバイスの成長する勢いは、2021年4月のScalefusionブログ投稿で言及されました：「ここ数年で、10年前には考えられなかったことが世界で起こりました：ビジネスでのMacの使用。」[市場調査会社Vanson Bourneによる]調査によると、高校生の71%がPCよりもMacを好んで使用しています。さらに、約81%の人々が職場でMacコンピュータを使い続けたいと認めています。そして、10人中8人近くの従業員が、会社がMacマシンを提供すべきだと考えています。

さらに、2021年4月のForbesの記事は、Appleの企業モバイル市場での初期の成功と、最近のプラットフォームセキュリティ、パートナーシップ、ターゲットを絞った企業販売努力への注力が、パンデミック中に活用されたモビリティソリューションを企業が引き続き活用するため、同社を有利に位置づけていると主張しています。

そして、最後に、2020年7月にComputerworldの記事で「企業におけるAppleに関する30以上の重要な事実」が紹介されました。

  • 選択肢がある場合、59%の企業従業員はMacを使用したいと考えています。

  • 仕事を探す際、66%の労働者は、コンピューティングデバイスの選択肢を提供する会社を選択するでしょう。

  • 現在、すべてのFortune 500企業がApple製品を使用しています。

  • 79%のユーザーが、Mac以外のものを使用することでは効率的でないと言っています。

  • すべての企業活動の79%がモバイルデバイス上でiOSで行われています。

Appleの企業での存在感の増加は多くの要因に起因しますが、1つの要因は確かにCOVID-19パンデミックの制限の結果です。個人生活でMacノートパソコン、iPad、iPhoneを使用していた従業員は、突然在宅勤務をすることになったときにそれらのツールを使い続けたいと思いました。

その結果、従業員の仕事用デバイスにサポートを集中させることに慣れていたIT部門は、在宅勤務のためにサポートと管理が必要なBYOD（自分のデバイスを持ち込む）Appleデバイスの流入に直面しました。WindowsコンピュータやAndroidモバイルデバイスと並んで。

Splashtopの製品VP Annie Chenが最近のCommand-Control-Power podcastで述べたように、Splashtopは常にMacとiOSユーザーにWindowsとAndroidプラットフォームのより伝統的なエンタープライズユーザーと同じ優先度と専門知識を注いできました。

PodcastホストのJerry Zigmontは、彼の同僚と共同ホストが以前はレガシーのリモートサポートソリューションを使用していたと説明しました。Jerryは、他のベンダーでは改善やアップグレードの際に「Macがいつも不利な立場にある」と感じていると不満を述べました。

Jerryは言いました：「そのレガシーベンダーからMacプラットフォームに対する愛がまったく感じられませんでした。SplashtopのPCプラットフォームとMacプラットフォームの両方での機能の均等性を本当に称賛したいです。それは私たちにとって素晴らしいことでした。そして、独立したビジネスオーナーとして、私たちがサポートする製品に少なくとも注意を払っている人と提携したいと思います。」

Appleデバイスを企業のIT環境でより大きなシェアを占めるように促進することに加えて、パンデミックはデバイスに依存しないリモートアクセスとリモートサポートツールの必要性を強調し、推進しました。実際、Splashtopが提供するようなクロスプラットフォームサポートは、今日の企業にとって必須となりつつあります。

新しい仕事の現実をナビゲートする

パンデミックが最初にリモートワークを必要としたとき、企業は従業員とITサポートスタッフに必要なリモートアクセスやリモートサポートを提供するために、何かしらの対策を急いで導入しました。

しかし今、企業、中小企業、その他の組織がパンデミック後の仕事の世界をナビゲートし始める中で、ほとんどがオフィスとリモートのモードを組み合わせたハイブリッドアプローチを採用すると予想されています。同じ傾向が教育にも見られます—MacコンピュータやiOSモバイルデバイスが強く採用されているもう一つの市場である学校や大学がハイブリッド学習環境を受け入れています。

企業にとって、すべての従業員が互いに、そして繁栄するために必要なコンピューティングリソースと接続を維持できるようにするための戦略的アプローチを取る時が来ました。この新しいハイブリッドワークの世界では、Mac、Windows、iOS、Androidデバイスの混在がほぼ確実に含まれるため、企業はこれらすべてのデバイスタイプに対してコラボレーション、コミュニケーション、リモートアクセスツールがどの程度機能するかを評価する必要があります。

Splashtopのクロスプラットフォームサポートへの確固たるコミットメント、特にMacとiOSユーザーへの強力な専門知識は、この新しい働き方の世界でますます価値があります。

Splashtopがどのようにしてチームが最も生産的に働くのを助けることができるかについての詳細を知るには、お問い合わせください。あなたの目標とSplashtopがそれを達成するのにどのように役立つかについてもっと聞きたいです。

